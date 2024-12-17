موناكو لإلحاق الخسارة الأولى بسان جيرمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
موناكو - (أ ف ب): يسعى موناكو لأن يكون أوّل فريق يلحق الخسارة بباريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر، عندما يستضيفه على ملعبه لويس الثاني اليوم الأربعاء في قمة الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقام هذه المواجهة مبكرا بسبب تجدد اللقاء بين الفريقين في كأس الأبطال في الدوحة في الخامس من يناير المقبل، على أن تستكمل مباريات هذه المرحلة مطلع العام الجديد.
ويدرك موناكو الثالث، بالتساوي مع مرسيليا الثاني، الذي يتأخر بفارق 7 نقاط عن نادي العاصمة (37 مقابل 30) مدى صعوبة المهمة أمام فريق حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 15 مباراة حيث حقق 11 فوزا مقابل 4 تعادلات، ويسعى للاحتفاظ بلقبه للموسم الرابع تواليا.
ويعكس سان جيرمان بإشراف مدربه الإسباني لويس إنريكي صورة مشرقة محليا حيث يسعى إلى تعزيز صدارته بفوز ثان تواليا بعدما كان عاد إلى سكة الانتصارات بإسقاطه ليون 3-1 في المرحلة الماضية بعد تعادلين أمام نانت 1-1 وأوكسير سلبا.
وبخلاف مشواره المحلي، يعاني نادي العاصمة على الساحة الأوروبية وتحديدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة، حيث يحتل في المجموعة المشتركة المركز الخامس والعشرين برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وثلاث هزائم جاءت أمام أرسنال الانكليزي 0-2 وأتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 وبايرن ميونيخ الألماني 0-1.
ويعوّل سان جيرمان على نجمه عثمان ديمبيليه الذي رغم الأجواء المتوترة التي تشوب علاقته مع مدربه إنريكي في الأسابيع الاخيرة، عرف طريق الشباك بعدما عاد إلى التشكيلة الأساسية بافتتاحه التسجيل في الفوز على ليون.
قال جناح برشلونة الإسباني السابق بهدف تخفيف حدّة التوتر «هي علاقة بين المدرب واللاعب. أعرفه منذ فترة أطول قليلا. نحاول أن نفعل كل شيء حتى يتطور باريس سان جيرمان ويفوز بالألقاب ويلعب بشكل جيد ويرضي الجميع».
من ناحيته، يريد موناكو العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارة أمام أرسنال 0-3 في المسابقة القارية وتعادل سلبي أمام رينس محليا.
تحدث النمسوي أدولف «أدي» هوتر (54 عاما) مدرب نادي الإمارة عن المواجهة المنتظرة مع سان جيرمان قائلا «من الواضح أننا نريد الفوز بهذه المباراة ضد باريس سان جيرمان، ولكن للقيام بذلك نحتاج إلى يوم مثالي!«.
وتابع «لا يزالون من دون هزيمة في الدوري حتى الآن، ومنذ بداية الموسم أثبتوا عدم إمكانية المساس بهم».
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