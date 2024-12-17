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فرنسا ترحب بالعقوبات الاوروبية على روسيا

12/17/2024 2:33:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 17 - 12 (كونا) -- رحبت فرنسا اليوم الثلاثاء باعتماد الاتحاد الاوروبي الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا بعد مرور أكثر من ألف يوم على بدء الحرب على أوكرانيا.
ورحبت الخارجية الفرنسية في بيان الحزمة الأولى من العقوبات التي تستهدف”الأطراف المعنية في زعزعة الاستقرار".
وقال البيان ان الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات تستهدف العديد من الجهات الفاعلة المشاركة في التحايل على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وكذلك الأفراد والكيانات الذين يساهمون بشكل مباشر في المجهود الحربي الروسي من خلال إنتاج طائرات بدون طيار أو مكونات ينتهي بها المطاف في ساحة المعركة بما في ذلك العديد من الكيانات الصينية.
واكدت فرنسا ان الاجراءات تتيح على وجه الخصوص فرض عقوبات على 52 سفينة تشارك في تمويل اقتصاد الحرب الروسي بالاضافة الى 16 فردا و3 كيانات تساهم في”حملات التلاعب بالمعلومات في أوروبا ولكن أيضا في إفريقيا“.
واشار البيان الى ان فرنسا قامت بدورها الكامل وتم استهداف المتورطين في عمليات زعزعة الاستقرار التي استهدفت البلاد بشكل واضح في هذه الحزمة الأولى.
كما تشكل هذه التدابير المختلفة إشارة إضافية إلى الحزم من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا حيث ستواصل فرنسا وشركاؤها دعم أوكرانيا بكل تصميم. (النهاية)

م ع / ه س ص



MENAFN17122024000071011013ID1109003971

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