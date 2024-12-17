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مسؤول عسكري كويتي يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع جمهورية بنغلاديش

12/17/2024 2:33:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 12 (كونا) -- أكد مسؤول عسكري كويتي اليوم الثلاثاء عمق ومتانة العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية بنغلاديش.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء أحمد الشنفا نيابة عن نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح في احتفال أقامته سفارة بنغلاديش بالذكرى الـ53 ليوم القوات المسلحة البنغلاديشية.
وقال الشنفا إن العلاقة والصداقة بين البلدين أكدتها مشاركة بنغلاديش في التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم.
وأوضح أن العلاقة المشتركة تسودها الصداقة والتعاون في جميع المجالات والقطاعات منوها إلى اتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية.
ولفت إلى أن التعاون الدفاعي بين البلدين آخذ في النمو على مستويات عدة وتتخلله اجتماعات على مستوى مسؤولي الدفاع للاستكشاف والسعي لتطويره وتعزيزه.
من جانبه أشاد الملحق العسكري في سفارة بنغلاديش العميد الركن العميد راكبول كريم شودري بمتانة العلاقات بين البلدين في جميع المحالات لاسيما المجال العسكري والدفاعي.
وأعرب شودري عن سعادته بالحضور والمشاركة الكويتية في احتفالات السفارة بهذه المناسبة. (النهاية)

ع ح ك


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