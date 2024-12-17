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قوى شيعية عراقية تنتهز فرصة ضعف إيران لأخذ مسافة من سياسات طهران في المنطقة

12/17/2024 7:17:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬العرب‭ ‬اللندنية‭): ‬شجّعت‭ ‬حالة‭ ‬الضعف‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬عليها‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عجزها‭ ‬عن‭ ‬إنقاذ‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬حلفائها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬هما‭ ‬نظام‭ ‬آل‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬قوى‭ ‬سياسية‭ ‬شيعية‭ ‬عراقية‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬تكتّمها‭ ‬على‭ ‬خلافاتها‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬وعدم‭ ‬توافقها‭ ‬مع‭ ‬سياساتها‭ ‬تجاه‭ ‬البلد‭ ‬وجواره‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وباتت‭ ‬تجاهر‭ ‬بمواقف‭ ‬مضادة‭ ‬لتلك‭ ‬السياسات‭ ‬وتدعو‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬انتهاج‭ ‬نهج‭ ‬سيادي‭ ‬مستقل‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬التأثيرات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬لاسيما‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السورية‭.‬

وقطع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬الأسبق‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬خطوة‭ ‬علنية‭ ‬باتجاه‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬خطّ‭ ‬السياسة‭ ‬الإيرانية‭ ‬ومخالفة‭ ‬موقف‭ ‬طهران‭ ‬مما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وذلك‭ ‬بإطلاقه‭ ‬مبادرة‭ ‬تصبّ‭ ‬محصّلتها‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬محلّ‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬ومساعدتها‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬وتأمين‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬بهدوء‭ ‬وأمان‭.‬

ويعتبر‭ ‬العبادي‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬حرجة‭ ‬امتدت‭ ‬بين‭ ‬سنتي‭ ‬2014‭ ‬و2018‭ ‬ودارت‭ ‬خلالها‭ ‬الحرب‭ ‬الدامية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬أحد‭ ‬أقطاب‭ ‬العائلة‭ ‬السياسية‭ ‬الشيعية‭ ‬العراقية‭ ‬إذ‭ ‬أنّه‭ ‬متحدّر‭ ‬سياسيا‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الدعوة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ذي‭ ‬الصلات‭ ‬المتينة‭ ‬بطهران‭ ‬طائفيا‭ ‬وأيديولوجيّا‭.‬

لكنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنع‭ ‬نشوب‭ ‬خلافات‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬أقطاب‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬ذاتها‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬عرضة‭ ‬لغضب‭ ‬قادة‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬الأحزاب‭ ‬والفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬المسلحة‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬وعكس‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬الحدث‭ ‬السوري‭ ‬ذلك‭ ‬الانقسام‭ ‬حيث‭ ‬مالت‭ ‬حكومة‭ ‬السوداني‭ ‬إلى‭ ‬صياغة‭ ‬موقف‭ ‬معتدل‭ ‬من‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬آلت‭ ‬السلطة‭ ‬بموجبه‭ ‬إلى‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬زعيم‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام،‭ ‬معتبرة‭ ‬ذلك‭ ‬شأنا‭ ‬داخليا‭ ‬سوريا‭ ‬ينبغي‭ ‬القبول‭ ‬به‭ ‬والتعامل‭ ‬معه‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ويسهّل‭ ‬عبورها‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬أحزاب‭ ‬وفصائل‭ ‬شيعية‭ ‬عراقية‭ ‬تلتزم‭ ‬تبني‭ ‬الموقف‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الهيئة‭ ‬تنظيما‭ ‬إرهابيا‭. ‬

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