جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.. لماذا تم استبعاد محمد صلاح؟

يقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، جائزة أفضل كرة قدم لعام 2024، بعد أن حدد 5 مرشحين، غاب عنهم هداف الإنجليزي الممتاز محمد صلاح.



ووفقا للاتحاد الأفريقي، يتنافس على اللقب، سايمون أدينغرا (كوت ديفوار)، وأديمولا لوكمان (نيجيريا)، وأشرف حكيمي (المغرب)، وسيرهو غيراسي (غينيا)، ورونوين وليامز (جنوب إفريقيا).



وتعود آخر مرة حقق النجم المصري الجائزة، لعام 2018، وأثار استبعاده من القائمة النهائية هذا العام استغراب المتابعين، خاصة وأنه يقدم موسما استثنائيا مع ليفربول الإنجليزي.

ووضع الاتحاد الإفريقي، الترشيحات، اعتمادا على أداء اللاعبين خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وكذلك على معدلهم التهديفي وإنجازاتهم في صفوف أنديتهم المحلية، الموسم الماضي.

المنتخب المصري ودع أمم إفريقيا من دور الـ16، بعد غياب محمد صلاح بسبب الإصابة، أما مع ليفربول، ففشل النجم المصري بتحقيق لقب الدوري أو دوري الأبطال أو لقب الهداف الأوروبي أو الإنجليزي.



أداء صلاح في موسم 2024-2025 لا يدخل كثيرا في حسابات الجائزة، فالتقييم ينصب بشكل كبير على موسم 2023-2024 وعلى كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مطلع العام في يناير/ كانون الثاني 2024.



وسجل محمد صلاح 18 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، وكان بعيدا عن قائمة الهدافين المحلية والأوروبية، كما لم يشارك في دوري أبطال أوروبا، وحقق لقبا وحيدا مع ليفربول وهو كأس الرابطة الإنجليزية.