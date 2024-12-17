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جامعة الباحة تعتمد نظام الفصلين بدءا من العام المقبل

12/17/2024 2:31:38 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت جامعة الباحة التحول لنظام الفصلين الدراسيين بدءًا من العام الجامعي القادم 1447 هـ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الرابعة للعام الجامعي 1446هـ، الذي ترأسه معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري بالمدينة الجامعية.
كما جرى خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، ومنها اعتماد التحول لنظام الفصلين الدراسيين بدءًا من العام الجامعي القادم 1447هـ، وإعادة تشكيل لجنة المراجعة، ولجنة الاستثمار، وإحاطة المجلس بأعداد الطلاب والطالبات خريجي الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1446هـ في مرحلة البكالوريوس والدبلوم، كما تمت مناقشة معايير وشروط استقطاب الكفاءات المتميزة ، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين.

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