عبدالعزيز بن مبارك: البطولة تعزز مكانة البحرين لاستقطاب أبرز الفعاليات الرياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬جاهزيته‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬18‭ - ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتجمع‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬منافساتها‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أفضل‭ ‬16‭ ‬لاعباً‭ ‬عربياً‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬ ATP ‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬البطولات‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬الاتحاد‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬باستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للاعبين‭ ‬والجماهير‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬بدعم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للبطولة،‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬نجاحها‭ ‬وتميّزها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬الممكنة‭ ‬لضمان‭ ‬استضافة‭ ‬ناجحة‭ ‬ومتميّزة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي‭ ‬الكبير‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬على‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الذي‭ ‬يبدي‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬بالمجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬ويتضح‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬منتسبو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬الرياضية‭ ‬العسكرية‭ ‬والأهلية،‭ ‬والتي‭ ‬تحققت‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬التي‭ ‬تقدمه‭ ‬الوزارة‭ ‬لمنتسبيها‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬الوزير‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬والوزارة‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمنشآت‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتنس،‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬أنشطة‭ ‬النادي‭ ‬المتعلقة‭ ‬بلعبة‭ ‬التنس‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاحها،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬وملاعب‭ ‬متطورة‭ ‬ستسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتميزة،‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬صفوة‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬على‭ ‬ثقته‭ ‬بمنح‭ ‬البحرين‭ ‬حق‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬للتنس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬تعكس‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬المختلفة‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬بتقديم‭ ‬تنظيم‭ ‬متميز‭ ‬يليق‭ ‬بسمعة‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي‭ ‬الكبير‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثه،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بذل‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة،‭ ‬داعيا‭ ‬الجماهير‭ ‬ومحبي‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بمشاهدة‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‭ ‬العرب‭ ‬يتنافسون‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬التنس‭ ‬البحرينية‭.‬