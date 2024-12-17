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سوريون يبلغون عن مواقع محتملة لمقابر جماعية بعدما أضناهم البحث عن أحبائهم

12/17/2024 7:17:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نجهة‭ (‬سوريا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بعدما‭ ‬فقد‭ ‬الأمل‭ ‬بالعثور‭ ‬على‭ ‬شقيقيه‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬الأحياء‭ ‬إثر‭ ‬إخراج‭ ‬المعتقلين‭ ‬من‭ ‬السجون،‭ ‬بدأ‭ ‬زياد‭ ‬عليوي‭ ‬رحلة‭ ‬بحث‭ ‬مضنية‭ ‬عنهما‭ ‬في‭ ‬مقابر‭ ‬جماعية‭ ‬محتملة،‭ ‬يبلغ‭ ‬سكان‭ ‬عن‭ ‬مواقعها،‭ ‬وسط‭ ‬ضعف‭ ‬الخبرات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬ملفات‭ ‬مماثلة‭. ‬

ويشكل‭ ‬مصير‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المفقودين‭ ‬والمعتقلين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬والمقابر‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬دفن‭ ‬معتقلين‭ ‬فيها‭ ‬قضوا‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬وجوه‭ ‬المأساة‭ ‬السورية‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬مدمر‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬

قرب‭ ‬بلدة‭ ‬نجهة‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬دمشق،‭ ‬يشير‭ ‬عليوي‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬خندق‭ ‬عميق‭ ‬محفور‭ ‬بعناية‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬قاحلة‭ ‬يزنّرها‭ ‬سور‭ ‬مرتفع‭ ‬وتحيط‭ ‬بها‭ ‬غرف‭ ‬مراقبة‭ ‬عسكرية‭. ‬ويقول‭ ‬وسكان‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬إن‭ ‬الخندق‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬عمقه‭ ‬الخمسة‭ ‬أمتار،‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬خنادق‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬يضم‭ ‬رفات‭ ‬معتقلين‭ ‬اعتاد‭ ‬الأمن‭ ‬العسكري‭ ‬نقلها‭ ‬في‭ ‬برادات‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬ودفنها،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬يُمنع‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬المكان‭. ‬

ويقول‭ ‬الرجل‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬ويعمل‭ ‬سائقا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالأسد‭ ‬‮«‬بحثت‭ ‬عن‭ ‬شقيقيّ‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬السجون،‭ ‬بحثنا‭ ‬عن‭ ‬خبر،‭ ‬عن‭ ‬ورقة،‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬انهما‭ ‬كانا‭ ‬هناك‭ ‬ولم‭ ‬نجد‭ ‬شيئا‮»‬‭. ‬

ويضيف‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أين‭ ‬أولادنا‭ ‬وإخوتنا‭.. ‬هل‭ ‬قتلوهم‭ ‬وهم‭ ‬مدفونون‭ ‬هنا؟‮»‬‭. ‬

اعتُقل‭ ‬شقيقا‭ ‬عليوي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2012‭ ‬و2014،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬أولاد‭ ‬عمه،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬مصيرهم‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬عائلات‭ ‬كثيرة‭ ‬مازالت‭ ‬تنتظر‭ ‬خبرا‭ ‬يبلسم‭ ‬جراح‭ ‬الفقد‭. ‬

ويشرح‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬إذا‭ ‬كشف‭ ‬أطباء‭ ‬متخصصون‭ ‬على‭ ‬المكان،‭ ‬يمكن‭ ‬لكل‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬يرتاح‭ ‬باله،‭ ‬ويكف‭ ‬عن‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالأمل‭ ‬أن‭ ‬ابنه‭ ‬مازال‭ ‬حيا‮»‬‭. ‬

‭ ‬ويقول‭ ‬عليوي‭: ‬‮«‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬لا‭ ‬عن‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬اثنين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬في‭ ‬صدمة،‭ ‬فعندما‭ ‬يموت‭ ‬ابنك‭ ‬وتستلمه،‭ ‬تعرف‭ ‬انه‭ ‬مات‭ ‬ودفنته،‭ ‬لكنك‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬تعلم‭ ‬أين‭ ‬هو‭ ‬ولا‭ ‬دليل‭ ‬لديك‮»‬‭ ‬على‭ ‬مصيره‭. ‬

ومع‭ ‬افتقاد‭ ‬سوريا‭ ‬لفرق‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬ملف‭ ‬المقابر‭ ‬الجماعية‭ ‬وكيفية‭ ‬نبشها‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأدلة،‭ ‬يطالب‭ ‬عليوي‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬والحقوقية‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬وتفتح‭ ‬هذه‭ ‬المقابر‭ ‬حتى‭ ‬نعرف‭ ‬أين‭ ‬أولادنا‮»‬‭. ‬

وأعرب‭ ‬سوريون‭ ‬التقى‭ ‬بهم‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬ومستشفيات‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬ومحيطها‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أملهم‭ ‬بعد‭ ‬فتح‭ ‬السجون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعثروا‭ ‬على‭ ‬أقربائهم‭. ‬ويتوجه‭ ‬كثر‭ ‬منهم‭ ‬الى‭ ‬مواقع‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬تضم‭ ‬رفات‭ ‬معتقلين‭ ‬قضوا‭ ‬تحت‭ ‬التعذيب،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الانسانية‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭. ‬

على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومترات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬نجهة،‭ ‬استجاب‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬السوري‭ ‬لاتصالات‭ ‬عدة‭ ‬وردتهم‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬أفادوا‭ ‬عن‭ ‬مشاهدتهم‭ ‬سيارة‭ ‬رمت‭ ‬في‭ ‬جنح‭ ‬الظلام‭ ‬أكياسا‭ ‬بداخلها‭ ‬عظام‭ ‬متعددة‭ ‬الأحجام،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬مصدرها‭. ‬

وكان‭ ‬طاقم‭ ‬من‭ ‬قرابة‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬يرتدي‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬زيا‭ ‬أبيض‭ ‬من‭ ‬رأسهم‭ ‬حتى‭ ‬أخمص‭ ‬قدميهم،‭ ‬ينقلون‭ ‬أكياسا‭ ‬بيضاء‭ ‬صغيرة‭ ‬ويجمعونها‭ ‬داخل‭ ‬أكياس‭ ‬سوداء‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬ترقيمها‭. ‬

ويشرح‭ ‬عمر‭ ‬السلمو‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬السوري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬النظام،‭ ‬تلقينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬بلاغ‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مقابر‭ ‬جماعية،‭ ‬إذ‭ ‬يعتقد‭ ‬الناس‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نقطة‭ ‬عسكرية‭ ‬توجد‭ ‬مقابر‭ ‬جماعية،‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬قليل‭ ‬جدا‭ ‬وعدد‭ ‬المفقودين‭ ‬كبير‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

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