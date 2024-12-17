Tuesday, 17 December 2024 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتحار نجم كرة سلة بسبب طلاقه

12/17/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تم العثور على جانيس تيما، لاعب كرة السلة البالغ من العمر 32 عاماً، والذي لعب الموسم الماضي مع Obradoiro CAB الاسباني، ميتاً في الشارع، بجوار فندق من خمسة طوابق في وسط العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت قناة REN التلفزيونية ووسائل إعلام روسية أخرى أن جانيس تيما، الزوج السابق للمغنية والممثلة الأوكرانية آنا سيدوكوفا، وُجد ميتاً بعد أن انتحر، ونشرت Delfi أنه تم العثور بجانب جثة لاعب كرة السلة اللاتفي، على هاتف يحمل رسالة إلى سيدوكوفا.


وكانت المغنية والممثلة الأوكرانية التي تزوجت من لاعب كرة السلة في العام 2020، وصفت علاقتها به بأنها "معقدة"، ثم أعلنت طلاقهما في التاسع من الشهر الجاري. وكالات

MENAFN17122024000072011014ID1109003881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث