مكس بزنس منصة الإعلام الاقتصادي الأولى

(MENAFN
- Al Watan)
منذ انطلاق برنامج "مكس بزنس" على إذاعة مكس FM في عام 2017، قدم البرنامج 319 حلقة مميزة واستضاف 638 ضيفًا من مختلف المجالات. تحت قيادة رئيس التحرير الصحافي الاقتصادي ومقدم البرنامج جمال بنون، شهد البرنامج مشاركة مجموعة متميزة من الإعلاميين والاعلاميات مثل أميرة العباس – غدير الشهري - أنس الحربي، عبد العزيز عبد اللطيف، مازن أكرامي، سلطان الشدادي، نواف الظفيري، محمود الشوماني، يوسف مرغلاني، عقاب عبد العزيز، المثنى بن معمر وناظم ظفر.
منذ انطلاقته، منح البرنامج مساحة بارزة لإبراز السيدات المميزات في القطاع المالي والاقتصادي، وفي عدة مجالات اقتصادية أخرى، مما ساهم في تسليط الضوء على دور المرأة السعودية وتطورها. حظيت جميع المدن السعودية باهتمام البرنامج، حيث استضاف مسؤولين ورجال أعمال ورواد أعمال من مختلف المناطق. كما تميز "مكس بزنس" بتغطية معظم المؤتمرات الاقتصادية المهمة والمنتديات، مواكبًا رؤية السعودية 2030 ومشروعاتها الضخمة مثل ذا لاين، القدية، نيوم، والبحر الأحمر.
لم يغفل البرنامج عن التطورات الرياضية الكبيرة، حيث شارك في تغطية إعلان فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034، ومعرض إكسبو، وتنظيم نهائيات كأس آسيا، والتحول الكبير في الرياضة السعودية. كان البرنامج منصة لرواد الأعمال المميزين، وأعطى اهتمامًا خاصًا لقطاع الأعمال التي تديرها السيدات ورائدات الأعمال. كما حظي بمتابعة واسعة من صناع القرار والمسؤولين عن الاقتصاد السعودي، لكونه كان يبث يوم الأحد من الساعة الثانية إلى الثالثة ظهرًا.
تضمنت الفقرة التفاعلية "حسبة ونسبة" أسئلة واستفتاءات قريبة من المجتمع، مما أتاح قياس مؤشرات عديدة تهم بعض الجهات الخدمية. أما فقرة "أهل الثقة"، فقد استضافت المسؤولين الحكوميين أو من الهيئات العامة للتحدث عن خدمات أو استفسارات معينة، بينما سلطت فقرة "سبوت لايت" الضوء على رواد الأعمال والشخصيات الناجحة في المجتمع. حرص البرنامج على تقديم الأخبار الاقتصادية الطازجة، مع تبسيط المعلومة لتكون أكثر فهمًا ودسامة للمستمعين. ثماني سنوات من النجاح والتميز، جعلت من "مكس بزنس" منصة رائدة في مجال الإعلام الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
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