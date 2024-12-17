الدراجة البحرينية تشارك بدورة المضمار في نيوديلهي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬وفد‭ ‬يمثل‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬التدريب‭ ‬الدولية‭ ‬لدراجة‭ ‬المضمار‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الهندي‭ ‬للدراجات،‭ ‬وأقيمت‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحادين‭ ‬الآسيوي‭ ‬والدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الهندية‭ ‬مدينية‭ ‬نيوديلهي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬15‭ ‬يوما،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬15‭ ‬مدربا‭ ‬و30‭ ‬لاعبا‭ ‬يمثلون‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬وبقية‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وعاد‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬المثمرة‭ ‬والناجحة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‭ ‬إداري‭ ‬وفني،‭ ‬حيث‭ ‬اشتمل‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬دروس‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬نظرية‭ ‬وأخرى‭ ‬تطبيقات‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬التدريبية‭ ‬النوعية‭. ‬وقد‭ ‬اجتاز‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬البحرينية‭ ‬عيسى‭ ‬أيوب‭ ‬دورة‭ ‬المدربين،‭ ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬اجتاز‭ ‬اللاعبان‭ ‬مهدي‭ ‬حسن‭ ‬ومحمد‭ ‬ثامر‭ ‬البرنامج‭ ‬العملي‭ ‬لدراجة‭ ‬المضمار‭ ‬بنجاح‭ ‬وتميز‭.‬