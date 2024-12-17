عبدالعزيز بن مبارك: البطولة تعزز مكانة البحرين لاستقطاب أبرز الفعاليات الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد الاتحاد البحريني للتنس جاهزيته لاستضافة بطولة النخبة العربية، التي ستقام في مملكة البحرين، والتي تقام منافساتها على ملاعب نادي ضباط الأمن العام خلال الفترة 18 - 22 ديسمبر الجاري.
وتجمع البطولة التي تنطلق منافساتها اليوم الأربعاء أفضل 16 لاعباً عربياً في تصنيف رابطة محترفي التنس العالمية « ATP »، مما يجعلها واحدة من أهم وأبرز البطولات الإقليمية التي يستضيفها الاتحاد.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس: «نحن فخورون باستضافة بطولة النخبة العربية، ونتطلع إلى تقديم تجربة استثنائية للاعبين والجماهير على حد سواء».
وأشاد بدعم وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة للبطولة، وحرصه على نجاحها وتميّزها من خلال موافقته على إقامة جميع مباريات البطولة على ملاعب نادي ضباط الأمن العام، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لضمان استضافة ناجحة ومتميّزة لهذا الحدث الرياضي العربي الكبير.
وأوضح أن هذا الدعم ليس بغريب على وزير الداخلية الذي يبدي اهتماما كبيرا بالمجال الرياضي، ويتضح ذلك في الإنجازات الرياضية المتعددة التي حققها منتسبو وزارة الداخلية في الكثير من المناسبات الرياضية العسكرية والأهلية، والتي تحققت بفضل الدعم والرعاية التي تقدمه الوزارة لمنتسبيها من الرياضيين بتوجيهات من الوزير.
كما أكد أهمية استمرار التعاون بين الاتحاد والوزارة في تبادل الخبرات والمنشآت الخاصة بالتنس، والعمل المشترك من أجل تطوير اللعبة في البحرين، مؤكدا حرص الاتحاد على دعم كافة أنشطة النادي المتعلقة بلعبة التنس والمساهمة في نجاحها، لافتا إلى أن إقامة البطولة على ملاعب نادي ضباط الأمن العام بما يتمتع به من مرافق وملاعب متطورة ستسهم بشكل كبير في نجاح استضافة البحرين لهذه البطولة الكبيرة والمتميزة، والتي تجمع صفوة اللاعبين العرب في اللعبة.
كما أعرب الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس عن شكره وامتنانه لرئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح على ثقته بمنح البحرين حق تنظيم النسخة الرابعة من بطولة النخبة العربية للتنس، مؤكدا أن هذه الثقة تعكس مكانة البحرين كمركز رائد في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة بالمنطقة، وتؤكد التزام الاتحاد بتقديم تنظيم متميز يليق بسمعة البطولة، مشيرا إلى أن استضافة هذا الحدث الرياضي العربي الكبير تعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على مستوى اللعبة في البحرين وتعزيز مشاركة اللاعبين العرب.
وفي ختام حديثه، أكد أن الاتحاد البحريني للتنس بذل جهودا كبيرة لضمان نجاح البطولة، داعيا الجماهير ومحبي لعبة التنس إلى الحضور والاستمتاع بمشاهدة نخبة اللاعبين العرب يتنافسون على ملاعب التنس البحرينية.
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