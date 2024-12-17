فرنسا ترحب بالعقوبات الاوروبية على روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 17 - 12 (كونا) -- رحبت فرنسا اليوم الثلاثاء باعتماد الاتحاد الاوروبي الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا بعد مرور أكثر من ألف يوم على بدء الحرب على أوكرانيا.
ورحبت الخارجية الفرنسية في بيان الحزمة الأولى من العقوبات التي تستهدف”الأطراف المعنية في زعزعة الاستقرار".
وقال البيان ان الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات تستهدف العديد من الجهات الفاعلة المشاركة في التحايل على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وكذلك الأفراد والكيانات الذين يساهمون بشكل مباشر في المجهود الحربي الروسي من خلال إنتاج طائرات بدون طيار أو مكونات ينتهي بها المطاف في ساحة المعركة بما في ذلك العديد من الكيانات الصينية.
واكدت فرنسا ان الاجراءات تتيح على وجه الخصوص فرض عقوبات على 52 سفينة تشارك في تمويل اقتصاد الحرب الروسي بالاضافة الى 16 فردا و3 كيانات تساهم في”حملات التلاعب بالمعلومات في أوروبا ولكن أيضا في إفريقيا“.
واشار البيان الى ان فرنسا قامت بدورها الكامل وتم استهداف المتورطين في عمليات زعزعة الاستقرار التي استهدفت البلاد بشكل واضح في هذه الحزمة الأولى.
كما تشكل هذه التدابير المختلفة إشارة إضافية إلى الحزم من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا حيث ستواصل فرنسا وشركاؤها دعم أوكرانيا بكل تصميم. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN17122024000071011013ID1109003971
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