تعزز شركة Boomi قدرات إدارة البيانات من خلال الاستحواذ على Rivery، الشركة حديثة لتكامل البيانات

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )-- أعلنت اليوم شركة BoomiTM ، الرائدة في مجال التكامل والأتمتة الذكية، عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Rivery، وهي مزود حديث لتكامل البيانات يقدم أحدث تقنيات التقاط البيانات المتغيرة (CDC) لنقل البيانات بكفاءة وفي الوقت الفعلي. سينضم فريق إدارة البيانات الماهر في Rivery إلى Boomi، مما يعزز قدرة الشركة على تقديم حلول عالمية المستوى للعملاء وتسريع مسارها كشركة رائدة في مجال التكامل والأتمتة. ويعزز الاستحواذ، المتوقع إغلاقه بحلول نهاية عام 2024 في انتظار شروط الإغلاق المعتادة، التزام Boomi بتقديم منصة سلسة وموحدة للتكامل الذكي والأتمتة وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وإدارة البيانات. تبقى شروط الصفقة غير معلنة.

قال Steve Lucas، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Boomi: "يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة مهمة لشركة Boomi مع قيامنا بتوسيع منصتنا لتلبية احتياجات إدارة البيانات المتطورة للشركات في عصر اتخاذ القرارات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي". "تتوافق قدرات الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) منخفضة الكود المتمايزة في Rivery وتقنية CDC تمامًا مع إستراتيجيتنا لتقديم أدوات سلسة وقوية تحول البيانات إلى أصل استراتيجي. من خلال دمج حلول Rivery والترحيب بفريقها الاستثنائي، فإننا نضاعف مهمتنا لمساعدة المؤسسات على الازدهار في مشهد رقمي سريع التغير".

تسريع رؤية Boomi لتبسيط إدارة البيانات

إن الزيادة السريعة في أحجام البيانات، والمزيد من مصادر البيانات، وتعقيد دمج الأنظمة المتباينة ليست سوى عدد قليل من التحديات التي تواجهها المنظمات اليوم. يعاني الكثيرون من صوامع البيانات، ونقص جودة البيانات، والحوكمة غير الكافية. لتسخير الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي الموثوق به، وضمان دقة البيانات وإمكانية الوصول إليها والأمان اللازم لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات، يجب على الشركات تنفيذ استراتيجيات قوية لتنسيق البيانات وإدارتها.

وقال Doug Henschen، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة Constellation Research: "تظهر متطلبات زمن الوصول المنخفض في جميع المؤسسات الحديثة، ويتم استخدام تقنية CDC بشكل متزايد لضمان التحديثات في الوقت الفعلي والرؤى والتوصيات والإجراءات القائمة على البيانات في الوقت المناسب". "لن تسهل تقنيات Rivery التكامل السلس للبيانات عبر الصوامع فحسب، بل ستُمكِّن الشركات أيضًا من اتخاذ قرارات مستنيرة ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الموثوقة التي يمكن أن تتكيف مع متطلبات السوق المتطورة".

تعمل منصة تكامل البيانات الحديثة من Rivery، إلى جانب تقنية CDC الرائدة في السوق، على استكمال قدرات Boomi الحالية من خلال تمكين المؤسسات من بناء خطوط أنابيب بيانات بديهية وشاملة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. يتيح هذا المزيج للعملاء نشر خطوط أنابيب البيانات بسرعة باستخدام إمكانيات ELT.

وقال Itamar Ben Hemo، الرئيس التنفيذي لشركة Rivery: "هذه لحظة تحول لموظفي Rivery وعملائها وشركائها". "أسست منصتنا الشاملة علامة تجارية قوية في مشهد إدارة البيانات، حيث تخدم أكثر من 450 عميلاً على مستوى العالم وتلبي احتياجاتهم المتطورة. تدمج المنصة الموحدة التي تقدمها Boomi العناصر الأساسية الضرورية لكل شركة اليوم: إدارة واجهة برمجة التطبيقات والتكامل والأتمتة وإدارة البيانات - وكلها مدعومة بأسس قوية للذكاء الاصطناعي".

تعزز الإمكانات الجديدة قدرة العملاء على توحيد عدد أقل من البائعين

مع إضافة Rivery، تعمل Boomi على طمس الخطوط الفاصلة بين منصة التكامل كخدمة (iPaaS)، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتكامل البيانات، من خلال توفير:



التكامل والأتمتة الرائدة في السوق، والمدعومة بوكلاء Boomi AI

إدارة واجهة برمجة التطبيقات على نطاق السحابة مع نهج فريد ومتحد لاكتشاف وإدارة وحكم واجهات برمجة التطبيقات عبر البوابات إدارة مُحسَّنة للبيانات مع مزامنة سلسة وحركة بيانات حديثة من خلال خطوط بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

حول شركة Boomi

تساعد Boomi، الشركة الرائدة في مجال التكامل الذكي والأتمتة، المؤسسات في جميع أنحاء العالم على أتمتة وتبسيط العمليات الحيوية لتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع. من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تعمل منصة Boomi Enterprise Platform على توصيل الأنظمة بسلاسة وإدارة تدفقات البيانات من خلال إدارة واجهة برمجة التطبيقات والتكامل وإدارة البيانات وتنسيق الذكاء الاصطناعي في حل واحد شامل. مع عملاء يتجاوز عددهم 23,000 على مستوى العالم وشبكة سريعة التوسع تضم أكثر من 800 شريك، تعمل Boomi على إحداث ثورة في الطريقة التي تحقق بها الشركات من جميع الأحجام مرونة الأعمال والتميز التشغيلي. اكتشف المزيد على boomi .

حول Rivery

تساعد Rivery المؤسسات على اكتساب التحكم الكامل والحرية في بياناتها حتى تتمكن من إطلاق العنان لإمكاناتها التجارية الكاملة. من خلال تبسيط تكامل البيانات المعقدة، تُمكِّن منصة SaaS الكاملة من Rivery المؤسسات من بناء خطوط أنابيب ELT شاملة بموارد أقل على نطاق واسع وسرعة.

الموارد الإضافية



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