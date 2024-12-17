مسيرة دراجات تجوب البحرين في العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نظم نادي بحرين رايدرز ومجموعة دراجي البحرين وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة مهرجان العيد الوطني 53 في مسيرة للدراجات النارية بمشاركة بأكثر من 200 دراجة تزينت بأعلام مملكة البحرين وتجولت في خط سير منظم.
وقال البيان إن هناك مشاركين مثلوا 22 فريقًا من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وانطلقت من مواقف استاد البحرين الوطني وتجولت خلالها في شوارع البحرين في خط سير منظم بمساعدة ومآزرة من وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور والترخيص مشكورةً في مسيرة حضارية تليق بالحدث الوطني، بالإضافة الى الفعاليات المصاحبة بمقر النادي بعد نهاية المسيرة، منها سحب على جوائز وتقديم الضيافة البحرينية الأصيلة لجميع المشاركين وتكريم جميع الفرق في نهاية المهرجان.
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