وزارة المالية : 1.414 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد

بلغ إجمالي قيمة فاتورة التقاعد لأول 10 شهور من العام الحالي، أكثر من 1,414 مليار دينار، بحسب النشرة الشهرية المالية لشهر تشرين الثاني من العام 2024، الصادرة عن وزارة المالية.



وأظهرت النشرة ارتفاع مجموع قيمة فاتورة التقاعد في تشرين الأول من العام الحالي، بنسبة 2.2% عن الفترة ذاتها من عام 2023، لتصل إلى 142.1 مليون دينار، مقابل 139 مليون دينار في أيلول من العام الماضي.



ووصلت قيمة فاتورة التقاعد للأصلاء خلال فترة المقارنة، إلى 119.5 مليون دينار، لترتفع 0.7%، عن قيمتها في الفترة ذاتها من 2023.



وكذلك ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد للورثة، في تشرين الأول من العام الحالي، بنسبة 10.8% عن الشهر ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 22.5 مليون دينار.



وبحسب النشرة، وصل مجموع عدد المتقاعدين خلال أول 10 شهور من العام الحالي إلى 404,992 آلاف متقاعد، بارتفاع نسبته 1.4% عن مجموع عدد المتقاعدين خلال الفترة ذاتها من عام 2023.



وبلغ عدد المتقاعدين الأصلاء، حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي 261067 متقاعدا، لينخفض 0.07% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



في حين بلغ عدد الورثة، للفترة ذاتها، 143925 متقاعدا، بارتفاع نسبته 4% عن الشهور العشرة الأولى من العام الماضي.