وزير الخارجية العماني يؤكد أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات وتحقيق السلام العالمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مسقط - 17 - 12 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم الثلاثاء أهمية العمل المشترك وتفعيل التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية من خلال استثمار الفرص المتاحة وتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء في تصريح للبوسعيدي في إطار اللقاءات السنوية التي تجمع سلطنة عمان مع سفراء مجموعة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا والذي استضافه سفير هنغاريا المعتمد لدى سلطنة عمان برناباش فودور.
وذكرت الوزارة أن اللقاء ناقش العلاقات بين سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي حيث أكد الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعزز مسارات الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأضافت أن اللقاء تناول أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما في ذلك الأزمات الإنسانية والتحديات الأمنية وتداعيات تغير المناخ وسبل تعزيز الأمن الغذائي والطاقة المستدامة.
وأوضحت الوزارة أن الجانبين شددا على ضرورة تعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات العالمية وأهمية الالتزام بمبدأ احترام سيادة الدول وتطبيق القانون الدولي كركيزة أساسية لحل النزاعات وضمان استدامة الأمن والتنمية.
يأتي هذا اللقاء عقب (القمة الخليجية الأوروبية الأولى) التي عقدت في أكتوبر الماضي في بروكسل وشكلت خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خاصة في مواجهة التحديات المشتركة على الصعيدين الأمني والاقتصادي وفي مجالات التغير المناخي. (النهاية)
ن ف ع / ح م ف
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