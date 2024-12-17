منتخبنا الوطني يختتم تدريباته ويغادر اليوم إلى الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00





يغادر‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬متوجهًا‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮»‬خليجي‭ ‬26‮«‬،‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

واختتم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬استعداداته‭ ‬الأخيرة‭ ‬بإجراء‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬مسائية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراجان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬26‭ ‬لاعبًا‭ ‬هم‭: ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬فينسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬عباس‭ ‬عصفور،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬مهدي‭ ‬عبد‭ ‬الجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبد‭ ‬الكريم،‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬وإسماعيل‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭.‬

وكانت‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬واليمن‭.‬