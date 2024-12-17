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رئيس القيادة اليمني يلتقي سفراء السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا وفرنسا

12/17/2024 2:33:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 17 – 12 (كونا) -- بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وأعضاء المجلس مع سفراء دول مجموعة (بي 3 + 2) التي تشمل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أوجه الشراكة القوية مع المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن مجلس القيادة الرئاسي أكد التزامه الكامل بتحقيق الأولويات الاقتصادية والسياسية والأمنية بما يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني.
وأكد الاجتماع على الشراكة القوية بين مجلس القيادة الرئاسي والحلفاء الدوليين الرئيسيين وتعزيز الأهداف المشتركة لدعم السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
من جانبهم رحب السفراء برؤية مجلس القيادة الرئاسي وطموحاته للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.
وجددوا التزام دولهم الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومؤسساتها لتقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد. (النهاية)

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