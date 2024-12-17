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ريال مدريد لإنهاء العام بلقب خامس أمام باتشوكا

12/17/2024 7:17:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬جديد‭ ‬يضيفه‭ ‬إلى‭ ‬خزانته‭ ‬المدججة‭ ‬بالكؤوس،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬القارات‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ (‬إنتركونتيننتال‭) ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬لوسيل‭ ‬المونديالي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

وتأتي‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬يتسع‭ ‬لحوالي‭ ‬89‭ ‬ألف‭ ‬مشجّع‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية،‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الثانية‭ ‬لنهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬حين‭ ‬توّجت‭ ‬أرجنتين‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فرنسا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

ويخوض‭ ‬‮«‬النادي‭ ‬الملكي‮»‬‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬للأندية‭ ‬تابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬توّج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭.‬

ويملك‭ ‬ريال‭ ‬فرصة‭ ‬نادرة‭ ‬لإنهاء‭ ‬العام‭ ‬بمعانقة‭ ‬لقبه‭ ‬الخامس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توّج‭ ‬بالدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الاوروبية‭ ‬خلال‭ ‬2024‭.‬

ويتسلّح‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بعودة‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة،‭ ‬وإلى‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬فيه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الديوك‮»‬‭ ‬نهائي‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬قبيل‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭: ‬‮«‬مبابي‭ ‬أجرى‭ ‬بعض‭ ‬التدريبات‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬الفريق‭ ‬وبعضها‭ ‬بمفرده‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لمبابي‭ ‬ورفاقه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصد‭ ‬لقب‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬معنوي‭ ‬كبير‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬يبحث‭ ‬ريال‭ ‬عن‭ ‬إيجاد‭ ‬توازن‭ ‬مفقود‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬إثر‭ ‬اعتزال‭ ‬نجم‭ ‬الوسط‭ ‬الالماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭ ‬وانضمام‭ ‬مبابي‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬

ويخوض‭ ‬ريال‭ ‬وباتشوكا‭ ‬مواجهتهما‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬لكنّ‭ ‬اللافت‭ ‬أنّهما‭ ‬وقعا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬نفسها‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمساوي‭ ‬والهلال‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الموسعة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬المقرر‭ ‬انطلاقها‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬باتشوكا‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬غييرمو‭ ‬ألمادا‭ ‬قبيل‭ ‬مواجهة‭ ‬ريال‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬المواجهة‭ ‬السابقة‭ (‬أمام‭ ‬الأهلي‭) ‬صعبة‭ ‬ومعقّدة‭ ‬جدا،‭ ‬بسبب‭ ‬المباراة‭ ‬الماراثونية‭ ‬التي‭ ‬خضناها‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬الجناح‭ ‬المغربي‭ ‬أسامة‭ ‬إدريسي‭ ‬صاحب‭ ‬هدف‭ ‬وتمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬بوتافوغو‭: ‬‮«‬سنحاول‭ ‬إعادة‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬تركيزهم‭ ‬والذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بكل‭ ‬تركيز‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يسبق‭ ‬لأي‭ ‬فريق‭ ‬مكسيكي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الكونكاكاف‭ ‬أن‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬أي‭ ‬مسابقة‭ ‬عالمية‭ ‬للأندية‭ (‬سواء‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الانتركوتيننتال‭ ‬أو‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭).‬

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