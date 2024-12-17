خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعديل مسمى الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قرارا رقم (21) بشأن تعديل مسمى الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس.
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (46) لسنة 2020 بشأن نشر قيد الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس بوزارة شؤون الشباب والرياضة، وعلى القرار رقم (15) لسنة 2014 بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية وتعديلاته، فقد تقرر تغيير مسمى الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس المقيَّد في سجل قيْد الاتحادات الرياضية تحت قيد رقم (14) ليصبح (الاتحاد البحريني لألعاب البليارد والدارتس) أينما ورد في ملخص النظام الأساسي للاتحاد والقرار الخاص بقيد وتسجيل الاتحاد.
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