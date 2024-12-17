تألق زياد جناحي في الشطرنج الخاطف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق اللاعب المصنف دوليا والاستاذ الاتحادي في لعبة الشطرنج زياد جناحي، أداء لافتا في بطولة أكاديمية أرجونز للشطرنج بالتعاون مع نادي العروة للشطرنج أحد أعرق أندية البحرين الداعمة للعبة الشطرنج منذ 45 عاماً.
وجاءت نتائجه كأفضل أداء للاعب بحريني مشترك في البطولة على الرغم من وجود لاعبين آخرين نشطين إلا أن أداء اللاعب زياد قد تفوق عليهم بشكل ملحوظ، وقد أساهم أداؤه في خلط أوراق المنافسة وكان من أبرز نتائجه فوزه على المرشح الأول للبطولة والذي أدى إلى إقصائه من لقب مسابقة الشطرنج الخاطف، وأكد عدد من المراقبين والمهتمين أن عودة اللاعب زياد جناحي تعد مكسبا للعبة وسط ترحيب الجميع بهذه العودة بعد غياب.
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