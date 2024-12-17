مسؤول عسكري كويتي يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع جمهورية بنغلاديش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أكد مسؤول عسكري كويتي اليوم الثلاثاء عمق ومتانة العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية بنغلاديش.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء أحمد الشنفا نيابة عن نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح في احتفال أقامته سفارة بنغلاديش بالذكرى الـ53 ليوم القوات المسلحة البنغلاديشية.
وقال الشنفا إن العلاقة والصداقة بين البلدين أكدتها مشاركة بنغلاديش في التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
وأوضح أن العلاقة المشتركة تسودها الصداقة والتعاون في جميع المجالات والقطاعات منوها إلى اتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية.
ولفت إلى أن التعاون الدفاعي بين البلدين آخذ في النمو على مستويات عدة وتتخلله اجتماعات على مستوى مسؤولي الدفاع للاستكشاف والسعي لتطويره وتعزيزه.
من جانبه أشاد الملحق العسكري في سفارة بنغلاديش العميد الركن العميد راكبول كريم شودري بمتانة العلاقات بين البلدين في جميع المحالات لاسيما المجال العسكري والدفاعي.
وأعرب شودري عن سعادته بالحضور والمشاركة الكويتية في احتفالات السفارة بهذه المناسبة. (النهاية)
ع ح ك
MENAFN17122024000071011013ID1109003970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.