البرازيلي فينيسيوس جونيورز يحرز جائزة افضل لاعب في العالم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 17 – 12 (كونا) -– أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيورز (مهاجم ريال مدريد) جائزة (فيفا ذا بيست) كأفضل لاعب
في العالم لسنة 2024 خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم
في العاصمة القطرية الدوحة.
ونال مدرب نادي (ريال مدريد) الإيطالي كارلو انشيلوتي جائزة أفضل مدرب فيما حصل الارجنتيني ايميليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى.
من جهته حصل لاعب (مانشستر يونايتد) اليخاندرو غارناتشو على جائزة (بوشكاش) لأجمل هدف فيما فازت البرازيلية مارتا داسيلفا بجائزة (مارتا) لأجمل هدف للسيدات.
بدوره نال البرازيلي تياغو مايا جائزة الروح الرياضية فيما حصل غيليهمي مورا على جائزة المشجعين.
كما حصلت مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات ايما هايز وهي انجليزية على جائزة أفضل مدربة في العالم بينما أحرزت الاسبانية ايتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة وحارس مرمى المنتخب الأمريكي اليسا نايهر كأفضل حارس لدى السيدات.
وتم اختيار تشكيلة (فيفا) لأفضل 11 لاعبا في العالم لهذا العام حيث ضمت حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وكلا من الاسباني داني كارفاخال والالماني أنتونيو روديغر والبرتغالي روبن دياز والفرنسي ويليام صليبا لخط الدفاع في حين ضم خط الوسط الاسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) والألماني توني كروس والانجليزي جود بيلينغهام.
اما خط الهجوم فقد تكون من الاسباني لامين يامال والنرويجي إيرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور.
ولدى السيدات ضم تشكيلة أفضل 11 لاعبة أليسا نايهر في حراسة المرمى والمدافعات إيرين باريديس وأونا باتيي ولوسي برونز وناومي جيرما.
وتشكل خط الوسط من أيتانا بونماتي وليندسي هوران وغابي بورتيليو وباتري غيخارو في حين ضم خط الهجوم كارولين غراهام هانسن وسلمى بارالويلو. (النهاية)
س س س / ر ج
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