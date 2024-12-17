Tuesday, 17 December 2024 10:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقابة النسيج والألبسة تطالب برفع أجور العاملين في القطاع

12/17/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، إنها تتطلع لإعادة النظر بقرار اللجنة الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجور، والذي نص على رفع الحد الأدنى إلى 290 دينارا باستثناء العاملين في قطاع الألبسة.
وأضافت النقابة أن القرار الحكومي الذي استثنى هذا القطاع جاء مخالفًا للدستور وقانون العمل والاتفاقيات الجماعية التي وقعت عليها النقابة مع أصحاب العمل، حيث أن قانون العمل يفرض أن يشمل الحد الأدنى للأجور جميع العاملين في الأردن من مختلف القطاعات دون تمييز، وعلى الرغم من صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام 2023 ليصبح 300 دينار، إلا أن العاملين في قطاع الألبسة لم يتم شمولهم بالقرار دون أي مبرر، وهذا يعد خرقًا واضحًا للاتفاقيات الموقعة سابقًا.

وأكدت النقابة وهي تعي أهمية الإنتاج، رفضها استثناء العاملين في القطاع وطالبت بالعودة السريعة عنه، وخاصة أن الاتفاقيات القطاعية التي وقعتها النقابة أشارت بشكل واضح وصريح لهذا الأمر.

كما طالبت النقابة بمساواة العاملين في القطاع بزملائهم في القطاعات الأخرى ورفع الحد الأدنى إلى 290 دينارا ورفع الظلم الذي حل على القطاع منذ سنوات.

وأشارت إلى أن هذا القرار أضر بأكثر من 93 ألف عامل في مصانع الألبسة من شمال المملكة إلى جنوبها، داعية جميع أطراف الإنتاج لتوقيع عقد عمل جماعي جديد يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع.

MENAFN17122024000072011014ID1109003894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث