رونالدو يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد البرازيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‭ ‬رونالدو‭ ‬لويز‭ ‬نازاريو‭ ‬دي‭ ‬ليما‭ ‬ترشحه‭ ‬رسميا‭ ‬لانتخابات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لخلافة‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬إدنالدو‭ ‬رودريغيس‭ ‬الذي‭ ‬تنتهي‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2026‭ ‬لكن‭ ‬الانتخابات‭ ‬ستجرى‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهرا‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أشهر‭.‬

وقال‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬البالغ‭ ‬48‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرازيلية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬فتحت‭ ‬لي‭ ‬الأبواب‭ ‬أمام‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭. ‬ليس‭ ‬كلاعب،‭ ‬لا‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬قصتي‭. ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬لدينا‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬مني‭. ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬ارتداء‭ ‬القميص‭ ‬الأصفر‭ ‬والوزن‭ ‬الذي‭ ‬يحمله‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المتوج‭ ‬بكأس‭ ‬العالمي‭ ‬عامي‭ ‬1994‭ ‬و2002‭: ‬‮«‬نعم،‭ ‬مازلنا‭ ‬المنتخب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬حتى‭ ‬مفهوم‭ ‬التميز‭ ‬لدينا‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬إمكاناتنا‭. ‬هل‭ ‬فقدنا‭ ‬الجوهر؟‭ ‬ماذا‭ ‬ضاع‭ ‬أيضا؟‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الميدان‭ ‬كما‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬الكثير‭ ‬منكم‭. ‬وبصراحة،‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬أكبر‭ ‬هزائمنا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬المستطيل‭ ‬فقط‭. ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬خارج‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء،‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات،‭ ‬إلى‭ ‬عقلية‭ ‬الرياضيين‭ ‬لدينا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬مهاجم‭ ‬برشلونة‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسبانيين‭ ‬وإنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬سابقا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬أتكلم‭ ‬عن‭ ‬الإدارة،‭ ‬عن‭ ‬تغيير‭ ‬هيكليتنا‭. ‬أريد‭ ‬اتحادا‭ ‬برازيليا‭ ‬محبوبا‭ ‬من‭ ‬البرازيليين‭ ‬ويفرض‭ ‬احترامه‭ ‬على‭ ‬الجميع‭. ‬أريد‭ ‬تغييرا‭ ‬جوهريا‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأندية،‭ ‬الاتحادات،‭ ‬الرياضيين،‭ ‬الشركات‭ ‬الراعية‭ ‬وأنصار‭ ‬اللعبة‭ ‬ومنح‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬الدور‭ ‬الذين‭ ‬يستحقونه‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬غلوبو‭ ‬إسبورتي‮»‬‭ ‬البرازيلية‭: ‬‮«‬من‭ ‬بين‭ ‬الدوافع‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تدفعني‭ ‬للترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬رغبتي‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الاحترام‭ ‬والهيبة‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬تمتع‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يملكه‭ ‬أي‭ ‬منتخب‭ ‬حاليا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬حصة‭ ‬الأكثرية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬الإسباني‭ ‬وباع‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬حصته‭ ‬في‭ ‬كروزيرو‭ ‬البرازيلي‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لدينا‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور،‭ ‬نيمار،‭ ‬رودريغو،‭ ‬إندريك،‭ ‬لدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب،‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬نلعب‭ ‬بطريقة‭ ‬جيدة؟‮»‬‭.‬