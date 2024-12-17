البورصة ترتفع 0.24 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2434.97 نقطة، بارتفاع نسبته 0.24 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 6.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1.969 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.18 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.07 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.02 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الفنادق والسياحة، الخدمات الصحية، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، العقارات، النقل 3.59 %، 1.47 %، 0.80 %، 0.46 %،
0.38 %، 0.30 %، 0.13 %، 0.11 %،
0.10 %، 0.05 %، 0.04 % على التوالي.
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