جولة الطائرة الثالثة في عيون الفائزين والخاسرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كما‭ ‬قلنا‭ ‬ونردّد‭ ‬دائما،‭ ‬إنّ‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬يخضعان‭ ‬لأسباب،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬الفوز‭ ‬والخسارة‭ ‬بأسلوب‭ ‬عشوائي،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نستنطق‭ ‬مدربي‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬لنتعرف‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬فازت،‭ ‬والفرق‭ ‬التي‭ ‬خسرت،‭ ‬والكثير‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬تمتد‭ ‬مباراة‭ ‬النجمة‭ ‬والنبيه‭ ‬صالح‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬وحسمها‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة‭.‬





‭ ‬جلال‭: ‬تأثرنا‭ ‬بالأخطاء‭ ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬غير‭ ‬المناسب

يرى‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬عرضا‭ ‬أفضل‭ ‬مما‭ ‬قدّمه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬ويتفادى‭ ‬الخسارة،‭ ‬مهنئا‭ ‬الأخير‭ ‬قائلا‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬المعامير‭ ‬قد‭ ‬تأثر‭ ‬بكثرة‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬وصفها‭ ‬بغير‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الخمسة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬المعامير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الاستقبال‭ ‬وإهدار‭ ‬الإرسال‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬اختيار‭ ‬المعدين‭ ‬بشأن‭ ‬توجيه‭ ‬كراتهم‭ ‬للضاربين‭ ‬ما‭ ‬ترك‭ ‬هذا‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬خسارة‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬كانوا‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬كسبه‭ ‬قد‭ ‬ترك‭ ‬أثرا‭ ‬سلبيا‭ ‬على‭ ‬الفريق‭.‬

وتطرق‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الإيجابيات‭ ‬التي‭ ‬خرج‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬منها‭ ‬تحسن‭ ‬مردود‭ ‬حوائط‭ ‬الصد،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬حبلى‭ ‬بالدروس‭ ‬والاستفادة‭ ‬والتعلم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭.‬





فؤاد‭: ‬المجازفة‭ ‬بالإرسال‭ ‬

والدفاع‭ ‬كانا‭ ‬خيارنا

وعزا‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬إلى‭ ‬عاملين‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الضغط‭ ‬والمجازفة‭ ‬بالإرسال‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬متباينا‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التنظيم‭ ‬الدفاعي‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬راضيا‭ ‬عنه‭ ‬كل‭ ‬الرضا‭ ‬إذ‭ ‬كانوا‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تمركزهم‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عامل‭ ‬الانسجام‭ ‬بدأ‭ ‬يتحسن‭ ‬نسبيا‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الطريق‭ ‬أمامهم‭ ‬طويلا‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬إذ‭ ‬وجود‭ ‬ثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬ليس‭ ‬بالسهل‭ ‬رغم‭ ‬خبرة‭ ‬بعضهم‭.‬

‭ ‬وخص‭ ‬الكابتن‭ ‬فؤاد‭ ‬حديثه‭ ‬حول‭ ‬مركز2‭ ‬الذي‭ ‬يشغله‭ ‬حاليا‭ ‬الناشئ‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬مدن‭ ‬قائلا‭: ‬حاليا‭ ‬يمكن‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬رغم‭ ‬حداثة‭ ‬سنه‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬جيدا،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬أكبر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّه‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬حاليا‭ ‬لاعب‭ ‬صريح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز،‭ ‬وهناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬يمكن‭ ‬تحويله‭ ‬لشغل‭ ‬مركز2‭ ‬متى‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬





سيد‭ ‬جميل‭: ‬إعطاء‭ ‬سرعة‭ ‬

لألعاب‭ ‬الأطراف

وتحدث‭ ‬الكابتن‭ ‬سيد‭ ‬جميل‭ ‬سيد‭ ‬جمعة‭ ‬مدرب‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬تفوق‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬قائلا‭: ‬كانت‭ ‬خطتهم‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬وتوجيه‭ ‬الإرسال‭ ‬سعيا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬تحركات‭ ‬متوسط‭ ‬الشبكة‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬وإجبارهم‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬المفتوح‭ ‬لتسهيل‭ ‬مهمة‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭: ‬كذلك‭ ‬لجأنا‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬الكرات‭ ‬لضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يعطون‭ ‬فرصة‭ ‬لمتوسط‭ ‬شبكة‭ ‬عالي‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬لاعبي‭ ‬الأطراف‭ ‬لتشكيل‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬وقد‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنّ‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬مفتاح‭ ‬الفوز،‭ ‬إذ‭ ‬أعطى‭ ‬ثقة‭ ‬للاعبين‭ ‬الذي‭ ‬وجه‭ ‬إليهم‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬وتطبيق‭ ‬ما‭ ‬طلبه‭ ‬منهم‭.‬





عطية‭: ‬الألعاب‭ ‬المفتوحة‭ ‬

صعّبت‭ ‬مهمتنا‭ ‬الهجومية

وقال‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬عطية‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬كان‭ ‬منهزما‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬إحساس‭ ‬اللاعبين‭ ‬قبل‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬دخلوا‭ ‬المواجهة‭ ‬وهم‭ ‬متخوفون،‭ ‬وانعكس‭ ‬هذا‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقدموا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أيّ‭ ‬شيء‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الهجومي‭ ‬إذ‭ ‬غاب‭ ‬عنهم‭ ‬التخليص‭ ‬نتيجة‭ ‬اللعب‭ ‬المفتوح‭ ‬أمام‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬وحسن‭ ‬تمركز‭ ‬دفاعي‭.‬

وأكّد‭ ‬مدرب‭ ‬الدير‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬المستقطعة‭ ‬كان‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬اللعب‭ ‬والأداء‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬النتيجة‭ ‬وقوة‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬الأمر‭ ‬شيء‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬دخلوا‭ ‬المباراة‭ ‬وهم‭ ‬منهزمون‭.‬





يوسف‭: ‬قدمنا‭ ‬شوطا‭ ‬

مثاليا‭ ‬وتراجعنا

وأرجع‭ ‬الكابتن‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالواحد‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬تفوق‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬إلى‭ ‬الفعالية‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬ضاربوه‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطراف،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإرسال‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بالمركّز‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬التضامن‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬قدما‭ ‬شوطا‭ ‬أوليا‭ ‬وصفه‭ ‬بالممتاز‭ ‬وجاء‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تدربوا‭ ‬عليه،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬الأشواط‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬التراجع،‭ ‬وهذا‭ ‬كان‭ ‬متوقع‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬مدرب‭ ‬المعامير‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الدوران،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يعطي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬دافعا‭ ‬للفريق‭ ‬ليقدم‭ ‬مردودا‭ ‬أفضل‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭.‬





ناظم‭: ‬افتقدنا‭ ‬التركيز‭ ‬

في‭ ‬قراءة‭ ‬الخصم

ويرى‭ ‬الكابتن‭ ‬ناظم‭ ‬علي‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬أنّ‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬جاءت‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب‭ ‬منها‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يأخذ‭ ‬كفايته‭ ‬التدريبية‭ ‬لتثبيت‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الفنية‭ ‬لأداء‭ ‬المهارات‭ ‬بشكل‭ ‬متقن،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حاجة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬ليتسنى‭ ‬له‭ ‬الانسجام‭ ‬والتواصل‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فقدان‭ ‬اللاعبين‭ ‬التركيز‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقراءة‭ ‬المنافس‭ ‬خلال‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة،‭ ‬وأخيرا‭ ‬يرى‭ ‬أنّ‭ ‬المشوار‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬طويلا‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬النصر‭.‬





محفوظ‭: ‬المستقبلون‭ ‬

لم‭ ‬يكونوا‭ ‬موفقين

وعزا‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بالسبب‭ ‬الرئيس،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الليبرو‭ ‬ولاعبي‭ ‬مركز4‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬موفقين‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى،‭ ‬وأنّ‭ ‬هناك‭ ‬سببا‭ ‬آخر‭ ‬وصفه‭ ‬بالفرعي‭ ‬ولا‭ ‬ندري‭ ‬ما‭ ‬المقصود‭ ‬منه‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬عالي‭ ‬إنّ‭ ‬إرسال‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭.‬





أليخاندرو‭: ‬نجحنا‭ ‬

في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المنافس

وقال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بشأن‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬إنّ‭ ‬الأخير‭ ‬رغم‭ ‬امتلاكه‭ ‬خط‭ ‬استقبال‭ ‬جيدا‭ ‬فإننا‭ ‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬صبّ‭ ‬في‭ ‬خدمتنا،‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬عليهم‭ ‬وحصلنا‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬عديدة‭ ‬بحائط‭ ‬الصد‭ ‬والدفاع‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬لاعبي‭ ‬متوسط‭ ‬شبكته‭ ‬قدموا‭ ‬أداء‭ ‬فاعلا‭ ‬وساعدوا‭ ‬لاعبي‭ ‬الأطراف‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فتح‭ ‬اللعب‭ ‬وتسهيل‭ ‬مأمورية‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭.‬

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬الاستقبال‭ ‬لتحسين‭ ‬العمل‭ ‬الهجومي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأطراف،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬الأداء‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وأنهم‭ ‬قاموا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬بحد‭ ‬تعبيره‭.‬





عبدالقادر‭: ‬تأثرنا‭ ‬بالاستقبال‭ ‬والتخليص‭ ‬الهجومي

وأوضح‭ ‬الكابتن‭ ‬خالد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬بدأ‭ ‬إعداده‭ ‬واستقطاب‭ ‬بعض‭ ‬عناصره‭ ‬متأخرا،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الأولية،‭ ‬وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬وهو‭ ‬فريق‭ ‬قويّ‭ ‬تأثر‭ ‬مردود‭ ‬البسيتين‭ ‬بالاستقبال‭ ‬والتخليص‭ ‬الهجومي‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬ترك‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬مجرى‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬البسيتين‭ ‬إنهم‭ ‬يأملون‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬أن‭ ‬يغير‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬أدائه‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‭.‬





نصيف‭: ‬الكرة‭ ‬الأولى

وتضعضع‭ ‬حائط‭ ‬الصد

وعزا‭ ‬الكابتن‭ ‬إبراهيم‭ ‬نصيف‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬إلى‭ ‬سبب‭ ‬أساس‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الأولى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تضعضع‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬سعوا‭ ‬إلى‭ ‬تدارك‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬عبر‭ ‬تغيير‭ ‬الدوران‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬النجمة‭ ‬إنّ‭ ‬فريقه‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مطبّ‭ ‬عدم‭ ‬تخليص‭ ‬الكرات‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬الدفاع،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬أنّ‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬لاعبيه‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأنّ‭ ‬المباراة‭ ‬أعطتهم‭ ‬درسا‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬





إليقيتا‭: ‬لعبنا‭ ‬بشراسة‭ ‬

ورغبة‭ ‬في‭ ‬الفوز

وقال‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭: ‬إنّ‭ ‬سبب‭ ‬تفوقهم‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عاملين‭ ‬هما‭ ‬الشراسة‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬الانتصار،‭ ‬والمبادرة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أتيحت‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬المنافسة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬أولها‭. ‬