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الحكومة الأمريكية: المسيرات في سماء نيوجيرسي لا تشكل تهديدا

12/17/2024 2:33:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 12 (كونا) -- طمأنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية اليوم الثلاثاء سكان ولاية نيوجيرسي ومحيطها أن المشاهدات التي يتم الإبلاغ عنها منذ أسابيع لمسيرات في الأجواء المدنية والعسكرية بالمنطقة لا تشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة العامة.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بشأن الاستجابة المستمرة للتقارير عن مشاهدات للمسيرات وقعت عليه إلى جانبها كل من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية.
وأوضح البيان أن "هناك أكثر من مليون مسيرة مسجلة بشكل قانوني لدى إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة وهناك آلاف المسيرات التجارية وتلك التي يستخدمها الهواة وطائرات إنفاذ القانون التي تحلق بشكل قانوني في الأجواء يوميا" مضيفة "مع تطور المشهد التكنولوجي نتوقع أن يزداد هذا العدد بمرور الوقت".
وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى بلاغات عن "أكثر من 5 آلاف مشاهدة لمسيرات في الأسابيع القليلة الماضية برز منها حولي 100 دليل" بالإشارة إلى البلاغات التي تبين أنها جديرة بالمتابعة.
وأكد أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية "تدعم المسؤولين الحكوميين في الولايات والمحليين في التحقيق في هذه التقارير" بالإضافة إلى أنها "تعمل بسرعة تماشيا مع كل من مهامنا وسلطاتنا على تحديد الأولويات ضمن هذه الأدلة ومتابعتها".
كما أشار إلى أنها أرسلت "تكنولوجيا الكشف المتقدمة إلى المنطقة ومراقبين بصريين مدربين".
ولفت إلى أنه "بعد فحص البيانات الفنية والنصائح من المواطنين المعنيين عن كثب نقدر أن المشاهدات حتى الآن تشمل مزيجا من مسيرات التجارية القانونية ومسيرات مخصصة للهواة ومسيرات إنفاذ القانون بالإضافة إلى طائرات مأهولة ذات أجنحة ثابتة والمروحيات ونجوم تم الإبلاغ عنها عن طريق الخطأ على أنها مسيرات".
وشدد البيان على أنه "لم نحدد أي شيء غير عادي ولا نقيم النشاط حتى الآن على أنه خطر على الأمن القومي أو السلامة العامة فوق المجال الجوي المدني في نيوجيرسي أو ولايات أخرى في الشمال الشرقي".
وحث الكونغرس على "سن تشريعات لمكافحة المسيرات التي من شأنها أن توسع سلطات مكافحة المسيرات الحالية لتحديد وتخفيف أي تهديد قد ينشأ" مضيفا أن "عددا محدودا من المشاهدات المرئية لتحليق مسيرات فوق منشآت عسكرية في نيوجيرسي وأماكن أخرى بما في ذلك داخل المجال (العسكري) الجوي المحظور".
وكشف أن "مثل هذه المشاهدات بالقرب من أو فوق منشآت وزارة الدفاع ليست جديدة" مؤكدا أن البنتاغون "تتعامل بجدية مع الوصول غير المصرح به إلى مجالها الجوي وتنسق بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية وعلى مستوى الولايات والمحلية حسب الاقتضاء كما يشارك القادة المحليون بنشاط لضمان وجود تدابير الكشف والتخفيف المناسبة".
ويأتي التطمين من الجهات الحكومية الامريكية المتولية التحقيق في تلك المشاهدات غداة تقديم منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي تحديثا تضمن المحتوى نفسه بكافة محاوره.
وأعاد البيت الأبيض مساء امس الاثنين التأكيد أن المسيرات التي يستمر الإبلاغ عن مشاهدتها في أجواء نيوجيرسي ومحيطها منذ أسابيع لا تشكل خطرا على الأمن القومي والسلامة العامة في الولايات المتحدة.
وعبر الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب مساء أمس قبل ساعات من تصريح كيربي عن شكوكه إزائها وشكك باحتمال أن تكون "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخفي معلومات بشأنها عن المواطنين".
وتداولت وسائل إعلام أمريكية منذ أسابيع تقارير عن مشاهدة وصفت بأنها مسيرات "غامضة" تحلق في أجواء ولاية نيوجيرسي (شمال شرق) بالإضافة إلى عدة مناطق في محيط الولاية. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع



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