رونالدو يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد البرازيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ريو دي جانيرو - (أ ف ب): أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو لويز نازاريو دي ليما ترشحه رسميا لانتخابات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لخلافة الرئيس الحالي إدنالدو رودريغيس الذي تنتهي ولايته في مارس 2026 لكن الانتخابات ستجرى قبل 12 شهرا أي بعد 3 أشهر.
وقال النجم البرازيلي البالغ 48 عاما في بيان رسمي في حسابه على انستغرام: «كانت كرة القدم البرازيلية هي التي فتحت لي الأبواب أمام العالم أجمع. ليس كلاعب، لا أتحدث عن قصتي. كرة القدم لدينا أكبر بكثير مني. أتحدث عن ارتداء القميص الأصفر والوزن الذي يحمله».
وأضاف المتوج بكأس العالمي عامي 1994 و2002: «نعم، مازلنا المنتخب الوحيد الذي فاز بكأس العالم خمس مرات، ولكن في الوقت الحالي، حتى مفهوم التميز لدينا أقل بكثير من إمكاناتنا. هل فقدنا الجوهر؟ ماذا ضاع أيضا؟ لا أستطيع العودة إلى الميدان كما طلب مني الكثير منكم. وبصراحة، لا أعتقد حتى أن أكبر هزائمنا في السنوات الأخيرة كانت على أرضية المستطيل فقط. يتعين علينا أن ننظر خارج دائرة الضوء، إلى داخل المؤسسات، إلى عقلية الرياضيين لدينا».
وتابع مهاجم برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وإنتر الإيطالي سابقا: «أنا أتكلم عن الإدارة، عن تغيير هيكليتنا. أريد اتحادا برازيليا محبوبا من البرازيليين ويفرض احترامه على الجميع. أريد تغييرا جوهريا بمشاركة الأندية، الاتحادات، الرياضيين، الشركات الراعية وأنصار اللعبة ومنح اللاعبين الأساسيين الدور الذين يستحقونه».
في المقابل، نقلت عنه شبكة «غلوبو إسبورتي» البرازيلية: «من بين الدوافع الكبيرة التي تدفعني للترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي رغبتي في استعادة الاحترام والهيبة التي لطالما تمتع بها المنتخب البرازيلي، وهو أمر لا يملكه أي منتخب حاليا».
وتابع رونالدو الذي يملك حصة الأكثرية في نادي ريال بلد الوليد الإسباني وباع في أغسطس الماضي حصته في كروزيرو البرازيلي: «لدينا أفضل اللاعبين، لدينا فينيسيوس جونيور، نيمار، رودريغو، إندريك، لدينا العديد من المواهب، فلماذا لا نلعب بطريقة جيدة؟».
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