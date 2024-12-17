فرضية لمواجهة الأمطار والسيول بجازان

فرضية لمواجهة الأمطار والسيول بجازان
التاريخ
12/17/2024 2:22:00 PM
(MENAFN
- Al Watan)
نفذت المديرية العامة للدفاع المدني، فرضية مواجهة حالات الأمطار والسيول في محافظة العارضة بمنطقة جازان، اشتملت على أعمال ومهام الدفاع المدني بمختلف مجالاته، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وهدفت الفرضية إلى رفع درجة التنسيق والاستجابة، وتطبيق خطة الدعم والإسناد، وتعزيز التعاون المشترك.
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