تمديد إلغاء فائدة جدولة اشتراكات المنشآت السياحية المتأخرة للضمان الاجتماعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر مجلس إدارة
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الثلاثاء، الموافقة على تمديد العمل بقرار إلغاء
الفائدة المترتبة على جدولة الاشتراكات المتأخرة في ذمة منشآت القطاع السياحي
لغاية 31 كانون الأول 2025، والسماح بتقسيط أصل المبالغ المترتبة عليهم لصالح
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لفترة تصل إلى 180 شهرا بفائدة 0%.
وأكدت وزيرة
السياحة والآثار لينا عناب، أن الوزارة مستمرة في متابعة الإجراءات الممكنة لتخفيف
الضرر الذي لحق بالقطاع السياحي للمساعدة في ضمان استدامة العمل في هذا القطاع
وتخفيف أثر الأزمات عليه مع كافة الشركاء.
ويأتي القرار في
إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لعدد من الإجراءات الهادفة للتخفيف على القطاع
السياحي نتيجة تأثرها من الأحداث الإقليمية، وضمان استدامة هذا القطاع بوصفه
داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني وركنا مهماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وكانت الوزارة
عقدت لقاءات مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي وجمعيات المهن السياحية إذ تم
تقديم مقترحات في إطار السعي لمساعدة القطاع ضمن الإمكانات المتاحة، وإجراء مراجعة
لتحديد القطاعات السياحية والمناطق السياحية الأكثر تضرراً من هذه الأزمة.
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