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وزير الخارجية العماني يؤكد أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات وتحقيق السلام العالمي

12/17/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 17 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم الثلاثاء أهمية العمل المشترك وتفعيل التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية من خلال استثمار الفرص المتاحة وتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء في تصريح للبوسعيدي في إطار اللقاءات السنوية التي تجمع سلطنة عمان مع سفراء مجموعة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا والذي استضافه سفير هنغاريا المعتمد لدى سلطنة عمان برناباش فودور.
وذكرت الوزارة أن اللقاء ناقش العلاقات بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي حيث أكد الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز مسارات الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأضافت أن اللقاء تناول أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما في ذلك الأزمات الإنسانية والتحديات الأمنية وتداعيات تغير المناخ وسبل تعزيز الأمن الغذائي والطاقة المستدامة.
وأوضحت الوزارة أن الجانبين شددا على ضرورة تعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات العالمية وأهمية الالتزام بمبدأ احترام سيادة الدول وتطبيق القانون الدولي كركيزة أساسية لحل النزاعات وضمان استدامة الأمن والتنمية.
يأتي هذا اللقاء عقب (القمة الخليجية الأوروبية الأولى) التي عقدت في أكتوبر الماضي في بروكسل وشكلت خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خاصة في مواجهة التحديات المشتركة على الصعيدين الأمني والاقتصادي وفي مجالات التغير المناخي. (النهاية)

ن ف ع / ح م ف



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