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مسيرة دراجات تجوب البحرين في العيد الوطني

12/17/2024 7:17:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نظم‭ ‬نادي‭ ‬بحرين‭ ‬رايدرز‭ ‬ومجموعة‭ ‬دراجي‭ ‬البحرين‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬مهرجان‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬53‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بمشاركة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬دراجة‭ ‬تزينت‭ ‬بأعلام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتجولت‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬منظم‭.‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مشاركين‭ ‬مثلوا‭ ‬22‭ ‬فريقًا‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وانطلقت‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وتجولت‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬منظم‭ ‬بمساعدة‭ ‬ومآزرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ممثلة‭ ‬بإدارة‭ ‬المرور‭ ‬والترخيص‭ ‬مشكورةً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬حضارية‭ ‬تليق‭ ‬بالحدث‭ ‬الوطني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬بمقر‭ ‬النادي‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المسيرة،‭ ‬منها‭ ‬سحب‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬وتقديم‭ ‬الضيافة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬وتكريم‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المهرجان‭.‬

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