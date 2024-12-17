1100 طالب بأولمبياد الإنجليزية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن انطلاق التصفيات الأولية لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للمدارس (ELO 2025)، الذي يستهدف الطلاب والطالبات في مدارس التعليم
العام والخاص بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمنطقة. وأوضحت الإدارة أن الأولمبياد يهدف إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية، وتنمية مهارات البحث العلمي الحديث في اللغة الإنجليزية، وتدريب الطلاب والطالبات على مهارات المنافسات المحلية والدولية، وتَحفيزهم على العمل الجماعي. ويشارك في المسابقة أكثر 1100 طالب وطالبة، منهم 100 فريق بنين، و120 فريق بنات للفئات الطلابية الصغار من عمر 6 إلى 10 سنوات، والكبار من عمر 11 إلى 17 عامًا، بحضور 220 مدربًا ومدربة. ويعد أولمبياد اللغة الإنجليزية، الذي يستهدف الطلاب والطالبات من المدارس الحكومية والأهلية، التي لا تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أمّ في مناهجها، هو الأهم والأكبر من نوعه على مستوى العالم؛ للارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي.
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