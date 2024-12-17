ريال مدريد لإنهاء العام بلقب خامس أمام باتشوكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): يبحث ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا عن لقب جديد يضيفه إلى خزانته المدججة بالكؤوس، عندما يواجه باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية في كرة القدم (إنتركونتيننتال) اليوم الأربعاء على ملعب استاد لوسيل المونديالي في الدوحة.
وتأتي المباراة على الملعب الذي يتسع لحوالي 89 ألف مشجّع في العاصمة القطرية، في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022، حين توّجت أرجنتين ليونيل ميسي باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.
ويخوض «النادي الملكي» المواجهة النهائية الحادية عشرة له في مسابقة للأندية تابعة للاتحاد الدولي (فيفا)، بعدما سبق أن توّج بلقب كأس العالم للأندية خمس مرات.
ويملك ريال فرصة نادرة لإنهاء العام بمعانقة لقبه الخامس بعد أن توّج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإسبانية والكأس السوبر الاوروبية خلال 2024.
ويتسلّح فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بعودة نجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى التشكيلة، وإلى الملعب الذي سجل فيه ثلاثة أهداف في خسارة منتخب «الديوك» نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.
وقال النادي الملكي في بيان له قبيل التوجه الى الدوحة: «مبابي أجرى بعض التدريبات مع بقية الفريق وبعضها بمفرده».
وستكون الفرصة سانحة لمبابي ورفاقه من أجل حصد لقب قد يكون له أثر معنوي كبير ولا سيما على النصف الثاني من الموسم، حيث يبحث ريال عن إيجاد توازن مفقود منذ بداية الموسم إثر اعتزال نجم الوسط الالماني توني كروس وانضمام مبابي من باريس سان جرمان الفرنسي.
ويخوض ريال وباتشوكا مواجهتهما الأولى على الإطلاق، لكنّ اللافت أنّهما وقعا ضمن المجموعة الثامنة نفسها الى جانب سالزبورغ النمساوي والهلال السعودي في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها هذا الصيف للمرة الاولى في الولايات المتحدة.
وقال مدرب باتشوكا الأوروغوياني غييرمو ألمادا قبيل مواجهة ريال: «كانت المواجهة السابقة (أمام الأهلي) صعبة ومعقّدة جدا، بسبب المباراة الماراثونية التي خضناها.
وأضاف المدرب الذي يضم في تشكيلته الجناح المغربي أسامة إدريسي صاحب هدف وتمريرة حاسمة في الفوز على بوتافوغو: «سنحاول إعادة اللاعبين إلى تركيزهم والذهاب إلى المباراة النهائية بكل تركيز العالم».
ولم يسبق لأي فريق مكسيكي أو من منطقة الكونكاكاف أن أحرز لقب أي مسابقة عالمية للأندية (سواء في كأس الانتركوتيننتال أو كأس العالم للأندية).
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