انتحار نجم كرة سلة بسبب طلاقه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تم العثور على جانيس تيما، لاعب كرة السلة البالغ من العمر 32 عاماً، والذي لعب الموسم الماضي مع Obradoiro CAB الاسباني، ميتاً في الشارع، بجوار فندق من خمسة طوابق في وسط العاصمة الروسية موسكو.
وذكرت قناة REN التلفزيونية ووسائل إعلام روسية أخرى أن جانيس تيما، الزوج السابق للمغنية والممثلة الأوكرانية آنا سيدوكوفا، وُجد ميتاً بعد أن انتحر، ونشرت Delfi أنه تم العثور بجانب جثة لاعب كرة السلة اللاتفي، على هاتف يحمل رسالة إلى سيدوكوفا.
وكانت المغنية والممثلة الأوكرانية التي تزوجت من لاعب كرة السلة في العام 2020، وصفت علاقتها به بأنها "معقدة"، ثم أعلنت طلاقهما في التاسع من الشهر الجاري. وكالات
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