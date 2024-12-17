Wednesday, 18 December 2024 01:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم انطلاق نهائيات بطولة الجيل القادم

12/17/2024 7:16:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جدة‭ ‬ ‭ (‬واس‭): ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬بطولة‭ ‬نهائيات‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬لرابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس،‭ ‬ورابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس،‭ ‬وبإشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وبرعاية‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

‭ ‬ويتنافس‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬التنس‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬المنافسة‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬تحت‭ ‬سنة‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬مقسمين‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬الأولى‭ (‬الزرقاء‭) ‬وتضم‭ ‬كلًا‭ ‬من‭: ‬الفرنسي‭ ‬أرثر‭ ‬فيلس،‭ ‬والتشيكي‭ ‬جاكوب‭ ‬مينشيك،‭ ‬والأمريكي‭ ‬ليرنر‭ ‬تين‭ ‬والبرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ (‬الحمراء‭) ‬كلًا‭ ‬من‭ ‬الأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬ميك‭ ‬يلسن‭ ‬والصيني‭ ‬شانغ‭ ‬جونشينغ‭ ‬والفرنسي‭ ‬لوكا‭ ‬فان‭ ‬أش،‭ ‬والأمريكي‭ ‬نيشيش‭ ‬با‭ ‬سافاريدي‭.‬

‭ ‬وستلعب‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬18‭-‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬ظهرًا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تُلعب‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬عصرًا،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬المواجهة‭ ‬الثالثة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬وعقبها‭ ‬تختتم‭ ‬بالمواجهة‭ ‬الرابعة‭.‬

‭ ‬وسيلعب‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬ضد‭ ‬بقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬وسيتأهل‭ ‬أصحاب‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬ليواجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ (‬الزرقاء‭) ‬وصيف‭ ‬المجموعة‭ (‬الحمراء‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ويلعب‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ (‬الحمراء‭) ‬ضد‭ ‬وصيف‭ ‬المجموعة‭ ‬الزرقاء‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬وسيحجز‭ ‬الفائزان‭ ‬بتلك‭ ‬المباريات‭ ‬مقعدهما‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الكبير‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭.‬

‭ ‬وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬بنظام‭ ‬مطوّر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الستة‭ ‬التقليدية،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬التعادل‭ ‬بنيتجة‭ ‬3‭-‬3،‭ ‬سيتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬كسر‭ ‬التعادل،‭ ‬ولتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬المباريات،‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬الوقت‭ ‬بين‭ ‬النقاط‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ثانية‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ثانية،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬النقاط‭ ‬السابقة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ضربات‭ ‬أو‭ ‬أقل،‭ ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬التحرك‭ ‬بحرية‭ ‬داخل‭ ‬الإستاد‭ ‬أثناء‭ ‬اللعب،‭ ‬باستثناء‭ ‬المناطق‭ ‬المحددة‭.‬

‭ ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬الفائز‭ ‬سيضيف‭ ‬اسمه‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الأبطال‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬اللاعب‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميًا،‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬بطل‭ ‬4‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬واليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس،‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬لقبًا‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭.‬




MENAFN17122024000055011008ID1109004811

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث