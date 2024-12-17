نسبة الإنجاز في مدينة الزرقاء الصناعية تتجاوز 60%

كشف مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد ان مشروع مدينة الزرقاء الصناعية يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للشركة والتي ستكون رافدا للاقتصاد الوطني وترجمة عملية لما ورد في خطة التحديث الاقتصادي، وستكون أول مدينة صناعية خضراء ليس على مستوى الأردن فحسب بل على مستوى المنطقة.



وكشف جويعد عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع تنفيذ المرحلة الاولى من مدينة الزرقاء الصناعية الى ما يزيد عن 60% متوقعا إلإنتهاء منها والبدء بإستقطاب المشاريع الصناعية منتصف العام القادم 2025.



وبين عمر جويعد إن نسب الإنجاز في تنفيذ المشروع تسير وفق البرنامج الزمني المحدد للتنفيذ بالتزامن مع خطط ترويجية بدأتها الشركة منتصف هذا العام لإستقطاب الاستثمارات الصناعية لمدينة الزرقاء الصناعية وفقا للتوجيهات الحكومية الهادفة الى استقطاب الاستثمارات الى المدينة والتي ستوفر المئات من فرص العمل لأبناء المحافظة وانعكاساتها على التنمية في محافظة الزرقاء وفق ما حددته رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالقطاع الصناعي.



وأشار إلى حوافز الإستثمار التي منحها مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية تشجيعا لإستقطاب الاستثمارات الصناعية لمدينة الزرقاء الصناعية ولتشكل النواة الأولى من مستثمري المدينة حيث تتضمن خصومات خاصة على اسعار الأراضي تتراوح بين 20-40% للمستثمرين لأول 100 دونم من أراضي صناعية مطوره.



واوضح إلى وجود عدد من طلبات الإهتمام بالإستثمار في المدينة خاصة بعد الإعلان عن الخصومات التي قررتها الشركة ويجري متابعتها حاليا، مشيرا إلى الفعالية التي اقامتها الشركة بالتعاون مع غرفه صناعة الزرقاء في منتصف العام الحالي للترويج لهذه الخصومات.



من جانب آخر، كشف جويعد عن حملة ترويجية لمدينة الزرقاء الصناعية نفذتها شركة المدن الصناعية الاردنية العام الحالي وشملت مواقع البحث والتواصل الإجتماعي والصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية، مبينا أن الشركة وضمن خطتها الترويجية للعام القادم ستواصل الترويج لمدينة الزرقاء الصناعية بهدف استقطاب الإستثمارات الصناعية اليها وفقا للتوجهات الحكومية الرامية الى دعم القطاع الصناعي والتنمية في محافظة الزرقاء.



وتتضمن المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية التي تقيمها شركة المدن الصناعية الاردنية على مساحة 1116 دونما من أصل 2500 دونم المساحة الكلية للمدينة والتي سيتم تطويرها على عدة مراحل، تتضمن إقامة مبان صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، بكلفة اجمالية تصل الى 35 مليون دينار. ووفقا لدراسات الشركة فإن مدينة الزرقاء الصناعية ستشهد حال جاهزيتها استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في العديد من المجلات الإنتاجية كالصناعات الغذائية والكيماوية والتعبئة والتغليف والهندسية وغيرها من القطاعات الصناعية الاخرى .



وتقع مدينة الزرقاء الصناعية على بعد 30 كم إلى الشرق من مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث تتميز بموقعها الإستراتيجي القريب من الطرق الدولية المؤدية الى العراق وسوريا والسعودية؛ ما يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب للمستثمرين، إضافة الى تحفيز المشاريع الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدودها والاستفادة من المزايا والحوافز التي ستوفرها على غرار المدن الصناعية الأخرى التي تديرها شركة المدن الصناعية الاردنية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وقربها من مناطق السكن والخدمات.