(الداخلية): ضبط 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو يمارسون عمليات استهتار ورعونة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء ضبط 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي
وهم يمارسون عمليات استهتار ورعونة وسلوكيات خطرة تهدد حياتهم وحياة الآخرين أمام صالة أفراح في منطقة الشعب.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ذلك يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأضافت أن بعد تداول مقطع الفيديو كثفت إدارة الرقابة الأمنية بالتعاون مع إدارة شرطة نجدة حولي عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن ضبط المستهترين وإحالة المركبات إلى كراج الحجز.
وبينت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسجيل قضية تحت رقم (62 لسنة 2024) "تسبب في وقوع حادث أضر بممتلكات الدولة" وقضية تحت رقم (63 لسنة 2024) "تسبب في وقوع حادث أضر بممتلكات الدولة وإصابة بالخطأ" إضافة إلى إحالة المستهترين إلى السجن المركزي.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين أو من يعرضون سلامة أنفسهم والآخرين إلى الخطر داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين المرورية حفاظا على الأرواح والممتلكات ومؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين تأتي في مقدمة أولوياتها. (النهاية)
ع ج ر / ع ع ح
MENAFN17122024000071011013ID1109003973
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