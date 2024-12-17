نـادي البحـريـن للتـنـس ينــظم بطــولـة العــيـد الوطــنـي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وسط‭ ‬حضور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬وضيوف‭ ‬النادي،‭ ‬نظم‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬بنجاح‭ ‬كبير‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬للتنس‭ ‬برعاية‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليــــج‭ (‬خميس‭ ‬محمد‭ ‬المقلة‭)‬،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬وضيوفهم‭.‬

وتسابق‭ ‬أعضاء‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسجيل‭ ‬أسمائهم‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الوطنية‭ ‬الجميلة،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الجميع‭ ‬بحماس‭ ‬كبير‭ ‬ورغبة‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬حبهم‭ ‬لهذه‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفعالة،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬المشاركين‭ ‬الأستاذ‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج،‭ ‬والدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬الموسوي‭ .‬

وأقيمت‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬تبديل‭ ‬الزميل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جولة‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للجميع‭ ‬للعب‭ ‬معا‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباريات‭ ‬رحب‭ ‬عبداللطيف‭ ‬محمد‭ ‬عريف‭ ‬الحفل‭ ‬بالحضور،‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬كلمة‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلي‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وتقدم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الطيب،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬بأن‭ ‬يديم‭ ‬الأعياد‭ ‬على‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬المقلة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬الى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬بتزين‭ ‬قمصان‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬رازجية‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬تقديراً‭ ‬للتضحيات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬تجاه‭ ‬وطنهم‭ ‬الغالي‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬مشاعر‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬أبطال‭ ‬الوطن‭ ‬الذين‭ ‬نالوا‭ ‬شرف‭ ‬الشهادة‭.‬

وخلال‭ ‬كلمته‭ ‬أعرب‭ ‬المقلة‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬برعاية‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الوطنية‭ ‬سنوياً،‭ ‬وشكر‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬وكل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬والمنظمين‭ ‬مشيدا‭ ‬بحرص‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائعة‭.‬

وبمناسبة‭ ‬رعاية‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬للبطولة‭ ‬قدم‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬ماركوم‭ ‬الخليج‭ ‬تسلمها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬المجموعة‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬تقديراً‭ ‬لرعايتهم‭ ‬احتفالات‭ ‬النادي‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭.‬

‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬ود‭. ‬فيصل‭ ‬الموسوي‭ ‬وخالد‭ ‬غلوم‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬اللاعب‭ ‬ابراهيم‭ ‬حجير،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬اللاعب‭ ‬عمار‭ ‬الوزان،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬عيسى‭ ‬السماك‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وحصل‭ ‬اللاعب‭ ‬أمين‭ ‬شرف‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ .‬

واختتمت‭ ‬البطولة‭ ‬بحفل‭ ‬عشاء‭.‬