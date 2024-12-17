اليوم انطلاق نهائيات بطولة الجيل القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جدة – (واس): تنطلق اليوم بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس في نسختها الثانية، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للتنس، ورابطة محترفي التنس، وبإشراف وزارة الرياضة، وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بمدينة الملك عبدالله الرياضية وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.
ويتنافس نخبة من ألمع نجوم كرة التنس على الفوز بلقب البطولة إلى جانب الجوائز المالية التي تصل إلى 2.5 مليون دولار، حيث تضم المنافسة ثمانية لاعبين تحت سنة 20 عامًا مقسمين على مجموعتين الأولى (الزرقاء) وتضم كلًا من: الفرنسي أرثر فيلس، والتشيكي جاكوب مينشيك، والأمريكي ليرنر تين والبرازيلي جواو فونسيكا، فيما تضم المجموعة (الحمراء) كلًا من الأمريكي أليكس ميك يلسن والصيني شانغ جونشينغ والفرنسي لوكا فان أش، والأمريكي نيشيش با سافاريدي.
وستلعب المواجهات في دور المجموعات بنظام الدوري خلال الفترة 18-20 ديسمبر الجاري، حيث ستكون المواجهة الأولى عند الساعة الثانية ظهرًا، في حين تُلعب المواجهة الثانية عند الساعة الثالثة عصرًا، فيما تقام المواجهة الثالثة عند الساعة السابعة مساءً وعقبها تختتم بالمواجهة الرابعة.
وسيلعب كل لاعب ثلاث مواجهات ضد بقية اللاعبين في المجموعة، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة ليواجه بعد ذلك متصدر المجموعة (الزرقاء) وصيف المجموعة (الحمراء) في المباراة الأولى للدور نصف النهائي الذي سيقام يوم 21 ديسمبر، ويلعب متصدر المجموعة (الحمراء) ضد وصيف المجموعة الزرقاء) في المباراة الثانية، وسيحجز الفائزان بتلك المباريات مقعدهما في النهائي الكبير يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر.
وتقام البطولة بنظام مطوّر من خمس مجموعات، مع تحديد الفائز في كل مجموعة بأربعة أشواط بدلًا من الستة التقليدية، وفي حال التعادل بنيتجة 3-3، سيتم اللجوء إلى كسر التعادل، ولتسريع وتيرة المباريات، تم تقليص الوقت بين النقاط إلى 15 ثانية بدلًا من 25 ثانية، في حال كانت النقاط السابقة تتكون من ثلاث ضربات أو أقل، كما سيتمكن الجمهور من التحرك بحرية داخل الإستاد أثناء اللعب، باستثناء المناطق المحددة.
يُذكر أن الفائز سيضيف اسمه إلى قائمة الأبطال المرموقة التي تضم الإيطالي يانيك سينر اللاعب المصنف أول عالميًا، والإسباني كارلوس ألكاراز بطل 4 بطولات كبرى واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الحاصل على 11 لقبًا في بطولات رابطة محترفي التنس.
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