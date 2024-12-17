نـادي البحـريـن للتـنـس ينــظم بطــولـة العــيـد الوطــنـي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وسط حضور كبير من أعضاء وضيوف النادي، نظم نادي البحرين للتنس بنجاح كبير بطولة العيد الوطني للتنس برعاية مجموعة ماركوم الخليــــج (خميس محمد المقلة)، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء النادي وضيوفهم.
وتسابق أعضاء نادي البحرين للتنس من أجل تسجيل أسمائهم في سجل المشاركة في هذه الفعالية الوطنية الجميلة، حيث شارك الجميع بحماس كبير ورغبة في التعبير عن حبهم لهذه الوطن الغالي من خلال مشاركتهم الفعالة، وكان في مقدمة المشاركين الأستاذ خميس المقلة رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماركوم الخليج، والدكتور فيصل الموسوي .
وأقيمت مباريات البطولة من ثلاث جولات ، تم خلالها تبديل الزميل في كل جولة بهدف إتاحة الفرصة للجميع للعب معا ، وبعد انتهاء المباريات رحب عبداللطيف محمد عريف الحفل بالحضور، ثم ألقى خميس المقلة رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للتنس كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلي مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة العيد الوطني المجيد، كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتقدم بالتهنئة إلى شعب البحرين الطيب، داعيا الله عز بأن يديم الأعياد على مملكتنا الحبيبة، كما أعرب المقلة عن خالص الشكر والتقدير الى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على توجيهات سموه بتزين قمصان الفرق الرياضية بـ «رازجية يوم الشهيد» هذه المبادرة التي تأتي تقديراً للتضحيات الكبيرة التي بذلها شهداء الواجب تجاه وطنهم الغالي البحرين، وتعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما قدمه أبطال الوطن الذين نالوا شرف الشهادة.
وخلال كلمته أعرب المقلة عن اعتزاز مجموعة ماركوم الخليج برعاية هذه الفعالية الوطنية سنوياً، وشكر ادارة النادي وكل اللاعبين المشاركين والمنظمين مشيدا بحرص الجميع على إنجاح هذه الفعالية الوطنية الرائعة.
وبمناسبة رعاية مجموعة ماركوم الخليج للبطولة قدم نادي البحرين للتنس هدية تذكارية الى مجموعة ماركوم الخليج تسلمها رئيس مجلس ادارة المجموعة خميس المقلة تقديراً لرعايتهم احتفالات النادي بالعيد الوطني المجيد.
وبعد ذلك تفضل خميس المقلة ود. فيصل الموسوي وخالد غلوم بتكريم الفائزين، حيث فاز بالمركز الأول اللاعب ابراهيم حجير، وجاء في المركز الثاني اللاعب عمار الوزان، بينما حصل عيسى السماك على المركز الثالث، وحصل اللاعب أمين شرف على المركز الرابع .
واختتمت البطولة بحفل عشاء.
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