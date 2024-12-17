بوبوفيتش يؤكد عودته إلى التدريب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّد‭

‬غريغ‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬آيه‮»‬‭ ‬والمدرب‭ ‬الأسطوري‭ ‬لنادي‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬المدربين‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بجلطة‭ ‬دماغية‭ ‬خفيفة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬أيقونة‭ ‬التدريب‭ ‬البالغ‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬والمعروف‭ ‬بصلابته‭ ‬وغضبه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬حماسا‭ ‬لرؤيتي‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬مقاعد‭ ‬المدربين‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬الموهوبين‭ ‬الذين‭ ‬قادوا‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيلي‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تعلموا‭ ‬بسرعة‭ ‬أني‭ ‬أقل‭ ‬قابلية‭ ‬للتدريب‮»‬‭. ‬

وغاب‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬تسلّم‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬سبيرز‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬إصابته‭ ‬بجلطة‭ ‬دماغية‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬فروست‭ ‬بانك‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬للفريق‭. ‬

وفي‭ ‬غياب‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬مساعده‭ ‬ميتش‭ ‬جونسون‭ ‬مدربا‭ ‬مؤقتا،‭ ‬فقاد‭ ‬سبيرز‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬انتصارات‭ ‬وعدد‭ ‬الهزائم‭ ‬ذاته‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬المسؤولية،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬رصيد‭ ‬الفريق‭ ‬الاجمالي‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬يبلغ‭ ‬13‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬13‭ ‬هزيمة‭.‬

وشكر‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬سبيرز،‭ ‬الجماهير‭ ‬والزملاء‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تلقاه‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬ولعائلتي‮»‬‭. ‬

وأردف‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬نعمل‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬التعافي،‭ ‬أوّد‭ ‬أن‭ ‬أغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لأشارككم‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬تلقيناه‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬كان‭ ‬غامرا‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منكم،‭ ‬دعوني‭ ‬أقول‭ ‬الآن‭ ‬إن‭ ‬عائلتي‭ ‬وأنا‭ ‬ممتنون‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‭. ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬لمجتمعنا‭ ‬الرائع،‭ ‬ونادي‭ ‬سبيرز‭ ‬بأكمله،‭ ‬وعائلتنا‭ ‬وأصدقائنا‮»‬‭.‬

ويتضمن‭ ‬سجل‭ ‬بوبوفيتش،‭ ‬أقدم‭ ‬المدربين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬آيه‮»‬،‭ ‬1390‭ ‬فوزا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬و170‭ ‬انتصارا‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭. ‬قاد‭ ‬سبيرز‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬مواسمه‭ ‬الـ‭ ‬29‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬القيادة‭.‬