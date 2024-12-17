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الرئيس التركي يؤكد خلال لقائه أمير قطر ضرورة التعاون الدولي لإعادة إعمار سوريا

12/17/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) انقرة - 17 - 12 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء ضرورة تعاون المجتمع الدولي خلال مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
وذكر بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن ذلك جاء خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.
وأوضح البيان أن الزعيمين بحثا العلاقات التركية - القطرية وقضايا إقليمية وعالمية.
وذكر الرئيس أردوغان خلال اللقاء أن تركيا تقف إلى جانب شعب وإدارة سوريا للحفاظ على سلامة أراضي البلاد ووحدتها.
وأكد أنه ينبغي على المجتمع الدولي التعاون في عملية إعادة إعمار سوريا.
كما صرح أن تركيا تكافح التنظيمات الإرهابية كافة لحماية أمنها القومي وإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا بأسرع وقت.
وكان اردوغان قد استقبل أمير قطر مساء اليوم بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي قبل أن يعقدا لقاء ثنائيا. (النهاية)

ا ع س



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