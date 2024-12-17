افتتاح معبر لبطولة آسيا للناشئين للبادل ورئيس الاتحاد يرحب بالوفود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية انطلقت على ملاعب Lets padel بطولة آسيا الأولى للناشئين للبادل التي تقام على أرض المملكة حتى 21 ديسمبر الجاري بمشاركة سبعة منتخبات آسيوية بتنظيم من الاتحاد البحريني للبادل.
وشهد حفل الافتتاح فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية وفهد فوزي كانو رئيس الاتحاد البحريني للبادل و Koji Nakatsuka رئيس اللجنة الآسيوية للبادل وعدد من ممثلي الاتحاد الآسيوي للبادل والوفود المشاركة وعدد من كبار الحضور والمدعوين.
وبدأ حفل الافتتاح بدخول طابور العرض للدول المشاركة وهي كل من: البحرين، السعودية، الإمارات، الكويت، لبنان، اليابان، إيران.
وأعقب ذلك كلمة لرئيس اللجنة الآسيوية للبادل Koji Nakatsuka عبر فيها عن بالغ الشكر والتقدير لمملكة البحرين على استضافتها لبطولة آسيا للناشئين للبادل، الأمر الذي يعكس حرص الاتحاد البحريني على تطوير اللعبة على الصعيد القاري دعما للاتحاد الآسيوي، وخصوصا أن البطولة تقام لفئة الناشئين وهو ما يسهم في تكوين عناصر واعدة من اللاعبين بالدول الآسيوية للمنافسة على الصعيد العالمي متمنيا لجميع المنتخبات التوفيق والنجاح.
وفيما بعد ألقى فهد فوزي كانو كلمة الاتحاد البحريني للبادل رحب فيها بجميع الوفود الآسيوية وثمن الرعاية الكريمة للبطولة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة معربا عن سعادته بأن تقام خلال احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد.
وأضاف «تُعد هذه البطولة حدثاً رياضياً مميزاً كونها أول بطولة تقام للناشئين في آسيا و يشارك فيها سبعة فرق مما يعكس مكانة البحرين على الساحة الرياضية الدولية، ويبرز التزام المملكة بتطوير المواهب الناشئة وتعزيز رياضة البادل التي أصبحت من أكثر الرياضات نمواً وشعبية..».
وتوجه كانو بجزيل الشكر والعرفان للاتحاد الدولي للبادل وكافة اللجان على جهودهم في تنظيم هذا الحدث الرياضي، وتمنى لجميع الفرق التوفيق في هذه البطولة وسط أجواء تنافسية مليئة بالروح الرياضية كما تمنى للجميع إقامة طيبة في مملكة البحرين.
بعد ذلك تم إلقاء قسم اللاعبين والحكام ثم مغادرة جميع الفرق.
الاجتماع الفني والقرعة
عقد الإثنين الاجتماع الفني لجميع المنتخبات المشاركة بفندق سويس بيل حيث تم شرح كافة القواعد والقوانين الخاصة بالمسابقات لفئة تحت 14 سنة وتحت 16 سنة وتحت 17 سنة وتمت الإجابة على كافة استفسارات مندوبي المنتخبات المشاركة وشرح نظام البطولة التي تقام لأول مرة.
كما تم إجراء قرعة البطولة والتي أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة ( A ) التي تضم الإمارات واليابان، فيما ضمت المجموعة ( B ) كلا من إيران والكويت ولبنان والسعودية.
هذا وقد تم إصدار جدول البطولة حيث سيلتقي منتخبنا أمام اليابان ولبنان أمام إيران والسعودية أمام الكويت بتاريخ 17 ديسمبر 2024.
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