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طبيب وقاتل؟ ما يصير

12/17/2024 7:07:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عندما‭ ‬يقول‭ ‬عربي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أمورنا‭ ‬ماشية‭ ‬بالبركة‮»‬،‭ ‬فإنه‭ ‬يقصد‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأمور‭ ‬تسير‭ ‬بغير‭ ‬تخطيط‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬فإنها‭ ‬ببركة‭ ‬السماء‭ ‬‮«‬ماشية‮»‬‭. ‬ونحن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬تسير‭ ‬فيه‭ ‬الأمور‭ ‬خبط‭ ‬عشواء،‭ ‬أي‭ ‬بلا‭ ‬ضوابط‭ ‬أو‭ ‬موجِّهات،‭ ‬وفي‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الإفريقية،‭ ‬نال‭ ‬رجل‭ ‬تجاوز‭ ‬الأربعين‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الثابت‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬شخصين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬عمدا‭ ‬ومع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬والترصد‭. ‬بدأت‭ ‬الحكاية‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬سنة،‭ ‬عندما‭ ‬التحق‭ ‬الرجل‭ (‬س‭) ‬بالجامعة‭ ‬لدراسة‭ ‬الأحياء‭. ‬ولأنه‭ ‬يحمل‭ ‬الجينات‭ ‬العربية‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬أهله‭ ‬يأملون‭ ‬أن‭ ‬يدرس‭ ‬الطب‭. ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬‮«‬س‮»‬‭ ‬رسب‭ ‬في‭ ‬الامتحان‭ ‬بنهاية‭ ‬سنته‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى،‭ ‬يعني‭ ‬صار‭ ‬كل‭ ‬مؤهله‭ ‬الأكاديمي‭ ‬هو‭ ‬الشهادة‭ ‬الثانوية،‭ ‬ووقع‭ ‬في‭ ‬حيص‭ ‬بيص‭: ‬ما‭ ‬يصير‭.. ‬الوالد‭ ‬ينتظرني‭ ‬كي‭ ‬افتح‭ ‬عيادة‭ ‬في‭ ‬بلدتنا‭ ‬وأنا‭ ‬لم‭ ‬أفلح‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬علم‭ ‬الأحياء،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬أتصرف‭ ‬حتى‭ ‬أرفع‭ ‬رأس‭ ‬العائلة‭.. ‬وهكذا‭ ‬قرر‭ ‬ان‭ ‬يصبح‭ ‬طبيبا‭ ‬‮«‬بالعافية‮»‬،‭ ‬يا‭ ‬بدون‭ ‬مؤهلات‭ ‬حقيقية‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يدري‭ ‬أنه‭ ‬بذلك‭ ‬سيجعل‭ ‬رأس‭ ‬العائلة‭ ‬‮«‬واطيا‮»‬‭ ‬أي‭ ‬منكسرا،‭ ‬ولتنفيذ‭ ‬مخططه‭ ‬الإجرامي،‭ ‬ظل‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أهله‭ ‬سنوات‭ ‬ليوهمهم‭ ‬أنه‭ ‬يدرس‭ ‬الطب،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬دراسة‭ ‬الطب‭ ‬تستغرق‭ ‬سنوات‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬التي‭ ‬يستغرقها‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭. ‬ثم‭ ‬صار‭ ‬طبيبا‭ ‬عموميا‭! ‬كيف؟‭ ‬التقى‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬بطبيب‭ ‬كان‭ ‬يحلم‭ ‬بالسفر‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬لنيل‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬مسنودا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬كبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬أو‭ ‬يملك‭ ‬المال‭ ‬الذي‭ ‬يجعله‭ ‬يدرس‭ ‬على‭ ‬نفقته‭ ‬الخاصة،‭ ‬فقال‭ ‬له‭: ‬بسيطة‭. ‬أنا‭ ‬عندي‭ ‬واسطة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وزارات‭ ‬الدولة‭.. ‬أعطني‭ ‬شهاداتك‭ ‬وسأخدمك‭ ‬لوجه‭ ‬الله،‭ ‬كلها‭ ‬كذا‭ ‬يوم‭ ‬وأوراقك‭ ‬تكون‭ ‬جاهزة‭ ‬ومعها‭ ‬تذاكر‭ ‬السفر،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬اولى‭ ‬خطواته‭ ‬لممارسة‭ ‬الطب‭. ‬فقد‭ ‬تلاعب‭ ‬بشهادات‭ ‬ذلك‭ ‬الطبيب‭ ‬فصارت‭ ‬تحمل‭ ‬اسمه،‭ ‬وعليها‭ ‬أختام‭ ‬حقيقية،‭ ‬ولأننا‭ ‬قوم‭ ‬نعشق‭ ‬الورق‭ ‬الملون‭ ‬والمبروز‭ ‬فقد‭ ‬صار‭ ‬بمقدور‭ ‬صاحبنا‭ ‬ان‭ ‬يسجل‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬كطبيب‭. ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليرضي‭ ‬طموحه‭: ‬طبيب‭ ‬‮«‬حاف‮»‬‭/ ‬عمومي‭/ ‬ممارس‭ ‬عام؟‭ ‬لقب‭ ‬ما‭ ‬عنده‭ ‬قيمة‭. ‬إذن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬أصبح‭ ‬اختصاصيا‭.. ‬وبكل‭ ‬سهولة‭ ‬اقنع‭ ‬طبيبا‭ ‬يملك‭ ‬ويدير‭ ‬مجمعا‭ ‬طبيا‭ ‬بأنه‭ ‬اختصاصي‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬المجمع‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أمره،‭ ‬فاضطر‭ ‬‮«‬س‮»‬‭ ‬الى‭ ‬الهرب،‭ ‬ثم‭ ‬اصطاد‭ ‬اختصاصيا‭ ‬حقيقيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والتوليد،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أوهمه‭ ‬بأن‭ ‬له‭ ‬صلات‭ ‬بمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وأنه‭ ‬سيضمن‭ ‬له‭ ‬بعثة‭ ‬دراسية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬لينال‭ ‬تخصصا‭ ‬‮«‬دقيقا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العقم‭/ ‬الخصوبة،‭ ‬وهكذا‭ ‬وضع‭ ‬يده‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاصي‭ ‬وبقليل‭ ‬من‭ ‬التلاعب‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬س‮»‬‭ ‬اسمه‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الشهادات،‭ ‬وصار‭ ‬اختصاصيا‭ ‬‮«‬رسميا‮»‬‭. ‬ولأن‭ ‬الرَّك‭ ‬على‭ ‬الورق‭ ‬الملون‭ ‬والمبروز‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيسا‭ ‬لقسم‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بعاصمة‭ ‬إقليمية‭. ‬وسارت‭ ‬أحواله‭ ‬تمام‭ ‬التمام،‭ ‬يقول‭ ‬لهذه‭: ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬الجنين‭ ‬سليم‭ ‬بس‭ ‬خذي‭ ‬حبوب‭ ‬الحديد‭ ‬وحامض‭ ‬الفوليك‭.. ‬ويطلب‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬تصوير‭ ‬الجنين‭ ‬بالموجات‭ ‬الصوتية‭.. ‬وشيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬صدق‭ ‬‮«‬س‮»‬‭ ‬نفسه‭ ‬وقرر‭ ‬ممارسة‭ ‬تخصصه‭ ‬بالكامل،‭ ‬وجاء‭ ‬الدور‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬توجَّب‭ ‬توليدها‭ ‬قيصريا‭ ‬فشق‭ ‬بطنها،‭ ‬وماتت‭ ‬ومات‭ ‬الجنين‭.. ‬ما‭ ‬فيها‭ ‬شيء‭.. ‬تحصل‭ ‬في‭ ‬أرقى‭ ‬المستشفيات‭.. ‬ولكنه‭ ‬تمادى‭ ‬وأدخل‭ ‬امرأة‭ ‬أخرى‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أصلا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عملية،‭ ‬وفتح‭ ‬بطنها،‭ ‬و‭........ ‬ماتت‭.. ‬وأدرك‭ ‬من‭ ‬كانوا‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬ممرضين‭ ‬وأطباء‭ ‬مساعدين‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬حتى‭ ‬مهارات‭ ‬جزار‭/ ‬قصاب‭. ‬وبدأت‭ ‬التحريات‭ ‬وانكشف‭ ‬أمره‭ ‬ودخل‭ ‬السجن‭. ‬واخد‭ ‬بالك؟‭ ‬قتل‭ ‬امرأتين‭ ‬وانتهك‭ ‬أعراض‭ ‬عشرات‭ ‬وربما‭ ‬مئات‭ ‬النساء‭ ‬وعقابه‭ ‬فقط‭ ‬السجن‭!!‬

قبل‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬طبيب‭ ‬أسنان‭ ‬آسيوي‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬خليجية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ذاع‭ ‬أمره‭ ‬وكثر‭ ‬زبائنه‭: ‬خلع‭ ‬الضرس‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬خمسة‭ ‬دولارات‭ ‬وعلاج‭ ‬العصب‭ ‬بـ10‭ ‬دولارات،‭ ‬واتضح‭ ‬أن‭ ‬مهنة‭ ‬الرجل‭ ‬الأصلية‭ ‬فني‭ ‬كهرباء‭... ‬فاشل‭ ‬لنا‭ ‬الله‭.‬

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