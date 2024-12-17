الأهلي والدير يقابلان المعامير وبني جمرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، إذ تقام مباراتان ضمن المجموعة الثانية، يلعب في الأولى في تمام الساعة 6.00 مساء فريقا الأهلي 6 نقاط والمعامير نقطة واحدة، يعقبها لقاء فريقي الدير بدون رصيد وبني جمرة 3 نقاط، وتقام المباراتان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
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