تعزز شركة Boomi قدرات إدارة البيانات من خلال الاستحواذ على Rivery، الشركة حديثة لتكامل البيانات

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIR )-- أعلنت اليوم شركة BoomiTM ، الرائدة في مجال التكامل والأتمتة الذكية، عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Rivery، وهي مزود حديث لتكامل البيانات يقدم أحدث تقنيات التقاط البيانات المتغيرة (CDC) لنقل البيانات بكفاءة وفي الوقت الفعلي. سينضم فريق إدارة البيانات الماهر في Rivery إلى Boomi، مما يعزز قدرة الشركة على تقديم حلول عالمية المستوى للعملاء وتسريع مسارها كشركة رائدة في مجال التكامل والأتمتة. ويعزز الاستحواذ، المتوقع إغلاقه بحلول نهاية عام 2024 في انتظار شروط الإغلاق المعتادة، التزام Boomi بتقديم منصة سلسة وموحدة للتكامل الذكي والأتمتة وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وإدارة البيانات. تبقى شروط الصفقة غير معلنة.
قال Steve Lucas، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Boomi: "يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة مهمة لشركة Boomi مع قيامنا بتوسيع منصتنا لتلبية احتياجات إدارة البيانات المتطورة للشركات في عصر اتخاذ القرارات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي". "تتوافق قدرات الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) منخفضة الكود المتمايزة في Rivery وتقنية CDC تمامًا مع إستراتيجيتنا لتقديم أدوات سلسة وقوية تحول البيانات إلى أصل استراتيجي. من خلال دمج حلول Rivery والترحيب بفريقها الاستثنائي، فإننا نضاعف مهمتنا لمساعدة المؤسسات على الازدهار في مشهد رقمي سريع التغير".
تسريع رؤية Boomi لتبسيط إدارة البيانات
إن الزيادة السريعة في أحجام البيانات، والمزيد من مصادر البيانات، وتعقيد دمج الأنظمة المتباينة ليست سوى عدد قليل من التحديات التي تواجهها المنظمات اليوم. يعاني الكثيرون من صوامع البيانات، ونقص جودة البيانات، والحوكمة غير الكافية. لتسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي الموثوق به، وضمان دقة البيانات وإمكانية الوصول إليها والأمان اللازم لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات، يجب على الشركات تنفيذ استراتيجيات قوية لتنسيق البيانات وإدارتها.
وقال Doug Henschen، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة Constellation Research: "تظهر متطلبات زمن الوصول المنخفض في جميع المؤسسات الحديثة، ويتم استخدام تقنية CDC بشكل متزايد لضمان التحديثات في الوقت الفعلي والرؤى والتوصيات والإجراءات القائمة على البيانات في الوقت المناسب". "لن تسهل تقنيات Rivery التكامل السلس للبيانات عبر الصوامع فحسب، بل ستُمكِّن الشركات أيضًا من اتخاذ قرارات مستنيرة ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الموثوقة التي يمكن أن تتكيف مع متطلبات السوق المتطورة".
تعمل منصة تكامل البيانات الحديثة من Rivery، إلى جانب تقنية CDC الرائدة في السوق، على استكمال قدرات Boomi الحالية من خلال تمكين المؤسسات من بناء خطوط أنابيب بيانات بديهية وشاملة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. يتيح هذا المزيج للعملاء نشر خطوط أنابيب البيانات بسرعة باستخدام إمكانيات ELT.
وقال Itamar Ben Hemo، الرئيس التنفيذي لشركة Rivery: "هذه لحظة تحول لموظفي Rivery وعملائها وشركائها". "أسست منصتنا الشاملة علامة تجارية قوية في مشهد إدارة البيانات، حيث تخدم أكثر من 450 عميلاً على مستوى العالم وتلبي احتياجاتهم المتطورة. تدمج المنصة الموحدة التي تقدمها Boomi العناصر الأساسية الضرورية لكل شركة اليوم: إدارة واجهة برمجة التطبيقات والتكامل والأتمتة وإدارة البيانات - وكلها مدعومة بأسس قوية للذكاء الاصطناعي".
تعزز الإمكانات الجديدة قدرة العملاء على توحيد عدد أقل من البائعين
مع إضافة Rivery، تعمل Boomi على طمس الخطوط الفاصلة بين منصة التكامل كخدمة (iPaaS)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتكامل البيانات، من خلال توفير:
التكامل والأتمتة الرائدة في السوق، والمدعومة بوكلاء Boomi AI
إدارة واجهة برمجة التطبيقات على نطاق السحابة مع نهج فريد ومتحد لاكتشاف وإدارة وحكم واجهات برمجة التطبيقات عبر البوابات
إدارة مُحسَّنة للبيانات مع مزامنة سلسة وحركة بيانات حديثة من خلال خطوط بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي
حول شركة Boomi
تساعد Boomi، الشركة الرائدة في مجال التكامل الذكي والأتمتة، المؤسسات في جميع أنحاء العالم على أتمتة وتبسيط العمليات الحيوية لتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تعمل منصة Boomi Enterprise Platform على توصيل الأنظمة بسلاسة وإدارة تدفقات البيانات من خلال إدارة واجهة برمجة التطبيقات والتكامل وإدارة البيانات وتنسيق الذكاء الاصطناعي في حل واحد شامل. مع عملاء يتجاوز عددهم 23,000 على مستوى العالم وشبكة سريعة التوسع تضم أكثر من 800 شريك، تعمل Boomi على إحداث ثورة في الطريقة التي تحقق بها الشركات من جميع الأحجام مرونة الأعمال والتميز التشغيلي. اكتشف المزيد على boomi .
حول Rivery
تساعد Rivery المؤسسات على اكتساب التحكم الكامل والحرية في بياناتها حتى تتمكن من إطلاق العنان لإمكاناتها التجارية الكاملة. من خلال تبسيط تكامل البيانات المعقدة، تُمكِّن منصة SaaS الكاملة من Rivery المؤسسات من بناء خطوط أنابيب ELT شاملة بموارد أقل على نطاق واسع وسرعة.
الموارد الإضافية
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