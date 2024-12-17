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خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن تعديل مسمى الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

12/17/2024 7:17:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصدر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬قرارا‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬مسمى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬نشر‭ ‬قيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وعلى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بإصدار‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الموحد‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تغيير‭ ‬مسمى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬والدارتس‭ ‬المقيَّد‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬قيْد‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬تحت‭ ‬قيد‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬ليصبح‭ (‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬البليارد‭ ‬والدارتس‭) ‬أينما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬ملخص‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬والقرار‭ ‬الخاص‭ ‬بقيد‭ ‬وتسجيل‭ ‬الاتحاد‭.‬

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