الدراجة البحرينية تشارك بدورة المضمار في نيوديلهي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك وفد يمثل رياضة الدراجات الهوائية في دورة التدريب الدولية لدراجة المضمار التي نظمها الاتحاد الهندي للدراجات، وأقيمت تحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للدراجات في العاصمة الهندية مدينية نيوديلهي على مدى 15 يوما، وذلك وسط مشاركة 15 مدربا و30 لاعبا يمثلون 11 دولة من آسيا وبقية دول العالم.
وعاد الوفد البحريني مؤخرا إلى البلاد بعد مشاركته المثمرة والناجحة على أكثر من صعيد إداري وفني، حيث اشتمل برنامج الدورة على دروس تعليمية وتدريبية نظرية وأخرى تطبيقات عملية في ظل الاهتمام الكبير للاستفادة من هذه الفرصة التدريبية النوعية. وقد اجتاز المدير الفني لمنتخبات الدراجة الهوائية البحرينية عيسى أيوب دورة المدربين، وعلى صعيد آخر اجتاز اللاعبان مهدي حسن ومحمد ثامر البرنامج العملي لدراجة المضمار بنجاح وتميز.
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