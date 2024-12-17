تألق زياد جناحي في الشطرنج الخاطف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬اللاعب‭ ‬المصنف‭ ‬دوليا‭ ‬والاستاذ‭ ‬الاتحادي‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الشطرنج‭ ‬زياد‭ ‬جناحي،‭ ‬أداء‭ ‬لافتا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أكاديمية‭ ‬أرجونز‭ ‬للشطرنج‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العروة‭ ‬للشطرنج‭ ‬أحد‭ ‬أعرق‭ ‬أندية‭ ‬البحرين‭ ‬الداعمة‭ ‬للعبة‭ ‬الشطرنج‭ ‬منذ‭ ‬45‭ ‬عاماً‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائجه‭ ‬كأفضل‭ ‬أداء‭ ‬للاعب‭ ‬بحريني‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬نشطين‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬اللاعب‭ ‬زياد‭ ‬قد‭ ‬تفوق‭ ‬عليهم‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ،‭ ‬وقد‭ ‬أساهم‭ ‬أداؤه‭ ‬في‭ ‬خلط‭ ‬أوراق‭ ‬المنافسة‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬نتائجه‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المرشح‭ ‬الأول‭ ‬للبطولة‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إقصائه‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬مسابقة‭ ‬الشطرنج‭ ‬الخاطف،‭ ‬وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬والمهتمين‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬اللاعب‭ ‬زياد‭ ‬جناحي‭ ‬تعد‭ ‬مكسبا‭ ‬للعبة‭ ‬وسط‭ ‬ترحيب‭ ‬الجميع‭ ‬بهذه‭ ‬العودة‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭.‬