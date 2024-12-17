استمتعوا بمشاهدة الأفلام السينمائية في الهواء الطلق مع جهاز العرض المحمول Cinebeam Q من إل جي

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- AETOSWire) تدعوكم إل جي إلكترونيكس (إل جي) لإعادة استكشاف متعة مشاهدة الأفلام تحت أضواء النجوم في موسم الأعياد مع جهاز العرض الليزري المحمول والذكي CineBeam Q، والذي يوفر تجربة عرض فائقة بدقة 4K UHD. ويجمع هذا الجهاز المبتكر بين التقنيات المتطورة والتصميم الأنيق سهل الحمل ليقدم بذلك مفهوماً جديداً للترفيه داخل المنزل وخارجه.
وبفضل تصميمه صغير الحجم، يعد جهاز CineBeam Q رفيقاً مثالياً لجميع التقاليد والأجواء والمغامرات في نهاية العام سواءً كانت رحلة تخييم ليلية في الصحراء أو حتى سهرة بسيطة في الحديقة. ويبلغ طول جهاز العرض 5.5 بوصة فقط، وارتفاعه 5 بوصات، وعرضه أكثر من 3 بوصات، ويزن 1.3 كغ فقط، وهو قابل للحمل بسهولة. علاوةً على ذلك، يضيف مقبضه الدوار المبتكر لمسة جميلة إلى مظهره الأنيق، ويوفر أيضاً فوائد عملية تتيح للمستخدمين نقل الجهاز مع توفير خيارات متنوعة لضبط زاوية العرض. كما يتميز الجهاز بقدرته على العمل ضمن بيئات مختلفة، سواء كنتم ترغبون بمشاهدة العرض على شاشة مؤقتة أثناء التخييم، أو على جدار أبيض اللون في حديقة منزلكم الخلفية، أو حتى على جدار غرفة المعيشة أو سقف غرفة النوم أثناء الاستلقاء على السرير لتشعروا بمزيد من الراحة.
وبالرغم من حجمه الصغير، يوفر CineBeam Q تجربة سينما منزلية مذهلة، حيث يتميز بدقة 4K UHD مذهلة مع 8.3 مليون بكسل، وطيف ألوان DCI-P3 واسع بنسبة 154% للحصول على ألوان نابضة بالحياة، ونسبة تباين مذهلة تبلغ 450,000:1 للحصول على درجات الأسود العميقة وتفاصيل واضحة. ويحسّن هذا الجهاز تجربة المشاهدة مع تمتعه بمستوى سطوع يصل إلى 500 شمعة ANSI ومصدر ضوء ليزر RGB ثلاثي القنوات، مما يوفر تجربة مشاهدة آسرة حتى في ظروف الإضاءة العالية. علاوةً على ذلك، توفر ميزة الضبط التلقائي للشاشة في CineBeam Q إعدادات مبسطة ليتمكن المستخدمون من تثبيته وتوجيهه وتشغيله بسهولة ثم الجلوس لينعموا بالدفء داخل بطانياتهم والاستمتاع بتناول وعاء مليء بالفشار وكيس مليء بحلوى القصب اللذيذة.
ومن أبرز مزايا CineBeam Q تكامله السلس مع نظام التشغيل webOS، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة مسلسلاتهم وأفلامهم المفضلة مباشرة من جهاز العرض عبر منصات شهيرة مثل Prime Video وYouTube وApple TV، مما يلغي الحاجة إلى استخدام أجهزة خارجية.
يعد CineBeam Q من "إل جي" أكثر من مجرد جهاز عرض؛ ذلك أنه ينقلكم إلى مستوى جديد في عالم الترفيه مع تجربة مشاهدة سينمائية لا تُنسى، سواء تحت أضواء النجوم أو وسط دفء منزلكم. استمتعوا بمستقبل الترفيه وعيشوا ذكريات لا تُنسى في موسم الأعياد مع جهاز العرض الجديد من "إل جي".
لمعرفة المزيد عن جهاز العرض CineBeam Q من "إل جي"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني:
نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس
إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75,000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في العام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.
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