منتخبنا الوطني يختتم تدريباته ويغادر اليوم إلى الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يغادر وفد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء متوجهًا إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في منافسات النسخة السادسة والعشرين من دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم »خليجي 26«، التي ستنطلق في 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير المقبل.
واختتم منتخبنا الوطني استعداداته الأخيرة بإجراء حصة تدريبية مسائية تحت قيادة المدرب الكرواتي دراجان تالاييتش، وذلك على الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم.
وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبًا هم: السيد محمد جعفر، إبراهيم لطف الله، عمار محمد، وليد الحيام، أمين بن عدي، السيد مهدي باقر، حمد شمسان، هزاع علي، عبد الله الخلاصي، محمد عادل، فينسنت إيمانويل، جاسم الشيخ، عباس عصفور، السيد ضياء سعيد، السيد أحمد الوداعي، كميل الأسود، عبد الوهاب المالود، محمد مرهون، علي مدن، أحمد الشروقي، مهدي حميدان، إبراهيم الختال، مهدي عبد الجبار، حسين عبد الكريم، محمد الرميحي، وإسماعيل عبد اللطيف.
وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات العراق والسعودية واليمن.
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