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1100 طالب بأولمبياد الإنجليزية

12/17/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن انطلاق التصفيات الأولية لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للمدارس (ELO 2025)، الذي يستهدف الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام والخاص بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمنطقة. وأوضحت الإدارة أن الأولمبياد يهدف إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية، وتنمية مهارات البحث العلمي الحديث في اللغة الإنجليزية، وتدريب الطلاب والطالبات على مهارات المنافسات المحلية والدولية، وتَحفيزهم على العمل الجماعي. ويشارك في المسابقة أكثر 1100 طالب وطالبة، منهم 100 فريق بنين، و120 فريق بنات للفئات الطلابية الصغار من عمر 6 إلى 10 سنوات، والكبار من عمر 11 إلى 17 عامًا، بحضور 220 مدربًا ومدربة. ويعد أولمبياد اللغة الإنجليزية، الذي يستهدف الطلاب والطالبات من المدارس الحكومية والأهلية، التي لا تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية كلغة أمّ في مناهجها، هو الأهم والأكبر من نوعه على مستوى العالم؛ للارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي.

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