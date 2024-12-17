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دبلوماسي ألماني رفيع يلتقي في دمشق قائد ما يعرف بـالإدارة السورية الجديدة

12/17/2024 2:33:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 17 - 12 (كونا) -- أفادت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء بأن مفوضها لشؤون الشرق الأوسط توبياس تونكل التقى القائد العام لما يعرف بالإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (الملقب بالجولاني) في العاصمة دمشق وبحث معه ملفات مشتركة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن المسؤول الألماني التقى أيضا ممثل الشؤون الخارجية لـ "الإدارة السورية الجديدة" زيد العطار وممثلين عن المجتمع المدني ثم تفقد السفارة الألمانية في دمشق.
وناقش الجانبان التحول السياسي في سوريا وقضايا أخرى أبرزها حقوق الإنسان. (النهاية)

ع ن ج / ه س ص



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