50 عربة متنقلة للبائع الموسمي بجدة

(MENAFN
- Al Watan)
سلم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر المحافظة، 50 عربة متنقلة ضمن مبادرة ((البائع الموسمي))، التي ينفذها برنامج التطوع والشراكة المجتمعية ((لنبادر))، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ومركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية، بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية محمد يوسف ناغي، ورئيس برنامج لنبادر فاطمة ناغي.
وتهدف مبادرة ((البائع الموسمي)) إلى الإسهام في تنظيم عمل البائع السعودي في الأماكن العامة من خلال استخراج التصاريح اللازمة، وتوفير منافذ بيع حديثة، وتحسين المشهد الحضري بتوفير بيئة آمنة ومنظمة بمحافظة جدة.
كما شهد محافظ جدة توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج ((لنبادر))، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية، وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة؛ التي تهدف إلى دعم البائع الموسمي وتأهيله وتدريبه على إدارة المشروع.
MENAFN17122024000089011017ID1109003930
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.