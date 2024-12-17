استمتعوا بمشاهدة الأفلام السينمائية في الهواء الطلق مع جهاز العرض المحمول Cinebeam Q من إل جي

MENAFN - AETOSWire) تدعوكم إل جي إلكترونيكس (إل جي) لإعادة استكشاف متعة مشاهدة الأفلام تحت أضواء النجوم في موسم الأعياد مع جهاز العرض الليزري المحمول والذكي CineBeam Q، والذي يوفر تجربة عرض فائقة بدقة 4K UHD. ويجمع هذا الجهاز المبتكر بين التقنيات المتطورة والتصميم الأنيق سهل الحمل ليقدم بذلك مفهوماً جديداً للترفيه داخل المنزل وخارجه.

وبفضل تصميمه صغير الحجم، يعد جهاز CineBeam Q رفيقاً مثالياً لجميع التقاليد والأجواء والمغامرات في نهاية العام سواءً كانت رحلة تخييم ليلية في الصحراء أو حتى سهرة بسيطة في الحديقة. ويبلغ طول جهاز العرض 5.5 بوصة فقط، وارتفاعه 5 بوصات، وعرضه أكثر من 3 بوصات، ويزن 1.3 كغ فقط، وهو قابل للحمل بسهولة. علاوةً على ذلك، يضيف مقبضه الدوار المبتكر لمسة جميلة إلى مظهره الأنيق، ويوفر أيضاً فوائد عملية تتيح للمستخدمين نقل الجهاز مع توفير خيارات متنوعة لضبط زاوية العرض. كما يتميز الجهاز بقدرته على العمل ضمن بيئات مختلفة، سواء كنتم ترغبون بمشاهدة العرض على شاشة مؤقتة أثناء التخييم، أو على جدار أبيض اللون في حديقة منزلكم الخلفية، أو حتى على جدار غرفة المعيشة أو سقف غرفة النوم أثناء الاستلقاء على السرير لتشعروا بمزيد من الراحة.

وبالرغم من حجمه الصغير، يوفر CineBeam Q تجربة سينما منزلية مذهلة، حيث يتميز بدقة 4K UHD مذهلة مع 8.3 مليون بكسل، وطيف ألوان DCI-P3 واسع بنسبة 154% للحصول على ألوان نابضة بالحياة، ونسبة تباين مذهلة تبلغ 450,000:1 للحصول على درجات الأسود العميقة وتفاصيل واضحة. ويحسّن هذا الجهاز تجربة المشاهدة مع تمتعه بمستوى سطوع يصل إلى 500 شمعة ANSI ومصدر ضوء ليزر RGB ثلاثي القنوات، مما يوفر تجربة مشاهدة آسرة حتى في ظروف الإضاءة العالية. علاوةً على ذلك، توفر ميزة الضبط التلقائي للشاشة في CineBeam Q إعدادات مبسطة ليتمكن المستخدمون من تثبيته وتوجيهه وتشغيله بسهولة ثم الجلوس لينعموا بالدفء داخل بطانياتهم والاستمتاع بتناول وعاء مليء بالفشار وكيس مليء بحلوى القصب اللذيذة.

ومن أبرز مزايا CineBeam Q تكامله السلس مع نظام التشغيل webOS، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة مسلسلاتهم وأفلامهم المفضلة مباشرة من جهاز العرض عبر منصات شهيرة مثل Prime Video وYouTube وApple TV، مما يلغي الحاجة إلى استخدام أجهزة خارجية.

يعد CineBeam Q من "إل جي" أكثر من مجرد جهاز عرض؛ ذلك أنه ينقلكم إلى مستوى جديد في عالم الترفيه مع تجربة مشاهدة سينمائية لا تُنسى، سواء تحت أضواء النجوم أو وسط دفء منزلكم. استمتعوا بمستقبل الترفيه وعيشوا ذكريات لا تُنسى في موسم الأعياد مع جهاز العرض الجديد من "إل جي".

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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75,000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في العام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.