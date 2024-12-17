Tuesday, 17 December 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البورصة ترتفع 0.24 %

12/17/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2434.97 نقطة، بارتفاع نسبته 0.24 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 6.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1.969 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.18 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.07 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.02 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الفنادق والسياحة، الخدمات الصحية، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، العقارات، النقل 3.59 %، 1.47 %، 0.80 %، 0.46 %،
0.38 %، 0.30 %، 0.13 %، 0.11 %،
0.10 %، 0.05 %، 0.04 % على التوالي.

MENAFN17122024000072011014ID1109003882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث