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افتتاح معبر لبطولة آسيا للناشئين للبادل ورئيس الاتحاد يرحب بالوفود

12/17/2024 7:17:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬انطلقت‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬ Lets ‭ ‬ padel ‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬الأولى‭ ‬للناشئين‭ ‬للبادل‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬سبعة‭ ‬منتخبات‭ ‬آسيوية‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭.‬

وشهد‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وفهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬و Koji ‭ ‬ Nakatsuka ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للبادل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للبادل‭ ‬والوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الحضور‭ ‬والمدعوين‭.‬

وبدأ‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بدخول‭ ‬طابور‭ ‬العرض‭ ‬للدول‭ ‬المشاركة‭ ‬وهي‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬البحرين،‭ ‬السعودية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الكويت،‭ ‬لبنان،‭ ‬اليابان،‭ ‬إيران‭.‬


‬وأعقب‭ ‬ذلك‭ ‬كلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للبادل‭ ‬ Koji ‭ ‬ Nakatsuka ‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬للبادل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القاري‭ ‬دعما‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬عناصر‭ ‬واعدة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بالدول‭ ‬الآسيوية‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وفيما‭ ‬بعد‭ ‬ألقى‭ ‬فهد‭ ‬فوزي‭ ‬كانو‭ ‬كلمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبادل‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بجميع‭ ‬الوفود‭ ‬الآسيوية‭ ‬وثمن‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بأن‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬حدثاً‭ ‬رياضياً‭ ‬مميزاً‭ ‬كونها‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬تقام‭ ‬للناشئين‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬و‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬سبعة‭ ‬فرق‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬ويبرز‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬رياضة‭ ‬البادل‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الرياضات‭ ‬نمواً‭ ‬وشعبية‭..‬‮»‬‭.‬

وتوجه‭ ‬كانو‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للبادل‭ ‬وكافة‭ ‬اللجان‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي،‭ ‬وتمنى‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬تنافسية‭ ‬مليئة‭ ‬بالروح‭ ‬الرياضية‭ ‬كما‭ ‬تمنى‭ ‬للجميع‭ ‬إقامة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬إلقاء‭ ‬قسم‭ ‬اللاعبين‭ ‬والحكام‭ ‬ثم‭ ‬مغادرة‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭.‬

الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬والقرعة

عقد‭ ‬الإثنين‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بفندق‭ ‬سويس‭ ‬بيل‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬شرح‭ ‬كافة‭ ‬القواعد‭ ‬والقوانين‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمسابقات‭ ‬لفئة‭ ‬تحت‭ ‬14‭ ‬سنة‭ ‬وتحت‭ ‬16‭ ‬سنة‭ ‬وتحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬وتمت‭ ‬الإجابة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬استفسارات‭ ‬مندوبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬وشرح‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬أوقعت‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬ A ‭) ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الإمارات‭ ‬واليابان،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ (‬ B ‭) ‬كلا‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والكويت‭ ‬ولبنان‭ ‬والسعودية‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬جدول‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬ولبنان‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭.‬

MENAFN17122024000055011008ID1109004819

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