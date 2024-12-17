الرئيس التركي يؤكد خلال لقائه أمير قطر ضرورة التعاون الدولي لإعادة إعمار سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
انقرة - 17 - 12 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء ضرورة تعاون المجتمع الدولي خلال مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن ذلك جاء خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.
وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا العلاقات التركية - القطرية وقضايا إقليمية وعالمية.
وذكر الرئيس أردوغان خلال اللقاء أن تركيا تقف إلى جانب شعب وإدارة سوريا للحفاظ على سلامة أراضي البلاد ووحدتها.
وأكد أنه ينبغي على المجتمع الدولي التعاون في عملية إعادة إعمار سوريا.
كما صرح أن تركيا تكافح التنظيمات الإرهابية كافة لحماية أمنها القومي وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا بأسرع وقت.
وكان اردوغان قد استقبل أمير قطر مساء اليوم بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي قبل أن يعقدا لقاء ثنائيا. (النهاية)
ا ع س
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