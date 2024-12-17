موناكو لإلحاق الخسارة الأولى بسان جيرمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

موناكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬موناكو‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬أوّل‭ ‬فريق‭ ‬يلحق‭ ‬الخسارة‭ ‬بباريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والمتصدر،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيفه‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬لويس‭ ‬الثاني‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتقام‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬مبكرا‭ ‬بسبب‭ ‬تجدد‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭.‬

ويدرك‭ ‬موناكو‭ ‬الثالث،‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬مرسيليا‭ ‬الثاني،‭ ‬الذي‭ ‬يتأخر‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ (‬37‭ ‬مقابل‭ ‬30‭) ‬مدى‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬11‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬تعادلات،‭ ‬ويسعى‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بلقبه‭ ‬للموسم‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭.‬

ويعكس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬بإشراف‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬صورة‭ ‬مشرقة‭ ‬محليا‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬بفوز‭ ‬ثان‭ ‬تواليا‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بإسقاطه‭ ‬ليون‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬أمام‭ ‬نانت‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وأوكسير‭ ‬سلبا‭.‬

وبخلاف‭ ‬مشواره‭ ‬المحلي،‭ ‬يعاني‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الأوروبية‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بنسختها‭ ‬الجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬المشتركة‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وتعادل‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬جاءت‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬الانكليزي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬0‭-‬1‭.‬

ويعوّل‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬على‭ ‬نجمه‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬الذي‭ ‬رغم‭ ‬الأجواء‭ ‬المتوترة‭ ‬التي‭ ‬تشوب‭ ‬علاقته‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬إنريكي‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الاخيرة،‭ ‬عرف‭ ‬طريق‭ ‬الشباك‭ ‬بعدما‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬بافتتاحه‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ليون‭.‬

قال‭ ‬جناح‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬بهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬حدّة‭ ‬التوتر‭ ‬‮«‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬المدرب‭ ‬واللاعب‭. ‬أعرفه‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬قليلا‭. ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬حتى‭ ‬يتطور‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬ويفوز‭ ‬بالألقاب‭ ‬ويلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬ويرضي‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬يريد‭ ‬موناكو‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬0‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬وتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬أمام‭ ‬رينس‭ ‬محليا‭.‬

تحدث‭ ‬النمسوي‭ ‬أدولف‭ ‬‮«‬أدي‮»‬‭ ‬هوتر‭ (‬54‭ ‬عاما‭) ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬الإمارة‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‭ ‬المنتظرة‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان،‭ ‬ولكن‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬مثالي‭!‬‮«‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬أثبتوا‭ ‬عدم‭ ‬إمكانية‭ ‬المساس‭ ‬بهم‮»‬‭.‬

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