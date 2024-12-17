عمان تأمل أن تستعيد ذكرياتها الجميلة في الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تستعيد‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ذكرياتها‭ ‬الجميلة‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬عندما‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬بطموح‭ ‬مصالحة‭ ‬جماهيرها‭ ‬الغاضبة‭ ‬من‭ ‬مشوارها‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭.‬

وابتسمت‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬استضافاتها‭ ‬الأربع‭ ‬السابقة‭ ‬دائماً‭ ‬لمنتخب‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج،‭ ‬بعدما‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركته‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬عام‭ ‬1974،‭ ‬وأحرز‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬الأفضل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البدايات‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬1990‭ ‬و2003‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أيضاً‭.‬

كما‭ ‬أحرز‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬23‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬5‭-‬4‭ (‬الشوطان‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬0-0‭)‬،‭ ‬بعدما‭ ‬قدم‭ ‬نسخة‭ ‬استثنائية‭ ‬بخوضه‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتز‭ ‬شباكه‭.‬

ويأمل‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بالتألق‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬لاستعادة‭ ‬ثقته‭ ‬بمنتخبه‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬راهنا‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬و4‭ ‬هزائم‭.‬

وتعول‭ ‬عمان‭ ‬على‭ ‬الخبرة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمدربها‭ ‬الوطني‭ ‬رشيد‭ ‬جابر،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2002‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬3‭-‬1‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مواجهات‭ ‬المنتخبين‭.‬

وورث‭ ‬جابر‭ (‬60‭ ‬عاماً‭) ‬حملاً‭ ‬ثقيلاً‭ ‬من‭ ‬سلفه‭ ‬التشيكي‭ ‬ياروسلاف‭ ‬شيلهافي‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬ورفع‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬الثقة‭ ‬والروح‭ ‬والشغف‭ ‬للمنتخب‮»‬‭ ‬فور‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭.‬

وعمل‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬السيب‭ ‬ليصبح‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬أول‭ ‬ناد‭ ‬عماني‭ ‬يحرز‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬على‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬عنصري‭ ‬الخبرة‭ ‬والشباب‭ ‬عندما‭ ‬استدعى‭ ‬لقائمته‭ ‬الموسعة‭ ‬لخوض‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬31‭ ‬لاعباً‭ ‬ضمت‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬عمان‭ ‬المنذر‭ ‬العلوي‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ومهاجم‭ ‬النصر‭ ‬وليد‭ ‬المسلمي‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بـ13‭ ‬هدفاً،‭ ‬وثلاثي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬مأمون‭ ‬العريمي‭ ‬وعاهد‭ ‬المشايخي‭ ‬والفرج‭ ‬الكيومي‭. ‬وسيكون‭ ‬الغائب‭ ‬الأكبر‭ ‬عن‭ ‬عمان‭ ‬نجمها‭ ‬محسن‭ ‬الغساني‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬ناديه‭ ‬بانكوك‭ ‬يونايتد‭ ‬التايلاندي‭ ‬التحاقه‭ ‬بمنتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬خارج‭ ‬أيام‭ ‬الإتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭). ‬وخاض‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬اليمن‭ ‬انتهت‭ ‬بفوزه‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬سجله‭ ‬علي‭ ‬البوسعيدي‭.‬

إعلان‭ ‬التحدي‭ ‬

وأعلن‭ ‬لاعبو‭ ‬عمان‭ ‬التحدي،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬عبدالله‭ ‬فواز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬عمان‭ ‬قوية‭ ‬والحظوظ‭ ‬فيها‭ ‬متساوية،‭ ‬لكن‭ ‬يوجد‭ ‬تفاؤل‭ ‬كبير‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭ ‬بعبور‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬ليس‭ ‬الصعود‭ ‬وحسب‭ ‬بل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬‮«‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬كنا‭ ‬نتابعها‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭ ‬بشغف‭ ‬وحماس‭ ‬وكبيرين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬حارب‭ ‬السعدي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬الجمهور‭ ‬العماني‭ ‬الذي‭ ‬يهتم‭ ‬بها،‭ ‬ويتابعها‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المدرجات،‭ ‬وهدفنا‭ ‬اسعاده‭ ‬وتقديم‭ ‬بطولة‭ ‬تليق‭ ‬باسمنا‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬عمان‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬قوية‭ ‬وهي‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬حيث‭ ‬قدمتا‭ ‬حضورا‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬مبارياتهما‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‮»‬‭.‬

مشاركة‭ ‬متأخرة‭ ‬

تأخرت‭ ‬مشاركة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬حتى‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬1974،‭ ‬وعانت‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬البدايات‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬نتائج‭ ‬سلبية‭. ‬انتظرت‭ ‬حتى‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬عام‭ ‬1988‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬لتحقق‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬وكان‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬قطر‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وانتظرت‭ ‬خمس‭ ‬نسخ‭ ‬أخرى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬والمفارقة‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬العنابي‭ ‬أيضا‭ ‬بنفس‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬1998‭. ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬تغير‭ ‬منذ‭ ‬اعتماد‭ ‬نظام‭ ‬أدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬قطر‭ ‬2004‭ ‬بعدما‭ ‬حلت‭ ‬عمان‭ ‬وصيفة‭ ‬للدولة‭ ‬المستضيفة‭ ‬بخسارتها‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬5‭-‬4‭ (‬الشوطان‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭ ‬1‭-‬1‭)‬،‭ ‬وكررت‭ ‬نفس‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬2007‭ ‬بسقوطها‭ ‬أمام‭ ‬المنظم‭ ‬0‭-‬1‭.‬

أحرزت‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬السعودية‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬ثم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الإمارات‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أيضا،‭ ‬وحلت‭ ‬وصيفة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بخسارتها‭ ‬أمام‭ ‬المستضيف‭ ‬0‭-‬1‭.‬