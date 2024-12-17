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جامعة الأميرة نورة تُطلق النسخة الثانية من برنامج شهادة التعليم والتعلُّم للتخصصات الصحية

12/17/2024 2:31:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت كلية الصيدلة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، النسخة الثانية من برنامج شهادة "التعليم والتعلُّم" للتخصصات الصحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات التدريس والإرشاد لدى الممارسين الصحيين.
ويسعى البرنامج إلى تحسين جودة التعليم والتدريب في المنشآت الصحية، وتزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية اللازمة لتحسين أدائهم المهني، بما يعكس التزام الجامعة في تمكين الكفاءات الصحية، وتعزيز ريادة المملكة في المجال الصحي، بالتماهي مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويأتي البرنامج لتطوير مهارات التدريس والإرشاد للممارسين الصحيين من خلال منهج تعليمي متكامل، يمتد على مدار ستة أشهر، تحت إشراف نخبة من الخبراء في مجالات التعليم والتعلُّم الطبي، في سياق جهود الكلية المستمرة بتقديم برامج تعليمية نوعية، تواكب أحدث الاتجاهات العالمية في التعليم الصحي. ويتضمَّن البرنامج سلسلة من ورش العمل والأنشطة العملية المتخصصة، التي تتيح للمشاركين تطبيق المهارات التعليمية المكتسبة في بيئات الفصول الدراسية، والبيئات السريرية، مما يعزز تجربة التعليم والتعلُّم، وتبنِّي أفضل الممارسات التعليمية في المجال الصحي.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في بناء فلسفة تدريس شخصية، بالإضافة إلى تطوير محفظة تعليمية شاملة تضمن تعزيز قدراتهم وكفاءاتهم في مجالات التدريس والإرشاد، ويتيح لهم تحقيق التميُّز المهني، الذي ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.
يُشار إلى أنَّ برنامج شهادة "التعليم والتعلُّم" في نسخته الثانية يأتي ضمن سعي كلية الصيدلة في المساهمة بتحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، المعنية بتقديم برامج تعليمية متطورة تستجيب لاحتياجات القطاع الصحي، ورفع مستوى الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة التعليم الطبي في المملكة لمواكبة المتطلبات العالمية.

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