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فرضية لمواجهة الأمطار والسيول بجازان

12/17/2024 2:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت المديرية العامة للدفاع المدني، فرضية مواجهة حالات الأمطار والسيول في محافظة العارضة بمنطقة جازان، اشتملت على أعمال ومهام الدفاع المدني بمختلف مجالاته، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وهدفت الفرضية إلى رفع درجة التنسيق والاستجابة، وتطبيق خطة الدعم والإسناد، وتعزيز التعاون المشترك.

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