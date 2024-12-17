الحكومة الأمريكية: المسيرات في سماء نيوجيرسي لا تشكل تهديدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 17 - 12 (كونا) -- طمأنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية اليوم الثلاثاء سكان ولاية نيوجيرسي ومحيطها أن المشاهدات التي يتم الإبلاغ عنها منذ أسابيع لمسيرات في الأجواء المدنية والعسكرية بالمنطقة لا تشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة العامة.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بشأن الاستجابة المستمرة للتقارير عن مشاهدات للمسيرات وقعت عليه إلى جانبها كل من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية.
وأوضح البيان أن "هناك أكثر من مليون مسيرة مسجلة بشكل قانوني لدى إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة وهناك آلاف المسيرات التجارية وتلك التي يستخدمها الهواة وطائرات إنفاذ القانون التي تحلق بشكل قانوني في الأجواء يوميا" مضيفة "مع تطور المشهد التكنولوجي نتوقع أن يزداد هذا العدد بمرور الوقت".
وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى بلاغات عن "أكثر من 5 آلاف مشاهدة لمسيرات في الأسابيع القليلة الماضية برز منها حولي 100 دليل" بالإشارة إلى البلاغات التي تبين أنها جديرة بالمتابعة.
وأكد أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية "تدعم المسؤولين الحكوميين في الولايات والمحليين في التحقيق في هذه التقارير" بالإضافة إلى أنها "تعمل بسرعة تماشيا مع كل من مهامنا وسلطاتنا على تحديد الأولويات ضمن هذه الأدلة ومتابعتها".
كما أشار إلى أنها أرسلت "تكنولوجيا الكشف المتقدمة إلى المنطقة ومراقبين بصريين مدربين".
ولفت إلى أنه "بعد فحص البيانات الفنية والنصائح من المواطنين المعنيين عن كثب نقدر أن المشاهدات حتى الآن تشمل مزيجا من مسيرات التجارية القانونية ومسيرات مخصصة للهواة ومسيرات إنفاذ القانون بالإضافة إلى طائرات مأهولة ذات أجنحة ثابتة والمروحيات ونجوم تم الإبلاغ عنها عن طريق الخطأ على أنها مسيرات".
وشدد البيان على أنه "لم نحدد أي شيء غير عادي ولا نقيم النشاط حتى الآن على أنه خطر على الأمن القومي أو السلامة العامة فوق المجال الجوي المدني في نيوجيرسي أو ولايات أخرى في الشمال الشرقي".
وحث الكونغرس على "سن تشريعات لمكافحة المسيرات التي من شأنها أن توسع سلطات مكافحة المسيرات الحالية لتحديد وتخفيف أي تهديد قد ينشأ" مضيفا أن "عددا محدودا من المشاهدات المرئية لتحليق مسيرات فوق منشآت عسكرية في نيوجيرسي وأماكن أخرى بما في ذلك داخل المجال (العسكري) الجوي المحظور".
وكشف أن "مثل هذه المشاهدات بالقرب من أو فوق منشآت وزارة الدفاع ليست جديدة" مؤكدا أن البنتاغون "تتعامل بجدية مع الوصول غير المصرح به إلى مجالها الجوي وتنسق بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية وعلى مستوى الولايات والمحلية حسب الاقتضاء كما يشارك القادة المحليون بنشاط لضمان وجود تدابير الكشف والتخفيف المناسبة".
ويأتي التطمين من الجهات الحكومية الامريكية المتولية التحقيق في تلك المشاهدات غداة تقديم منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي تحديثا تضمن المحتوى نفسه بكافة محاوره.
وأعاد البيت الأبيض مساء امس الاثنين التأكيد أن المسيرات التي يستمر الإبلاغ عن مشاهدتها في أجواء نيوجيرسي ومحيطها منذ أسابيع لا تشكل خطرا على الأمن القومي والسلامة العامة في الولايات المتحدة.
وعبر الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب مساء أمس قبل ساعات من تصريح كيربي عن شكوكه إزائها وشكك باحتمال أن تكون "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخفي معلومات بشأنها عن المواطنين".
وتداولت وسائل إعلام أمريكية منذ أسابيع تقارير عن مشاهدة وصفت بأنها مسيرات "غامضة" تحلق في أجواء ولاية نيوجيرسي (شمال شرق) بالإضافة إلى عدة مناطق في محيط الولاية. (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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