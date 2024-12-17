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العراق يعول على الاستقرار الفني

12/17/2024 7:16:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعول‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬استقراره‭ ‬الفني‭ ‬لتكرار‭ ‬انجاز‭ ‬إحرازه‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬عندما‭ ‬يخوض‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬جارته‭ ‬الكويت،‭ ‬رغم‭ ‬بعض‭ ‬الغيابات‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬استمرار‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وكان‭ ‬الإسباني‭ ‬خيسوس‭ ‬كاساس‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬قاد‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الرافدين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬غاب‭ ‬عنهم‭ ‬35‭ ‬عاما،‭ ‬هو‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬1979،‭ ‬1984‭ ‬و1988‭ ‬بعهدة‭ ‬المدرب‭ ‬الراحل‭ ‬عمو‭ ‬بابا،‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التاريخي‭ ‬وراء‭ ‬الكويت‭ ‬المتوجة‭ ‬بعشرة‭ ‬ألقاب‭.‬

وولّد‭ ‬الانسجام‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬كاساس‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬العراق‭ ‬وصافة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المتصدرة‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬جولات،‭ ‬ومتقدما‭ ‬على‭ ‬الأردن‭ ‬وعمان‭ ‬والكويت‭ ‬وفلسطين‭.‬

والعراق‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬بكأس‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬ونال‭ ‬موقع‭ ‬الوصيف‭ ‬بعد‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي،‭ ‬يملك‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لحجز‭ ‬إحدى‭ ‬البطاقتين‭ ‬المباشرتين‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬ليشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بعد‭ ‬1986‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭.‬

لكن‭ ‬بطل‭ ‬آسيا‭ ‬2007‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬عجلة‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬مع‭ ‬تفريغ‭ ‬لاعبَين‭ ‬اثنين‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ناد‭.‬

مراهنة‭ ‬على‭ ‬الخبرة‭ ‬

ونظرا‭ ‬لخيار‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ناد،‭ ‬استغنى‭ ‬كاساس‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ومنهم‭ ‬حارسا‭ ‬المرمى‭ ‬أحمد‭ ‬باسل‭ (‬الشرطة‭) ‬وفهد‭ ‬طالب‭ (‬الطلبة‭) ‬ومدافع‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬زيد‭ ‬تحسين‭ ‬والظهير‭ ‬أحمد‭ ‬يحيى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬حسن‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ (‬الزوراء‭) ‬ومحمد‭ ‬قاسم‭ (‬النجف‭).‬

ويراهن‭ ‬كاساس‭ ‬على‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الخبرة‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬هم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬وقائد‭ ‬المنتخب‭ ‬جلال‭ ‬حسن‭ ‬والمدافعان‭ ‬علي‭ ‬فائز‭ ‬ومناف‭ ‬يونس،‭ ‬صاحب‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬والقاتل‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬والتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬خليجي‭ ‬25،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬لاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬أمير‭ ‬العماري‭ ‬وأمجد‭ ‬عطوان‭ ‬وابراهيم‭ ‬بايش‭ ‬والهداف‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭.‬

قال‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬جلال‭ ‬حسن‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬البطولة‭ ‬لها‭ ‬طعم‭ ‬خاص‭.. ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬ندخلها‭ ‬بهوية‭ ‬المنافس‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.. ‬وجودنا‭ ‬ليس‭ ‬للمشاركة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬نشكل‭ ‬رقما‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وتجمع‭ ‬لاعبو‭ ‬العراق‭ ‬بمعسكر‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬مشاركتهم‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬واليمن‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬بايش‭ ‬المحترف‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الرياض‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الثقة‭ ‬والطموح‭ ‬للذهاب‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬والتألق‭ ‬مجددا‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭. ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬ليست‭ ‬سهلة،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬تلعب‭ ‬بنفس‭ ‬الروحية‭ ‬والتحدي‭ ‬والطموح‭ ‬للتتويج‮»‬‭.‬

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