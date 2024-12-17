رئيس القيادة اليمني يلتقي سفراء السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا وفرنسا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 17 – 12 (كونا) -- بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وأعضاء المجلس مع سفراء دول مجموعة (بي 3 + 2) التي تشمل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أوجه الشراكة القوية مع المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن مجلس القيادة الرئاسي أكد التزامه الكامل بتحقيق الأولويات الاقتصادية والسياسية والأمنية بما يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني.
وأكد الاجتماع على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحلفاء الدوليين الرئيسيين وتعزيز الأهداف المشتركة لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
من جانبهم رحب السفراء برؤية مجلس القيادة الرئاسي وطموحاته للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.
وجددوا التزام دولهم الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومؤسساتها لتقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد. (النهاية)
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