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البرازيلي فينيسيوس جونيورز يحرز جائزة افضل لاعب في العالم

12/17/2024 2:33:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 17 – 12 (كونا) -– أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيورز (مهاجم ريال مدريد) جائزة (فيفا ذا بيست) كأفضل لاعب في العالم لسنة 2024 خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة.
ونال مدرب نادي (ريال مدريد) الإيطالي كارلو انشيلوتي جائزة أفضل مدرب فيما حصل الارجنتيني ايميليانو مارتينيز على جائزة أفضل حارس مرمى.
من جهته حصل لاعب (مانشستر يونايتد) اليخاندرو غارناتشو على جائزة (بوشكاش) لأجمل هدف فيما فازت البرازيلية مارتا داسيلفا بجائزة (مارتا) لأجمل هدف للسيدات.
بدوره نال البرازيلي تياغو مايا جائزة الروح الرياضية فيما حصل غيليهمي مورا على جائزة المشجعين.
كما حصلت مدربة المنتخب الأمريكي للسيدات ايما هايز وهي انجليزية على جائزة أفضل مدربة في العالم بينما أحرزت الاسبانية ايتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة وحارس مرمى المنتخب الأمريكي اليسا نايهر كأفضل حارس لدى السيدات.
وتم اختيار تشكيلة (فيفا) لأفضل 11 لاعبا في العالم لهذا العام حيث ضمت حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وكلا من الاسباني داني كارفاخال والالماني أنتونيو روديغر والبرتغالي روبن دياز والفرنسي ويليام صليبا لخط الدفاع في حين ضم خط الوسط الاسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) والألماني توني كروس والانجليزي جود بيلينغهام.
اما خط الهجوم فقد تكون من الاسباني لامين يامال والنرويجي إيرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور.
ولدى السيدات ضم تشكيلة أفضل 11 لاعبة أليسا نايهر في حراسة المرمى والمدافعات إيرين باريديس وأونا باتيي ولوسي برونز وناومي جيرما.
وتشكل خط الوسط من أيتانا بونماتي وليندسي هوران وغابي بورتيليو وباتري غيخارو في حين ضم خط الهجوم كارولين غراهام هانسن وسلمى بارالويلو. (النهاية)

س س س / ر ج



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