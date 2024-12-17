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(الداخلية): ضبط 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو يمارسون عمليات استهتار ورعونة

12/17/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء ضبط 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يمارسون عمليات استهتار ورعونة وسلوكيات خطرة تهدد حياتهم وحياة الآخرين أمام صالة أفراح في منطقة الشعب.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ذلك يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأضافت أن بعد تداول مقطع الفيديو كثفت إدارة الرقابة الأمنية بالتعاون مع إدارة شرطة نجدة حولي عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن ضبط المستهترين وإحالة المركبات إلى كراج الحجز.
وبينت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسجيل قضية تحت رقم (62 لسنة 2024) "تسبب في وقوع حادث أضر بممتلكات الدولة" وقضية تحت رقم (63 لسنة 2024) "تسبب في وقوع حادث أضر بممتلكات الدولة وإصابة بالخطأ" إضافة إلى إحالة المستهترين إلى السجن المركزي.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين أو من يعرضون سلامة أنفسهم والآخرين إلى الخطر داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين المرورية حفاظا على الأرواح والممتلكات ومؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين تأتي في مقدمة أولوياتها. (النهاية)

ع ج ر / ع ع ح



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