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الأهلي والدير يقابلان المعامير وبني جمرة

12/17/2024 7:17:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬00‭ ‬مساء‭ ‬فريقا‭ ‬الأهلي‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬والمعامير‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬يعقبها‭ ‬لقاء‭ ‬فريقي‭ ‬الدير‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وتقام‭ ‬المباراتان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

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