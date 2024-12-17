اليوم انطلاق نهائيات بطولة الجيل القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جدة‭ ‬ – ‭ (‬واس‭): ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬بطولة‭ ‬نهائيات‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬لرابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس،‭ ‬ورابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس،‭ ‬وبإشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وبرعاية‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

‭ ‬ويتنافس‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬التنس‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجوائز‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬المنافسة‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬تحت‭ ‬سنة‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬مقسمين‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬الأولى‭ (‬الزرقاء‭) ‬وتضم‭ ‬كلًا‭ ‬من‭: ‬الفرنسي‭ ‬أرثر‭ ‬فيلس،‭ ‬والتشيكي‭ ‬جاكوب‭ ‬مينشيك،‭ ‬والأمريكي‭ ‬ليرنر‭ ‬تين‭ ‬والبرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ (‬الحمراء‭) ‬كلًا‭ ‬من‭ ‬الأمريكي‭ ‬أليكس‭ ‬ميك‭ ‬يلسن‭ ‬والصيني‭ ‬شانغ‭ ‬جونشينغ‭ ‬والفرنسي‭ ‬لوكا‭ ‬فان‭ ‬أش،‭ ‬والأمريكي‭ ‬نيشيش‭ ‬با‭ ‬سافاريدي‭.‬

‭ ‬وستلعب‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬18‭-‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬ظهرًا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تُلعب‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬عصرًا،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬المواجهة‭ ‬الثالثة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬وعقبها‭ ‬تختتم‭ ‬بالمواجهة‭ ‬الرابعة‭.‬

‭ ‬وسيلعب‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬ضد‭ ‬بقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬وسيتأهل‭ ‬أصحاب‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬ليواجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ (‬الزرقاء‭) ‬وصيف‭ ‬المجموعة‭ (‬الحمراء‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬يوم‭ ‬21‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ويلعب‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ (‬الحمراء‭) ‬ضد‭ ‬وصيف‭ ‬المجموعة‭ ‬الزرقاء‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية،‭ ‬وسيحجز‭ ‬الفائزان‭ ‬بتلك‭ ‬المباريات‭ ‬مقعدهما‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الكبير‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭.‬

‭ ‬وتقام‭ ‬البطولة‭ ‬بنظام‭ ‬مطوّر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مجموعات،‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬بأربعة‭ ‬أشواط‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الستة‭ ‬التقليدية،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬التعادل‭ ‬بنيتجة‭ ‬3‭-‬3،‭ ‬سيتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬كسر‭ ‬التعادل،‭ ‬ولتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬المباريات،‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬الوقت‭ ‬بين‭ ‬النقاط‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ثانية‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ثانية،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬النقاط‭ ‬السابقة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬ضربات‭ ‬أو‭ ‬أقل،‭ ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬التحرك‭ ‬بحرية‭ ‬داخل‭ ‬الإستاد‭ ‬أثناء‭ ‬اللعب،‭ ‬باستثناء‭ ‬المناطق‭ ‬المحددة‭.‬

‭ ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬الفائز‭ ‬سيضيف‭ ‬اسمه‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الأبطال‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬اللاعب‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميًا،‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬بطل‭ ‬4‭ ‬بطولات‭ ‬كبرى‭ ‬واليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس،‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬لقبًا‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬رابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭.‬





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