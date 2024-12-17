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مكس بزنس منصة الإعلام الاقتصادي الأولى

12/17/2024 2:22:00 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ انطلاق برنامج "مكس بزنس" على إذاعة مكس FM في عام 2017، قدم البرنامج 319 حلقة مميزة واستضاف 638 ضيفًا من مختلف المجالات. تحت قيادة رئيس التحرير الصحافي الاقتصادي ومقدم البرنامج جمال بنون، شهد البرنامج مشاركة مجموعة متميزة من الإعلاميين والاعلاميات مثل أميرة العباس – غدير الشهري - أنس الحربي، عبد العزيز عبد اللطيف، مازن أكرامي، سلطان الشدادي، نواف الظفيري، محمود الشوماني، يوسف مرغلاني، عقاب عبد العزيز، المثنى بن معمر وناظم ظفر.
منذ انطلاقته، منح البرنامج مساحة بارزة لإبراز السيدات المميزات في القطاع المالي والاقتصادي، وفي عدة مجالات اقتصادية أخرى، مما ساهم في تسليط الضوء على دور المرأة السعودية وتطورها. حظيت جميع المدن السعودية باهتمام البرنامج، حيث استضاف مسؤولين ورجال أعمال ورواد أعمال من مختلف المناطق. كما تميز "مكس بزنس" بتغطية معظم المؤتمرات الاقتصادية المهمة والمنتديات، مواكبًا رؤية السعودية 2030 ومشروعاتها الضخمة مثل ذا لاين، القدية، نيوم، والبحر الأحمر.
لم يغفل البرنامج عن التطورات الرياضية الكبيرة، حيث شارك في تغطية إعلان فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034، ومعرض إكسبو، وتنظيم نهائيات كأس آسيا، والتحول الكبير في الرياضة السعودية. كان البرنامج منصة لرواد الأعمال المميزين، وأعطى اهتمامًا خاصًا لقطاع الأعمال التي تديرها السيدات ورائدات الأعمال. كما حظي بمتابعة واسعة من صناع القرار والمسؤولين عن الاقتصاد السعودي، لكونه كان يبث يوم الأحد من الساعة الثانية إلى الثالثة ظهرًا.
تضمنت الفقرة التفاعلية "حسبة ونسبة" أسئلة واستفتاءات قريبة من المجتمع، مما أتاح قياس مؤشرات عديدة تهم بعض الجهات الخدمية. أما فقرة "أهل الثقة"، فقد استضافت المسؤولين الحكوميين أو من الهيئات العامة للتحدث عن خدمات أو استفسارات معينة، بينما سلطت فقرة "سبوت لايت" الضوء على رواد الأعمال والشخصيات الناجحة في المجتمع. حرص البرنامج على تقديم الأخبار الاقتصادية الطازجة، مع تبسيط المعلومة لتكون أكثر فهمًا ودسامة للمستمعين. ثماني سنوات من النجاح والتميز، جعلت من "مكس بزنس" منصة رائدة في مجال الإعلام الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

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