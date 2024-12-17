Wednesday, 18 December 2024 01:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جولة الطائرة الثالثة في عيون الفائزين والخاسرين

12/17/2024 7:17:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كما‭ ‬قلنا‭ ‬ونردّد‭ ‬دائما،‭ ‬إنّ‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬يخضعان‭ ‬لأسباب،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬بأسلوب‭ ‬عشوائي،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نستنطق‭ ‬مدربي‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬لنتعرف‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬فازت،‭ ‬والفرق‭ ‬التي‭ ‬خسرت،‭ ‬والكثير‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬تمتد‭ ‬مباراة‭ ‬النجمة‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬وحسمها‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭.‬


‭ ‬جلال‭: ‬تأثرنا‭ ‬بالأخطاء‭ ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬غير‭ ‬المناسب

يرى‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬عرضا‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬قدّمه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬ويتفادى‭ ‬الخسارة،‭ ‬مهنئا‭ ‬الأخير‭ ‬قائلا‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬المعامير‭ ‬قد‭ ‬تأثر‭ ‬بكثرة‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬وصفها‭ ‬بغير‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬المعامير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الاستقبال‭ ‬وإهدار‭ ‬الإرسال‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬اختيار‭ ‬المعدين‭ ‬بشأن‭ ‬توجيه‭ ‬كراتهم‭ ‬للضاربين‭ ‬ما‭ ‬ترك‭ ‬هذا‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬خسارة‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬كانوا‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬كسبه‭ ‬قد‭ ‬ترك‭ ‬أثرا‭ ‬سلبيا‭ ‬على‭ ‬الفريق‭.‬

وتطرق‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الإيجابيات‭ ‬التي‭ ‬خرج‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬منها‭ ‬تحسن‭ ‬مردود‭ ‬حوائط‭ ‬الصد،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬حبلى‭ ‬بالدروس‭ ‬والاستفادة‭ ‬والتعلم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭.‬


فؤاد‭: ‬المجازفة‭ ‬بالإرسال‭ ‬

والدفاع‭ ‬كانا‭ ‬خيارنا

وعزا‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬عاملين‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الضغط‭ ‬والمجازفة‭ ‬بالإرسال‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬متباينا‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التنظيم‭ ‬الدفاعي‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬راضيا‭ ‬عنه‭ ‬كل‭ ‬الرضا‭ ‬إذ‭ ‬كانوا‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تمركزهم‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عامل‭ ‬الانسجام‭ ‬بدأ‭ ‬يتحسن‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الطريق‭ ‬أمامهم‭ ‬طويلا‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬إذ‭ ‬وجود‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬ليس‭ ‬بالسهل‭ ‬رغم‭ ‬خبرة‭ ‬بعضهم‭.‬

‭ ‬وخص‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬حديثه‭ ‬حول‭ ‬مركز2‭ ‬الذي‭ ‬يشغله‭ ‬حاليا‭ ‬الناشئ‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬مدن‭ ‬قائلا‭: ‬حاليا‭ ‬يمكن‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬رغم‭ ‬حداثة‭ ‬سنه‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬أكبر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّه‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬حاليا‭ ‬لاعب‭ ‬صريح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬وهناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬يمكن‭ ‬تحويله‭ ‬لشغل‭ ‬مركز2‭ ‬متى‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬


سيد‭ ‬جميل‭: ‬إعطاء‭ ‬سرعة‭ ‬

لألعاب‭ ‬الأطراف

وتحدث‭ ‬الكابتن‭ ‬سيد‭ ‬جميل‭ ‬سيد‭ ‬جمعة‭ ‬مدرب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬تفوق‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬قائلا‭: ‬كانت‭ ‬خطتهم‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬وتوجيه‭ ‬الإرسال‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬تحركات‭ ‬متوسط‭ ‬الشبكة‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬وإجبارهم‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬المفتوح‭ ‬لتسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬كذلك‭ ‬لجأنا‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬الكرات‭ ‬لضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يعطون‭ ‬فرصة‭ ‬لمتوسط‭ ‬شبكة‭ ‬عالي‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬لاعبي‭ ‬الأطراف‭ ‬لتشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬وقد‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬مفتاح‭ ‬الفوز،‭ ‬إذ‭ ‬أعطى‭ ‬ثقة‭ ‬للاعبين‭ ‬الذي‭ ‬وجه‭ ‬إليهم‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬وتطبيق‭ ‬ما‭ ‬طلبه‭ ‬منهم‭.‬


عطية‭: ‬الألعاب‭ ‬المفتوحة‭ ‬

صعّبت‭ ‬مهمتنا‭ ‬الهجومية

وقال‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬عطية‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬منهزما‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬إحساس‭ ‬اللاعبين‭ ‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬دخلوا‭ ‬المواجهة‭ ‬وهم‭ ‬متخوفون،‭ ‬وانعكس‭ ‬هذا‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أيّ‭ ‬شيء‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الهجومي‭ ‬إذ‭ ‬غاب‭ ‬عنهم‭ ‬التخليص‭ ‬نتيجة‭ ‬اللعب‭ ‬المفتوح‭ ‬أمام‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬وحسن‭ ‬تمركز‭ ‬دفاعي‭.‬

وأكّد‭ ‬مدرب‭ ‬الدير‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬المستقطعة‭ ‬كان‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬اللعب‭ ‬والأداء‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬النتيجة‭ ‬وقوة‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬شيء‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬دخلوا‭ ‬المباراة‭ ‬وهم‭ ‬منهزمون‭.‬


يوسف‭: ‬قدمنا‭ ‬شوطا‭ ‬

مثاليا‭ ‬وتراجعنا

وأرجع‭ ‬الكابتن‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالواحد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬تفوق‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬إلى‭ ‬الفعالية‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬ضاربوه‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطراف،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإرسال‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بالمركّز‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬التضامن‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬قدما‭ ‬شوطا‭ ‬أوليا‭ ‬وصفه‭ ‬بالممتاز‭ ‬وجاء‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تدربوا‭ ‬عليه،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬الأشواط‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬التراجع،‭ ‬وهذا‭ ‬كان‭ ‬متوقع‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬مدرب‭ ‬المعامير‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الدوران،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬دافعا‭ ‬للفريق‭ ‬ليقدم‭ ‬مردودا‭ ‬أفضل‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭.‬


ناظم‭: ‬افتقدنا‭ ‬التركيز‭ ‬

في‭ ‬قراءة‭ ‬الخصم

ويرى‭ ‬الكابتن‭ ‬ناظم‭ ‬علي‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬أنّ‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬جاءت‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب‭ ‬منها‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يأخذ‭ ‬كفايته‭ ‬التدريبية‭ ‬لتثبيت‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الفنية‭ ‬لأداء‭ ‬المهارات‭ ‬بشكل‭ ‬متقن،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حاجة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬ليتسنى‭ ‬له‭ ‬الانسجام‭ ‬والتواصل‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فقدان‭ ‬اللاعبين‭ ‬التركيز‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقراءة‭ ‬المنافس‭ ‬خلال‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة،‭ ‬وأخيرا‭ ‬يرى‭ ‬أنّ‭ ‬المشوار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلا‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬النصر‭.‬


محفوظ‭: ‬المستقبلون‭ ‬

لم‭ ‬يكونوا‭ ‬موفقين

وعزا‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بالسبب‭ ‬الرئيس،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الليبرو‭ ‬ولاعبي‭ ‬مركز4‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬موفقين‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وأنّ‭ ‬هناك‭ ‬سببا‭ ‬آخر‭ ‬وصفه‭ ‬بالفرعي‭ ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬ما‭ ‬المقصود‭ ‬منه‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬عالي‭ ‬إنّ‭ ‬إرسال‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭.‬


أليخاندرو‭: ‬نجحنا‭ ‬

في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المنافس

وقال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بشأن‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬إنّ‭ ‬الأخير‭ ‬رغم‭ ‬امتلاكه‭ ‬خط‭ ‬استقبال‭ ‬جيدا‭ ‬فإننا‭ ‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬صبّ‭ ‬في‭ ‬خدمتنا،‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬عليهم‭ ‬وحصلنا‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬عديدة‭ ‬بحائط‭ ‬الصد‭ ‬والدفاع‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬لاعبي‭ ‬متوسط‭ ‬شبكته‭ ‬قدموا‭ ‬أداء‭ ‬فاعلا‭ ‬وساعدوا‭ ‬لاعبي‭ ‬الأطراف‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فتح‭ ‬اللعب‭ ‬وتسهيل‭ ‬مأمورية‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭.‬

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬الاستقبال‭ ‬لتحسين‭ ‬العمل‭ ‬الهجومي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأطراف،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬الأداء‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وأنهم‭ ‬قاموا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬بحد‭ ‬تعبيره‭.‬


عبدالقادر‭: ‬تأثرنا‭ ‬بالاستقبال‭ ‬والتخليص‭ ‬الهجومي

وأوضح‭ ‬الكابتن‭ ‬خالد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬بدأ‭ ‬إعداده‭ ‬واستقطاب‭ ‬بعض‭ ‬عناصره‭ ‬متأخرا،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الأولية،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬وهو‭ ‬فريق‭ ‬قويّ‭ ‬تأثر‭ ‬مردود‭ ‬البسيتين‭ ‬بالاستقبال‭ ‬والتخليص‭ ‬الهجومي‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ترك‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬مجرى‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬البسيتين‭ ‬إنهم‭ ‬يأملون‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬أدائه‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‭.‬


نصيف‭: ‬الكرة‭ ‬الأولى

وتضعضع‭ ‬حائط‭ ‬الصد

وعزا‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصيف‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬إلى‭ ‬سبب‭ ‬أساس‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تضعضع‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬سعوا‭ ‬إلى‭ ‬تدارك‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬عبر‭ ‬تغيير‭ ‬الدوران‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مطبّ‭ ‬عدم‭ ‬تخليص‭ ‬الكرات‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الدفاع،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬أنّ‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬لاعبيه‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأنّ‭ ‬المباراة‭ ‬أعطتهم‭ ‬درسا‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬


إليقيتا‭: ‬لعبنا‭ ‬بشراسة‭ ‬

ورغبة‭ ‬في‭ ‬الفوز

وقال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭: ‬إنّ‭ ‬سبب‭ ‬تفوقهم‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عاملين‭ ‬هما‭ ‬الشراسة‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬الانتصار،‭ ‬والمبادرة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أتيحت‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬المنافسة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬أولها‭. ‬

MENAFN17122024000055011008ID1109004830

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث