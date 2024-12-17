انتحار نجم كرة سلة بسبب طلاقه

تم العثور على جانيس تيما، كرة السلة البالغ من العمر 32 عاماً، والذي لعب الموسم الماضي مع Obradoiro CAB الاسباني، ميتاً في الشارع، بجوار فندق من خمسة طوابق في وسط العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت قناة REN التلفزيونية ووسائل إعلام روسية أخرى أن جانيس تيما، الزوج السابق للمغنية والممثلة الأوكرانية آنا سيدوكوفا، وُجد ميتاً بعد أن انتحر، ونشرت Delfi أنه تم العثور بجانب جثة لاعب كرة السلة اللاتفي، على هاتف يحمل رسالة إلى سيدوكوفا.



وكانت المغنية والممثلة الأوكرانية التي تزوجت من لاعب كرة السلة في العام 2020، وصفت علاقتها به بأنها "معقدة"، ثم أعلنت طلاقهما في التاسع من الشهر الجاري. وكالات