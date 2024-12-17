أفريكسيم بنك يشارك في مرفق مشترك تاريخي بقيمة 2 مليار يورو لصالح بنك الصناعة النيجيري

(MENAFN
- APO Group)
انضم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) مؤخرا إلى اتحاد المؤسسات المالية في لندن لتوقيع مرفق قرض مشترك لأجل للبنك النيجري للصناعة تصل إلى 2 مليار يورو.
عمل أفريكسيم بنك كواحد من المنظمين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومدير سجل الاكتتاب ووكيل المرافق. جيث صرف البنك مبلغ مشاركته البالغ 175 مليون يورو في سبتمبر 2024 على دفعتين بقيمة 115 مليون يورو في الدفعة ألف و60 مليون يورو في إطار الدفعة باء.
شارك أفريكسيم بنك أيضا في العمليات التي أدت إلى الإغلاق المالي وصرف ما يصل إلى 2 مليار يورو من قبل جميع المقرضين، بما في ذلك الاشتراك المبكر في أغسطس 2024 بصفته وكيل المرفق.
ومن المتوقع أن يستخدم البنك النيجري للصناعة عائدات المرفق لتمويل التجارة والمشاريع المتعلقة بها للشركات المؤهلة في نيجيريا..
وقال السيد دينيس دينيا، النائب التنفيذي الأول لرئيس أفريكسيم بنك : تؤكد هذه الصفقة الكبيرة التزامأفريكسيم بنك بدعم النمو الاقتصادي في نيجيريا. من خلال المشاركة الفعالة كمقرض، ومنظم اكتتاب، ووكيل، نحن لا نقدم فقط التمويل الضروري لبنك الصناعة، بل نسهل أيضًا الوصول إلى موارد حيوية ستُمكّن الشركات النيجيرية وتعزز التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد."
وقال الدكتور أولاسوبو أولوسي، المدير العام لبنك الصناعة : " يُعتبر هذا المرفق المشترك التاريخي الذي يصل قيمته إلى 2 مليار يورو
شهادة على ثقة المؤسسات المالية العالمية في سجل بنك الصناعة ودوره المحوري في قيادة التحول الصناعي والاقتصادي في نيجيريا. ونحن ممتنون بشكل خاص لمشاركة أفريكسيم بنك الكبيرة ودعمه الثابت كمقرض وميسر في هذه الصفقة. سيمكننا هذا القرض من تمويل المزيد من المشاريع الحيوية، مما يعزز في النهاية النمو والتنمية المستدامين للشركات في جميع أنحاء نيجيريا ".
يتم دعم الفرض بضمان طلب أول، وهو مُهيكل على شكل شريحتين. الشريحة(ألف)
مضمونة بنسبة 85% من قبل مؤسسة التمويل الأفريقية
بنسبة 15% من قبل البنك المركزي النيجيري لكل من رأس المال والفوائد. أما الشريحة
(باء)، فهي مضمونة بنسبة 100% من قبل مؤسسة التمويل الأفريقية لكل من رأس المال والفوائد. يتمتع المرفق بفترة استحقاق تبلغ ثلاث سنوات، مع بدء السداد على أساس ربع سنوي بعد السنة الأولى.
توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
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فنسنت موسومبا
مدير الاتصالات والفعاليات (العلاقات الإعلامية)
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نبذة عن أفريكسيم بنك:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ، نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، يقوم البنك بإنشاء صندوق تسوية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2023، بلغ إجمالي أصول وضمانات أفريكسيم بنك أكثر من 37.3 مليار دولار أمريكي، وبلغت أموال المساهمين 6.1 مليار دولار أمريكي. حصل أفريكسيم بنك على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية من قبل GCR (مقياس دولي) (A) وموديس (Baa1) و الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني
(A-) و فيتش (BBB). وقد تطور أفريكسيم بنك ليصبح كيانا يضم البنك وفرعيه؛ صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا والمؤسسة الأفريقية للتأمين (يشار إليها معا باسم "المجموعة"). يقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، مصر.
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