وزارة المالية : 1.414 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ إجمالي قيمة فاتورة التقاعد لأول 10 شهور من العام الحالي، أكثر من 1,414 مليار دينار، بحسب النشرة الشهرية المالية لشهر تشرين الثاني من العام 2024، الصادرة عن وزارة المالية.
وأظهرت النشرة ارتفاع مجموع قيمة فاتورة التقاعد في تشرين الأول من العام الحالي، بنسبة 2.2% عن الفترة ذاتها من عام 2023، لتصل إلى 142.1 مليون دينار، مقابل 139 مليون دينار في أيلول من العام الماضي.
ووصلت قيمة فاتورة التقاعد للأصلاء خلال فترة المقارنة، إلى 119.5 مليون دينار، لترتفع 0.7%، عن قيمتها في الفترة ذاتها من 2023.
وكذلك ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد للورثة، في تشرين الأول من العام الحالي، بنسبة 10.8% عن الشهر ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 22.5 مليون دينار.
وبحسب النشرة، وصل مجموع عدد المتقاعدين خلال أول 10 شهور من العام الحالي إلى 404,992 آلاف متقاعد، بارتفاع نسبته 1.4% عن مجموع عدد المتقاعدين خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وبلغ عدد المتقاعدين الأصلاء، حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي 261067 متقاعدا، لينخفض 0.07% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
في حين بلغ عدد الورثة، للفترة ذاتها، 143925 متقاعدا، بارتفاع نسبته 4% عن الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.
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