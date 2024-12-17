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50 عربة متنقلة للبائع الموسمي بجدة

12/17/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Al Watan) سلم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر المحافظة، 50 عربة متنقلة ضمن مبادرة ((البائع الموسمي))، التي ينفذها برنامج التطوع والشراكة المجتمعية ((لنبادر))، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ومركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية، بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية محمد يوسف ناغي، ورئيس برنامج لنبادر فاطمة ناغي.
وتهدف مبادرة ((البائع الموسمي)) إلى الإسهام في تنظيم عمل البائع السعودي في الأماكن العامة من خلال استخراج التصاريح اللازمة، وتوفير منافذ بيع حديثة، وتحسين المشهد الحضري بتوفير بيئة آمنة ومنظمة بمحافظة جدة.
كما شهد محافظ جدة توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج ((لنبادر))، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة؛ التي تهدف إلى دعم البائع الموسمي وتأهيله وتدريبه على إدارة المشروع.

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