دبلوماسي ألماني رفيع يلتقي في دمشق قائد ما يعرف بـالإدارة السورية الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 17 - 12 (كونا) -- أفادت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء بأن مفوضها لشؤون الشرق الأوسط توبياس تونكل التقى القائد العام لما يعرف بالإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (الملقب بالجولاني) في العاصمة دمشق وبحث معه ملفات مشتركة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن المسؤول الألماني التقى أيضا ممثل
الشؤون الخارجية لـ "الإدارة السورية الجديدة" زيد العطار وممثلين عن المجتمع المدني ثم تفقد السفارة الألمانية في دمشق.
وناقش الجانبان التحول السياسي في سوريا وقضايا أخرى أبرزها حقوق الإنسان. (النهاية)
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