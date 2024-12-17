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طلبة مدارس ينتجون تطبيقات ألعاب إلكترونية.. طموحات بلا حدود

12/17/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– لم يكن يعلم الطالب حمزة الشرفات عن صناعة الألعاب الإلكترونية قبل سنوات إلا "الاستهلاك" وقضاء الوقت والتسلية في تحميل ألعاب إلكترونية تستهوي الصغار والشباب من عمره، لكنه اكتسب بعض المعرفة ليمسي وفريقه منتجا لهذه الألعاب.
حمزة، البالغ من العمر 16 سنة، من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز (المفرق)، كان يرى أن الأمر صعب في البداية، وتساءل كثيرا: كيف يمكن أن يتعلم ويبرمج ويصنع طلاب بعمره لعبة ألكترونية يمكن تحميلها عبر المتاجر الإلكترونية الهواتف الذكية مثل باقي تطبيقات الألعاب؟ لكنه يؤكد الآن أن الأمر أصبح سهلا لا سيما عندما توافرت له ولفريقه الفرصة للتطبيق العملي على ابتكار قصة وتصميمها وبرمجتها، حتى تمكنوا من إنتاج لعبة حملت عنوان "نشمي واليوبيل الفضي".
اللعبة التي أنتجها فريق الطالب حمزة الشرفات، حصدت المركز الأول عن إقليم الشمال في تحدي تطبيقات ألعاب الموبايل في نسختها السابعة عشرة، وهي تقوم على شخصية تحمل اسم "نشمي" تحارب مجموعة من التحديات المجتمعية، وشاركه في إنتاج اللعبة الطلاب أسامة العموش، أحمد الطحان، وبانا شديفات الذين قاموا بأدوار مختلفة للوصل إلى لعبة يمكن لعبها والاستمتاع بها، حيث لفت حمزة إلى الدور الكبير الذي لعبه مدرس الحاسوب في مدرسته الأستاذ علاء الطحان في التدريب والمتابعة.
جاء اكتساب حمزة لهذه المعرفة بعد مشاركته العام الحالي في تحدي تطبيقات العاب الموبايل، وهو إحدى مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية التي تستهدف طلبة المدارس.
وبعد تجربة "ممتعة" مرت بمراحل: التعريف بصناعة الألعاب، التدريب، ومن ثم العمل على إنتاج التطبيق، وفوز فريقه بالتحدي، يخطط الطالب حمزة لدراسة تخصص الألعاب الإلكترونية والعمل في مجاله اذا توفرت له الفرصة في المستقبل، معبرا عن طموحات لا محدودة.
بنفس شغف وطموح حمزة تتحدث الطالبة ميار الرواجفة من الصف الأول الثانوي في مدرسة "الراجف الثانوية المختلطة"، مبينة أن تجربة تصميم وإنتاج لعبة إلكترونية هي تجربة مفيدة تعلم الصغار التفكير الإبداعي والابتكار والعمل بروح الفريق.
وتقول الطالبة ميار إنها بعد هذه التجربة تحلم بدراسة تخصص في مجال الصحة لكنها تفكر في إدماج صناعة الألعاب بالمجال الصحي، فهي لم تكن تتوقع يوما أن تسهم في تصميم وإنتاج لعبة إلكترونية وأن تكون اللعبة ذات رسالة ومعنى أيضا، لأن حدودها كانت تقف عن الاستهلاك واللعب والتسلية مثل باقي الصغار.
وتمكن فريق مدرسة "الراجف" من إنتاج لعبة حملت اسم "كنوز اليوبيل" مكونة من سبعة مستويات كل مستوى يسأل اللاعب مجموعة من الأسئلة عن إنجازات المملكة في عهد الملك عبدالله الثاني، وشارك الطالبة ميار إنتاج اللعبة كل من ريتاج الرواجفة، جمانة الرواجفة، وأروى الرواجفة، بإشراف معلمة الحاسوب شفاء النعيمات.
وتنصح قائدة فريق مدرسة "الهاشمية الثانوية المختلطة" الطالبة هلا الطحاينة الطلاب والصغار بالبحث عن دورات ومبادرات تعنى بتعليم صناعة الألعاب الإلكترونية، لأنها تعلمهم الكثير من الصفات والمهارات الرقمية والحياتية والعمل بروح الفريق ولأنها تعكس أفكارهم وإبداعاتهم.
وتؤكد الطالبة هلا أن فريق مدرستها فاز بالمركز الأول في التحدي عن إقليم الوسط، عندما تمكنوا من إنتاج لعبة بعنوان "أبطال الأردن" تحتوي شخصية جد يسأل أحفاده عن تاريخ الأردن حيث يتدرج اللاعب بمستويات، حيث شاركها في إنتاج اللعبة الطالبات: جمان الزيود، جوري الزيود، ورفيف الزيود، وبإشراف معلمة الحاسوب في المدرسة ايمان الزيود.
وتقول الطالبة هلا إن دراستها تخصص "التعليم المهني، تكنولوجيا المعلومات" في الثانوية ساعدها على دخول التحدي بقوة.
وتلفت إلى أنها ستعمل على تطوير مهاراتها في هذا المجال الذي تحلم دراسته ودخول مجاله مستقبلا.
من جانبه، يرى الشريك الإداري والتقني لمختبر الألعاب الإلكترونية نور خريس إن تطوير ألعاب الموبايل ليس بالأمر السهل، ولكنه أيضًا ليس بالصعوبة التي قد يتصورها البعض، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعليم الأطفال هذا المجال وهم قريبون جدًا من التكنولوجيا كمستخدمين، وخاصة الألعاب الإلكترونية.
ويبين خريس أن الأمر يتطلب مزيجا من تعليم الأطفال الإبداع والمهارات التقنية للتطوير، ما يجعل من الممكن للأطفال تعلم المفاهيم الأساسية لتطوير الألعاب بطريقة ممتعة وتفاعلية.

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