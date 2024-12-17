((الهاشمي)) من لاعب متميز إلى مدرب ناجحتطوير الفـئات العمرية هدفنا في نـادي البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد توفيق تصوير: هاني أحمد الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة،‭ ‬هناك‭ ‬قصص‭ ‬تلهمنا‭ ‬وتظهر‭ ‬لنا‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للشغف‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭ ‬أن‭ ‬يصنعا‭ ‬الفارق‭. ‬‮«‬حسين‭ ‬الهاشمي‮»‬‭ ‬لاعب‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬السابق‭ ‬والمدرب‭ ‬الحالي‭ ‬لفريق‭ ‬الأول‭ ‬بنادي‭ ‬البحرين،‭ ‬يجسد‭ ‬هذه‭ ‬القصص‭ ‬بمسيرته‭ ‬الحافلة‭ ‬بالإنجازات،‭ ‬سواء‭ ‬كلاعب‭ ‬تنقل‭ ‬بين‭ ‬أندية‭ ‬بارزة،‭ ‬أو‭ ‬كمدرب‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ألقاب‭ ‬خارجية‭ ‬لامعة‭.‬

الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬بــ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬الالتقاء‭ ‬بالمدرب،‭ ‬للغوص‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬رحلته‭ ‬الرياضية،‭ ‬ونتعرف‭ ‬على‭ ‬تحدياته،‭ ‬نجاحاته،‭ ‬ورؤيته‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭.‬





1‭ - ‬بدايةً،‭ ‬كيف‭ ‬كانت‭ ‬رحلتك‭ ‬مع‭ ‬لعبة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة؟

بدأت‭ ‬مسيرتي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬كلاعب‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭. ‬وبعد‭ ‬توقف‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬لموسم‭ ‬واحد،‭ ‬ثم‭ ‬استقررت‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬البسيتين‭ ‬مدة‭ ‬9‭ ‬سنوات‭. ‬لاحقًا،‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬أمثله‭ ‬حاليًا‭ ‬وأعتبره‭ ‬بيتي‭ ‬الثاني‭ ‬لما‭ ‬وجدته‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬راحة‭ ‬واستقرار‭.‬





2-‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬دفعك‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬إلى‭ ‬مدرب؟

منذ‭ ‬بدايتي‭ ‬كلاعب،‭ ‬كنت‭ ‬أحرص‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬مبارياتي‭ ‬وتحليلها‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬الأخطاء،‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬أحب‭ ‬مشاهدة‭ ‬وتحليل‭ ‬المباريات‭ ‬العالمية‭. ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬السابق‭ ‬للمنتخب،‭ ‬بورس،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تشجيعي‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬التدريب،‭ ‬إذ‭ ‬رأى‭ ‬فيّ‭ ‬مقومات‭ ‬المدرب‭ ‬الناجح‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬تعرضت‭ ‬لإصابة‭ ‬قطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي،‭ ‬ما‭ ‬صعّب‭ ‬عودتي‭ ‬الى‭ ‬مستواي‭ ‬كلاعب‭. ‬تزامنت‭ ‬الإصابة‭ ‬مع‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وهذا‭ ‬دفعني‭ ‬الى‭ ‬التفكير‭ ‬جديًا‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬عالم‭ ‬التدريب‭.‬





3‭ - ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاتك؟‭

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في‭ ‬سجلي‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬كلاعب‭ ‬وأخرى‭ ‬كمدرب‭.‬

ومن‭ ‬إنجازاتي‭ ‬كلاعب‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬مرتين،‭ ‬كما‭ ‬توجت‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني،‭ ‬وحققت‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للزوجي‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصولي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للفردي،‭ ‬ومثلت‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بفخر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬حتى‭ ‬2019‭. ‬ومن‭ ‬موقعي‭ ‬كمدرب‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للأندية،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬البطولة‭. ‬كما‭ ‬أحرزنا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التتويج‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬2023‭-‬2024‭. ‬

وحصلت‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬لرياضة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ (‬ويعد‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭).‬





4-‭ ‬حققت‭ ‬إنجازات‭ ‬مميزة‭ ‬كمدرب،‭ ‬أبرزها‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2024‭. ‬كيف‭ ‬تقيم‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات؟

الحمد‭ ‬لله،‭ ‬أعتز‭ ‬وأفتخر‭ ‬بهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬منحتني‭ ‬دفعة‭ ‬كبيرة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬إمكانياتي‭ ‬التدريبية‭. ‬هذه‭ ‬النجاحات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتتحقق‭ ‬لولا‭ ‬تعاون‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬والجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬المحترف‭.‬





5-‭ ‬أنت‭ ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬عربي‭ ‬يحقق‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الامتحان‭ ‬العملي‭ ‬للمستوى‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬التدريب‭. ‬ما‭ ‬السر‭ ‬وراء‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز؟

علاقاتي‭ ‬القوية‭ ‬مع‭ ‬المدربين‭ ‬واللاعبين‭ ‬العالميين‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬ثقافتي‭ ‬التدريبية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حرصي‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬ساعدني‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭.‬





6-‭ ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬مستويات‭ ‬فرق‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها؟

الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬ضعيف‭ ‬ومحصور‭ ‬بين‭ ‬ناديي‭ ‬البحرين‭ ‬وسار‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نظام‭ ‬الدوري‭ ‬وضغط‭ ‬المباريات‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬يعيق‭ ‬إعداد‭ ‬الفرق‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يتوافر‭ ‬وقت‭ ‬كافٍ‭ ‬للتدريبات‭.‬





7‭ - ‬كمدرب‭ ‬لفريق‭ ‬قوي‭ ‬يمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬متميزين،‭ ‬كيف‭ ‬تحفزهم‭ ‬وتطور‭ ‬مهاراتهم؟

أركز‭ ‬في‭ ‬تدريباتي‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬لكل‭ ‬لاعب،‭ ‬وأضع‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الفنية،‭ ‬البدنية،‭ ‬والنفسية‭. ‬علاقتي‭ ‬القريبة‭ ‬معهم‭ ‬كلاعب‭ ‬سابق‭ ‬ساعدتني‭ ‬على‭ ‬تحفيزهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانسجام‭ ‬المطلوب‭.‬





8-‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬رؤيتك‭ ‬المستقبلية‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬البحرين؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬طموحاتك‭ ‬القادمة؟

نعمل‭ ‬حاليًا‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭ ‬للبطولات،‭ ‬بهدف‭ ‬إعداد‭ ‬لاعبين‭ ‬يعتمد‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬الرجال‭ ‬مستقبلًا‭. ‬كما‭ ‬نطمح‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬خاصة‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية،‭ ‬حيث‭ ‬حققنا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬كأفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬لنا‭.‬





9‭ - ‬ما‭ ‬دور‭ ‬اتحاد‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬دعمكم‭ ‬كلاعبين‭ ‬ومدربين؟

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لتنس‭ ‬الطاولة،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬من‭ ‬أنشط‭ ‬الاتحادات‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬نفتقد‭ ‬وجود‭ ‬المدرب‭ ‬البحريني‭ ‬ضمن‭ ‬الطواقم‭ ‬الفنية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬المدربين‭ ‬المحليين‭.‬





10‭ - ‬بعد‭ ‬نجاحك‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أهدافك‭ ‬القادمة؟

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مشاركاتنا‭ ‬الخارجية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬نسعى‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬





11‭ - ‬ما‭ ‬نصيحتك‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬الراغب‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬عالم‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬كلاعبين‭ ‬أو‭ ‬مدربين؟

لتحقيق‭ ‬أهدافك،‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستعدًا‭ ‬للتضحية‭ ‬وبذل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬رياضة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬تتطلب‭ ‬تدريبات‭ ‬مكثفة‭. ‬كلما‭ ‬عملت‭ ‬بجد‭ ‬وإخلاص،‭ ‬أصبحت‭ ‬أقرب‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاتك‭.‬





12‭ - ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬تعلمتها‭ ‬من‭ ‬تجربتك‭ ‬كلاعب‭ ‬ومدرب؟‭ ‬وكيف‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬أسلوبك‭ ‬التدريبي؟

تعلمت‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬هو‭ ‬عامل‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭. ‬اللاعب‭ ‬المنفعل‭ ‬يصعب‭ ‬عليه‭ ‬تنفيذ‭ ‬المهارات‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬الخطط‭. ‬لذا،‭ ‬كمدرب،‭ ‬أحرص‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬شخصية‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬والتعامل‭ ‬معه‭ ‬وفقًا‭ ‬لاحتياجاته‭ ‬النفسية‭.‬





13‭ - ‬كلمة‭ ‬أخيرة؟

أشكر‭ ‬نادي‭ ‬البحرين،‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬الخشرم،‭ ‬على‭ ‬منحي‭ ‬الثقة‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق،‭ ‬كما‭ ‬أشكر‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تعاونهم‭ ‬وثقتهم‭ ‬التي‭ ‬ساعدتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭. ‬وأخيرًا،‭ ‬أشكر‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬الدائم‭ ‬للعبة‭ ‬ومتابعتها‭ ‬المستمرة‭.‬