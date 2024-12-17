حفظ الله بحريننا آمنة ومستقرة!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬نحن‭ ‬الجيل‭ ‬الذي‭ ‬رافق‭ ‬كل‭ ‬التحولات‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الحديثة‭ ‬ودخل‭ ‬معمعة‭ ‬التغيير‭ ‬بعد‭ ‬استقلال‭ ‬البحرين،‭ ‬وعاصر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والفكرية،‭ ‬والهدف‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬نصب‭ ‬العين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البحرين‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة،‭ ‬وتواصل‭ ‬تجذير‭ ‬تاريخها‭ ‬الحضاري‭ ‬منذ‭ ‬حضارة‭ ‬دلمون‭ ‬بالروح‭ ‬المتطلعة‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬والإصلاح‭ ‬والتنمية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الإنسان‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬صلة‭ ‬عشق‭ ‬خاصة‭ ‬بوطنه‭ ‬وأرضه‭ ‬وبحضارته‭ ‬وقيمه‭ ‬وهويته‭ ‬ودينه،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬البحرين‭ ‬الحديثة‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المضامير‭.‬

{ ‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البحرين‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬تعمل‭ ‬السواعد‭ ‬كلها‭ ‬قيادة‭ ‬وشعبا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬عربي‭ ‬وإقليمي‭ ‬ودولي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬والصراعات‭ ‬والنزعات‭ ‬الراديكالية‭ ‬والمتطرفة‭! ‬وكل‭ ‬خطابات‭ ‬القيادة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬خطابات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬وتعمل‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬لأن‭ ‬لا‭ ‬تنمية‭ ‬ولا‭ ‬نهضة‭ ‬ولا‭ ‬تطور‭ ‬ولا‭ ‬إنجازات‭ ‬بالإمكان‭ ‬تحقيقها‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬غير‭ ‬آمنة‭ ‬وغير‭ ‬مستقرة‭! ‬ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬الرؤى‭ ‬حول‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ووحدة‭ ‬النسيج‭ ‬الوطني‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬الوطنية‭ ‬هي‭ ‬وحدها‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬كبلد‭ ‬راسخ‭ ‬بأمنه‭ ‬واستقراره‭ ‬ومتشبث‭ ‬بجذوره‭ ‬وانتماءاته‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والحضارية،‭ ‬وبدوره‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬وفاعليته‭ ‬الدولية‭ ‬وتوجهاته‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬التحالفات‭ ‬المتوازنة‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وترسيخه‭ ‬لقيمة‭ ‬العلم‭ ‬والعمل‭ ‬والتجانس‭ ‬المجتمعي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬مكان‭ ‬فيه‭ ‬لولاءات‭ ‬غير‭ ‬الولاء‭ ‬للوطن‭ ‬كقيمة‭ ‬ومنطلق‭ ‬أساسي‭ ‬لحماية‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬فوضى‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬أيًّا‭ ‬كان‭ ‬مصدرها،‭ ‬خاصة‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬شعبنا‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬المآلات‭ ‬السوداء‭ ‬التي‭ ‬آلت‭ ‬إليها‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فوضى‭ ‬التطرف‭ ‬أو‭ ‬الطائفية‭ ‬أو‭ ‬الإرهاب‭ ‬أو‭ ‬الولاء‭ ‬لغير‭ ‬الوطن‭!‬

{ ‭ ‬بحريننا‭ ‬الآمنة‭ ‬والمستقرة‭ ‬وخليجنا‭ ‬الآمن‭ ‬والمستقر‭ ‬وسط‭ ‬الرياح‭ ‬العاتية‭ ‬التي‭ ‬تهب‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬هو‭ ‬النموذج‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬الشعبية‭ ‬ومصالح‭ ‬مملكتنا‭ ‬وخليجنا‭ ‬العليا،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحيط‭ ‬وهذا‭ ‬العالم‭ ‬المضطرب‭! ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬هما‭ ‬نعمتان‭ ‬يحسدنا‭ ‬عليهما‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشعوب،‭ ‬خاصة‭ ‬وهما‭ ‬مترافقان‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬كل‭ ‬منطلقات‭ ‬النهوض‭ ‬التنموي‭ ‬والإنجازات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القانون‭ ‬والدستور‭ ‬وقيم‭ ‬المواطنة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭.‬

{ ‭ ‬في‭ ‬عيدنا‭ ‬الوطني‭ ‬والاحتفال‭ ‬بمناسبات‭ ‬أخرى‭ ‬يحفل‭ ‬بها‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬نتأمل‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬وكثرة‭ ‬النعم‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بنا‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬وخليجنا‭ ‬ونحمد‭ ‬الله‭ ‬عليها،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬أي‭ ‬ثغرة‭ ‬أو‭ ‬إعاقة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬التطوير‭ ‬والتنمية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الإنسان‭! ‬فوحده‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وطنه،‭ ‬ووحدها‭ ‬القيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬تملك‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬راسخا‭ ‬في‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره‭ ‬وتطوره‭ ‬وتشبثه‭ ‬بولائه‭ ‬للوطن‭ ‬وحده،‭ ‬ومعه‭ ‬تأخذ‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية‭ ‬قيمها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التباس‭ ‬أو‭ ‬خدش‭ ‬أو‭ ‬ثغرات‭!‬

‭ ‬دام‭ ‬عزك‭ ‬يا‭ ‬وطن‭ ‬والدعاء‭ ‬الذي‭ ‬يملأ‭ ‬شرايين‭ ‬القلب‭ ‬كلها‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬آمنا‭ ‬ومستقرا‭ ‬ومتطورا،‭ ‬وأن‭ ‬تبقى‭ ‬أرضك‭ ‬مثمرة‭ ‬دائما‭ ‬بكل‭ ‬العطاءات‭ ‬والإنجازات‭!‬





‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ومملكتنا‭ ‬بألف‭ ‬خير‭.‬