الإمارات لتعويض مشاركتها المخيبة في آخر نسختين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تطمح‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬مشاركتها‭ ‬المخيبة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين،‭ ‬معتمدة‭ ‬على‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أثبت‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭.‬

وودعت‭ ‬بطلة‭ ‬2007‭ ‬و2013‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬اكتفت‭ ‬بفوز‭ ‬وحيد‭ ‬مقابل‭ ‬خسارتين‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬وفشلت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ (‬هزيمتان‭ ‬وتعادل‭).‬

لكن‭ ‬الوضع‭ ‬سيكون‭ ‬مختلفا‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬منذ‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬جذرية،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬عشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬بينهم‭ ‬حارسا‭ ‬المرمى‭ ‬خالد‭ ‬عيسى‭ ‬وعلي‭ ‬خصيف،‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬الـ26‭ ‬لاعبا‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬خليجي‭ ‬25‭ ‬الشاهدة‭ ‬على‭ ‬اسوأ‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬‮«‬الأبيض‮»‬‭.‬

تفاؤل‭ ‬جماهيري‭ ‬

ويسود‭ ‬التفاؤل‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬بعد‭ ‬نتائج‭ ‬‮«‬الأبيض‮»‬‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬وفوزيه‭ ‬الكبيرين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬جولتين‭ ‬على‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬3‭-‬0‭ ‬وقطر‭ ‬5‭-‬0،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أوزبكستان‭ ‬الثانية‭.‬

وقال‭ ‬بينتو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬إعلامية‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬بطولة‭ ‬خاصة‭ ‬للجمهور،‭ ‬لكن‭ ‬تفكيرنا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭. ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬نتائج‭ ‬الإمارات‭ ‬جيدة،‭ ‬ولم‭ ‬تفز‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭. ‬السباق‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬كذلك‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬سهلاً‭ ‬لأن‭ ‬المنافسين‭ ‬لديهم‭ ‬نفس‭ ‬أهدافنا،‭ ‬وطموحنا‭ ‬سيكون‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا،‭ ‬وسنفكر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬ثم‭ ‬نأخذ‭ ‬الأمور‭ ‬خطوة‭ ‬تلو‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬المباراة‭ ‬الأولى‭ (‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭) ‬ستجمعنا‭ ‬مع‭ ‬قطر،‭ ‬وستكون‭ ‬صعبة‭ ‬ومعقدة،‭ ‬وليس‭ ‬لأننا‭ ‬فزنا‭ ‬عليها‭ ‬مرتين‭ (‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال‭) ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬اننا‭ ‬سنفوز‭ ‬مجددا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬خالد‭ ‬الظنحاني‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يسير‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح،‭ ‬بفضل‭ ‬المجموعة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬شكلوا‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬وأثمرت‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬صاحب‭ ‬هدف‭ ‬وتمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬عالية‭ ‬للمنتخب‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬بالتصفيات،‭ ‬ونطمح‭ ‬لمواصلة‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬نعرف‭ ‬كلاعبين‭ ‬أهميتها،‭ ‬وكل‭ ‬لاعب‭ ‬يحلم‭ ‬بتحقيق‭ ‬لقبها‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬مدافع‭ ‬الشارقة‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لها‭ ‬خصوصيتها‭ ‬دائما‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬مبارياتها‭ ‬تعتبر‭ ‬لقاءات‭ ‬ديربي،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬فيها،‭ ‬وتحتاج‭ ‬الى‭ ‬تعامل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الانسجام‭ ‬والتعاون‭ ‬والروح‭ ‬الجماعية‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬حاليا،‭ ‬ونعد‭ ‬جمهورنا‭ ‬ببذل‭ ‬أقصى‭ ‬جهد‭ ‬ممكن‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬لإسعاده‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬مكان‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

24‭ ‬مشاركة‭ ‬للإمارات‭ ‬

تدين‭ ‬الإمارات‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج‭ ‬لكونها‭ ‬المحطة‭ ‬التي‭ ‬قدّمت‭ ‬أول‭ ‬منتخباتها‭ ‬إلى‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي،‭ ‬بعدما‭ ‬خاضت‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬عام‭ ‬1972‭ ‬باكورة‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الدولية،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬السبع‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭.‬

حملت‭ ‬نسخة‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬2‮»‬‭ ‬صفة‭ ‬التاريخية‭ ‬لمنتخب‭ ‬الامارات،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوزه‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬لسهيل‭ ‬سالم،‭ ‬ليصبح‭ ‬صاحب‭ ‬أول‭ ‬هدف‭ ‬للفريق‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬الأبيض‮»‬‭ ‬تيمّناً‭ ‬بلون‭ ‬القمصان‭ ‬التي‭ ‬يرتديها‭.‬

يتذكر‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى،‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬السابق‭ ‬وأول‭ ‬قائد‭ ‬للامارات‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬قبل‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬مناسبة‭ ‬تاريخية‭ ‬لرفعي‭ ‬علم‭ ‬الدولة‭ ‬الفتية‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬الافتتاح،‭ ‬كنت‭ ‬أشعر‭ ‬بالفخر،‭ ‬شأني‭ ‬شأن‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‮»‬‭.‬

شاركت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نسخة‭ ‬سابقة‭ ‬وكان‭ ‬أفضل‭ ‬نتائجها‭ ‬إحراز‭ ‬اللقب‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬2007‭ ‬و2013،‭ ‬وحلت‭ ‬وصيفة‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬أعوام‭ ‬1986‭ ‬و1988‭ ‬و1994‭ ‬و2017‭.‬

ويعتبر‭ ‬على‭ ‬مبخوت‭ (‬34‭ ‬عاماً‭) ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬لـ«الأبيض‮»‬‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬هدفاً،‭ ‬وتوج‭ ‬هدافاً‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬2014‭ ‬و2019،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬المدرب‭ ‬بينتو‭ ‬رغم‭ ‬تألقه‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الحالي‭ ‬النصر‭ ‬وتسجيله‭ ‬11‭ ‬هدفاً‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بينها‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬











