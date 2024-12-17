أفريكسيم بنك يشارك في مرفق مشترك تاريخي بقيمة 2 مليار يورو لصالح بنك الصناعة النيجيري

انضم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) مؤخرا إلى اتحاد المؤسسات المالية في لندن لتوقيع مرفق قرض مشترك لأجل للبنك النيجري للصناعة تصل إلى 2 مليار يورو.

عمل أفريكسيم بنك كواحد من المنظمين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومدير سجل الاكتتاب ووكيل المرافق. جيث صرف البنك مبلغ مشاركته البالغ 175 مليون يورو في سبتمبر 2024 على دفعتين بقيمة 115 مليون يورو في الدفعة ألف و60 مليون يورو في إطار الدفعة باء.

شارك أفريكسيم بنك أيضا في العمليات التي أدت إلى الإغلاق المالي وصرف ما يصل إلى 2 مليار يورو من قبل جميع المقرضين، بما في ذلك الاشتراك المبكر في أغسطس 2024 بصفته وكيل المرفق.

ومن المتوقع أن يستخدم البنك النيجري للصناعة عائدات المرفق لتمويل التجارة والمشاريع المتعلقة بها للشركات المؤهلة في نيجيريا..



وقال السيد دينيس دينيا، النائب التنفيذي الأول لرئيس أفريكسيم بنك : تؤكد هذه الصفقة الكبيرة التزامأفريكسيم بنك بدعم النمو الاقتصادي في نيجيريا. من خلال المشاركة الفعالة كمقرض، ومنظم اكتتاب، ووكيل، نحن لا نقدم فقط التمويل الضروري لبنك الصناعة، بل نسهل أيضًا الوصول إلى موارد حيوية ستُمكّن الشركات النيجيرية وتعزز التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد."

وقال الدكتور أولاسوبو أولوسي، المدير العام لبنك الصناعة : " يُعتبر هذا المرفق المشترك التاريخي الذي يصل قيمته إلى 2 مليار يورو

شهادة على ثقة المؤسسات المالية العالمية في سجل بنك الصناعة ودوره المحوري في قيادة التحول الصناعي والاقتصادي في نيجيريا. ونحن ممتنون بشكل خاص لمشاركة أفريكسيم بنك الكبيرة ودعمه الثابت كمقرض وميسر في هذه الصفقة. سيمكننا هذا القرض من تمويل المزيد من المشاريع الحيوية، مما يعزز في النهاية النمو والتنمية المستدامين للشركات في جميع أنحاء نيجيريا ".

يتم دعم الفرض بضمان طلب أول، وهو مُهيكل على شكل شريحتين. الشريحة(ألف)

مضمونة بنسبة 85% من قبل مؤسسة التمويل الأفريقية

بنسبة 15% من قبل البنك المركزي النيجيري لكل من رأس المال والفوائد. أما الشريحة

(باء)، فهي مضمونة بنسبة 100% من قبل مؤسسة التمويل الأفريقية لكل من رأس المال والفوائد. يتمتع المرفق بفترة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات، مع بدء السداد على أساس ربع سنوي بعد السنة الأولى.

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

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فنسنت موسومبا

مدير الاتصالات والفعاليات (العلاقات الإعلامية)

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نبذة عن أفريكسيم بنك:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ، نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول وضمانات أفريكسيم بنك أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل أفريكسيم بنك على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من قبل GCR (مقياس دولي) (A) وموديس (Baa1) و الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني

(A-) و فيتش (BBB). وقد تطور أفريكسيم بنك ليصبح كيانا يضم البنك وفرعيه؛ صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا والمؤسسة الأفريقية للتأمين (يشار إليها معا باسم "المجموعة"). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، مصر.

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