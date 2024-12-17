وزير الإعلام: مهرجان (يا هلا) للتسوق يعكس أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الكويتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
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الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري أن مهرجان (ياهلا) للتسوق يعكس أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد الكويتي.
وقالت وزارة الإعلام في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك جاء خلال استقبال الوزير المطيري القائمين على مهرجان (ياهلا) للتسوق إذ أكد أن هذه المبادرة الحصرية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الكويت كوجهة سياحية وتجارية متميزة في المنطقة معربا عن تقديره لفكرة المهرجان التي تجمع بين الإبداع والابتكار في الترويج للمنتجات الوطنية ودعم الأنشطة التجارية.
وأضاف الوزير المطيري إن "هذه المبادرات تؤكد التزام الكويت بتطوير القطاع السياحي كجزء من استراتيجيتنا الوطنية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي".
وشدد على دور المهرجان في دعم الاقتصاد الوطني ليس فقط من خلال تنشيط الحركة التجارية ولكن أيضا عبر توفير منصة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم وخدماتهم مما يعزز قدرتهم التنافسية ويسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.
وأعرب عن الحرص على دعم مثل هذه البرامج والمبادرات التي تمثل نموذجا يحتذى في التعاون بين مختلف القطاعات مع التركيز على الابتكار والتطوير بما يعكس تطلعات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
ودعا الوزير المطيري إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية والخاصة مؤكدا أن اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لإنجاح المبادرات التي تبرز الوجه الحضاري والثقافي لدولة الكويت معربا عن الشكر والتقدير لجميع الرعاة وجميع الشركات الكويتية المشاركة والداعمة للمهرجان.
يذكر أن مهرجان (ياهلا) للتسوق يعد الأضخم في تاريخ الكويت سيقام خلال الفترة من 21 يناير المقبل ولمدة 70 يوما متتاليا حيث ستتوزع فعاليات المهرجان على أكبر المجمعات التجارية في الكويت ويتضمن عروضا تسويقية وتنزيلات وخصومات وهدايا وسحوبات مقدمة من المشاركين. (النهاية) م د م
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