وزير الإعلام: مهرجان (يا هلا) للتسوق يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الكويتي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) إعادة مصححة

الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أكد الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري أن مهرجان (ياهلا) للتسوق يعكس أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الكويتي.

وقالت وزارة الإعلام في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير المطيري القائمين على مهرجان (ياهلا) للتسوق إذ أكد أن هذه المبادرة الحصرية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الكويت كوجهة سياحية وتجارية متميزة في المنطقة معربا عن تقديره لفكرة المهرجان التي تجمع بين الإبداع والابتكار في الترويج للمنتجات الوطنية ودعم الأنشطة التجارية.

وأضاف الوزير المطيري إن "هذه المبادرات تؤكد التزام الكويت بتطوير القطاع السياحي كجزء من استراتيجيتنا الوطنية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي".

وشدد على دور المهرجان في دعم الاقتصاد الوطني ليس فقط من خلال تنشيط الحركة التجارية ولكن أيضا عبر توفير منصة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وخدماتهم مما يعزز قدرتهم التنافسية ويسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.

وأعرب عن الحرص على دعم مثل هذه البرامج والمبادرات التي تمثل نموذجا يحتذى في التعاون بين مختلف القطاعات مع التركيز على الابتكار والتطوير بما يعكس تطلعات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

ودعا الوزير المطيري إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية والخاصة مؤكدا أن اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المبادرات التي تبرز الوجه الحضاري والثقافي لدولة الكويت معربا عن الشكر والتقدير لجميع الرعاة وجميع الشركات الكويتية المشاركة والداعمة للمهرجان.

يذكر أن مهرجان (ياهلا) للتسوق يعد الأضخم في تاريخ الكويت سيقام خلال الفترة من 21 يناير المقبل ولمدة 70 يوما متتاليا حيث ستتوزع فعاليات المهرجان على أكبر المجمعات التجارية في الكويت ويتضمن عروضا تسويقية وتنزيلات وخصومات وهدايا وسحوبات مقدمة من المشاركين. (النهاية) م د م