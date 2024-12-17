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تمديد إلغاء فائدة جدولة اشتراكات المنشآت السياحية المتأخرة للضمان الاجتماعي

12/17/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الثلاثاء، الموافقة على تمديد العمل بقرار إلغاء الفائدة المترتبة على جدولة الاشتراكات المتأخرة في ذمة منشآت القطاع السياحي لغاية 31 كانون الأول 2025، والسماح بتقسيط أصل المبالغ المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لفترة تصل إلى 180 شهرا بفائدة 0%.
وأكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، أن الوزارة مستمرة في متابعة الإجراءات الممكنة لتخفيف الضرر الذي لحق بالقطاع السياحي للمساعدة في ضمان استدامة العمل في هذا القطاع وتخفيف أثر الأزمات عليه مع كافة الشركاء.

ويأتي القرار في إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لعدد من الإجراءات الهادفة للتخفيف على القطاع السياحي نتيجة تأثرها من الأحداث الإقليمية، وضمان استدامة هذا القطاع بوصفه داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني وركنا مهماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وكانت الوزارة عقدت لقاءات مع الجهات المعنية بالقطاع السياحي وجمعيات المهن السياحية إذ تم تقديم مقترحات في إطار السعي لمساعدة القطاع ضمن الإمكانات المتاحة، وإجراء مراجعة لتحديد القطاعات السياحية والمناطق السياحية الأكثر تضرراً من هذه الأزمة.

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